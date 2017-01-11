Красота лучистая

Есть технологии, которые сферам своего применения подходят даже стилистически. Они им к лицу, они дают самый яркий и эффектный образ отрасли, словно коронуя её собой. Лазерная технология к сфере эстетической медицины подходит именно таким образом – словно стильная, безупречно исполненная диадема. Бьюти-лазер – звучит, согласитесь, роскошно. Впрочем, в сиятельном образе лазерной косметологии много подробностей. В них мы решили разобраться с помощью экспертов – Семеновой Людмилы Петровны и Тихоновой Елены Владиславовны, врачей дерматологов-косметологов клиники «Золотое Сечение» и УКМЦ «Инфомед».

Именно в эстетической клинике «Золотое сечение», титульном предприятии группы, появились в числе первых в Сибири бьюти-лазеры. Так что, экспертный статус этого бренда бесспорен.

«Нашей дебютной машиной восемь лет назад стал аппарат для фракционного фототермолиза, детище немецкого концерна «Asclepion Lasers Technologies GmbH», производящего лазерные аппараты для эстетической, косметологической, хирургической медицины, – вспоминает Людмила Семенова. – К слову, фототермолиз – это, пожалуй, самый востребованный и многогранный лазерный «жанр». Суть его – лучевое «выпаривание» тех или иных проблемных структур кожи. Лазерный луч имеет омолаживающий эффект – он выпаривает «старый» коллаген и стимулирует выработку нового, замещающего. Со временем лазерная тема стала для «Золотого сечения» не то что бы титульной (у нас много тем), но очень важной, маркирующей. Доктора проходят обучение по лазерно-плазменным технологиям и у немецких консультантов, и в московских клиниках. Специалисты совершенствовали навыки, проходили переподготовку с получением документа государственного образца. Ведь в лазерной медицине результативность – понятие суммарное. Гармонизированное сочетание качества техники и квалификации специалиста. Кабинет тоже должен соответствовать нормам – в нем делаются замеры излучения, продумано даже расположение зеркал и блестящих предметов. Вся эргономика помещения подчинена абсолюту безопасности. И сейчас, за восемь лет развития темы, у нас сформирован целый парк лазерной техники на двух наших площадках – в клинике «Золотое сечение» и в нашем центре «Инфомед», входящим в состав группы».

Семейство лазеров Asclepion, представленных в ГК «Золотое Сечение», включает в себя четыре лазера: Multipulsе CO2 – лазер, эрбиевый лазер MCL30 Dermablate, «зеленый» лазер QuadroStar 532 для удаления сосудов и многопрофильный диодный лазер последнего поколения MeDioStar Neхt PRO.

Фракционный СО-2 и эрбиевый лазеры обладают омолаживающим эффектом. Каждый тонкий лучик проникает в дерму, повреждает ее и создает микротермальную лечебную зону, вокруг которой начинается активное восстановление целостности кожного покрова. В результате нарабатывается новый коллаген – красивый, упорядоченный, с хорошей структурой. Другими словами, фракционное лазерное омоложение вызывает мощное обновление кожи изнутри и стимулирует выработку собственного коллагена.

С помощью лазера можно устранить изъяны, обусловленные мелкими (но эстетически досадными) проблемами с сосудами. Так, для удаления красных сосудов на лице и теле, сосудистых звездочек, красных «брусничных» пятен, купероза применяется зеленый лазер. Лазер этот имеет сканер «ScanStar» и систему охлаждения кожи «CoolStar», что делает процедуру максимально комфортной для пациента. Диодный лазер MeDioStar Neхt PRO удаляет сосуды с венозными эктазиями, так называемые «синие» сосуды.

«Очень популярная проблема – акне, рубцы постакне, – отмечает Елена Тихонова. – Для их устранения потребуется сочетание шлифовки сплошным лучом и фракционного воздействия. Процедуру лазерной шлифовки в клинике проводят с помощью фракционного эрбиевогоYAG и СО-2 лазеров. Проводим как зональные, так и полные шлифовки с последующим пребыванием в клинике под наблюдением. Один из самых эффективных методов терапии рубцов постакне сегодня – это лазерная шлифовка в сочетании с плазмотерапией, IPL-терапией, срединными пилингами. У нас разработаны и успешно применяются протоколы результативного лечения рубцов постакне. Для достижения оптимальных результатов могут потребоваться повторные процедуры».

Еще одна задача, которую решает лазерный луч – избыточная пигментация. С его помощью пигментные пятна можно осветлить, сделать менее заметными. Следует помнить, что при лечении пигментаций кожи всегда придерживаемся комплексного подхода.

Особая гордость группы «Золотое Сечение» и УКМЦ «Инфомед» – аппарат MeDioStar Neхt PRO – новейший диодный лазер со встроенной системой охлаждения Пельтье. Высокая мощность диода лазерной платформы MeDioStar NeХT PRO позволяет быстро, безболезненно и эффективно проводить эпиляцию, лечение сосудистых патологий, лазерное омоложение при меньшем времени воздействия на кожу пациента.

Лечит лазер и грибок ногтей, воспалительные формы акне и эпидермальную пигментацию.

Лазер способен справиться с новообразованиями кожи (бородавками и папилломами). А чтобы такая борьба была не только быстрой, но и корректно-безопасной, в связке с врачом лазерного подразделения работает штатный онколог, выполняющий предварительную дерматоскопию.

В лазерной косметологии равно важны и человеческий фактор, и техническая составляющая – эта именно та отрасль медицины, где академическая компетенция, интуиция и технология составляют прочное творческое трио.

Критерии качества задают европейские и американские производители лазерных бьюти-установок – например, авторитетен уже упомянутый немецкий бренд Asclepion.

Эффективность и безопасность аппарата зависит от качества его компонентов, от всех деталей. Конечно, принципиально значимо качество оптики. Например, оптика от Carl Zeiss – это маркер статуса.

«Тут вообще очень важна компетенция, – резюмирует Елена Тихонова. – Даже высокий статус инструмента не делает его чудодейственным. Ведь даже скрипка Страдивари в неумелых руках звучит как пила. Так и лазер: его техно-магия – это плод человеческого мастерства. Технику одухотворяет человек. Тогда лазер и становится тем самым лучистым чудом».