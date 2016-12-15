Красота по канону

Впервые ступившие на землю Королевства Сиам российские туристки с изумлением обнаруживали неподдельное восхищение местного населения. Даже скептически относящиеся к своей внешности дамы оказывались осыпанными комплиментами. «Мадам красивая» — слышали россиянки в тайских СПА-салонах и недоумевали: чем они смогли так поразить этих миниатюрных, изящных жительниц райского уголка планеты? Секрет прост: чтобы прослыть первой красавицей Таиланда, достаточно иметь максимально светлую кожу.

Это один из многочисленных примеров особенностей канонов красоты, зависящих от национальных представлений о прекрасном. Не будем упоминать уже ставшее хрестоматийным бинтование ножки в Китае или вытягивание шеи с помощью металлических колец женщин племени карен. Глобус современной эстетической медицины способен удивить и поразить ничуть не меньше, чем эстетические обычаи, насчитывающие не одну сотню лет.



Красота по-русски

Начнем путешествие по миру эстетической медицины на патриотической ноте. Россиянки проявляют все больший интерес к пластической хирургии, и абсолютным лидером среди всех усовершенствований внешности является увеличение груди. С точки зрения психологии, поднимая увядшую грудь, придавая ей дерзость и задор, женщины как бы возвращаются к жизни. Свою лепту в популярность этого вида операции вносят и мужчины: они не устают повторять, что женщина с большой грудью – это прекрасно!

Много лет почетное второе место в нашей стране занимала липосакция, но страсть к фитнесу и здоровому образу жизни сделала свое дело: спрос на удаление излишков жира у женщин упал, а на его место пришли блефаропластика и ринопластика. Молодой открытый взгляд и изящный носик над высокой упругой грудью — вот портрет истинной красавицы с точки зрения россиянок.



Нос, ты мой нос, почему ты мало рос?

Впервые взглянув на человека, мы неосознанно фокусируем свое внимание на подвижных чертах лица: глазах, бровях и губах. Но спросите даму, мечтающую о пластической хирургии, что бы она исправила в своей внешности в первую очередь, и вы наверняка услышите: «Нос!»

Ринопластика популярна в абсолютном большинстве стран, но в каждой из них имеет свои особенности. Воспеваемый веками идеал красоты – греческий профиль – не дает покоя самим гречанкам: с просьбой скорректировать форму носа они чаще всего обращаются к хирургам-пластикам. В странах Азии культ европейского носа – мощнейшая движущая сила развития ринопластики: здесь совершаются, пожалуй, одни из самых сложных корректирующих операций, и что интересно, прибегают к ним примерно в равной степени и девушки, и юноши.

Но столицей этого вида пластической хирургии по праву считается Иран: за год здесь совершается порядка 700 000 ринопластик – это больше, чем приходится на душу населения в США! Горячее желание получить европейский нос, а вместе с ним и определенный статус в обществе, привело к удивительной моде: иранки носят особой формы хирургические повязки на носу. И совсем не обязательно при этом сам нос корректировать, главное – показать, что дама следит за эстетической модой.

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты…

Привести в порядок «зеркало души» — дело чести для красавиц и в Америке, и в Европе, и в Азии, но цели блефаропластики разительно отличаются в зависимости от географии. Американки и россиянки избавляются от птоза век – увы, наш тип красоты имеет и свою оборотную сторону: мы стареем по деформационному, или усталому, типу, неведомому китаянкам и кореянкам. Так что, на блефаропластику представительниц европеоидной расы толкают более чем естественные возрастные причины.



Азиатки в силу своей анатомии могут выглядеть естественно молодо до преклонных лет, но что им богатство, дарованное природой? В Японии – культ аниме, в Корее – мода на европейский типаж, в Китае – необходимое условие для удачного замужества, и все это – причины лечь под нож хирурга и сделать свои удивительные миндалевидные глаза максимально открытыми, округлыми, а в идеале еще и голубыми, серыми или зелеными. А уж если речь зайдет о шоу-бизнесе, то здесь пластические хирурги паназиатских стран творят настоящие шедевры: перекраивают лица, придавая им V-образную форму, меняют форму носа и скул так, чтобы в зеркале отразилось кукольное лицо «сердечком» без малейшего намека на пол и возраст своего обладателя. Пугающая фарфоровая красота, восхищающая подростков во всем мире и ставшая самостоятельным направлением в молодежной культуре.

И сколько ни тверди, что с лица воду не пить, его совершенствовали во все времена. А когда идеал достигнут, можно переходить и к коррекции форм самых соблазнительных частей тела.

«И пошла на меня походкой свободной, от бедра!»

Люди неосведомленные наивно полагают, что «школа круглой попы» — это такая система тренировок для придания округлых форм ягодицам. Бразильские пластические хирурги откроют вам глаза на правду: здешние красавицы выкладывают солидные суммы за то, чтобы блеснуть на карнавале попкой круглой, как орех. Силиконовые протезы способны даже скучный унылый тухес превратить в попу сердечком. И тренд, родившийся в Бразилии, бодро пошагал по планете, покачивая усовершенствованными формами: в 2015 году во всем мире было выполнено более 300 000 операций по изменению формы ягодиц. В США свою лепту в развитии этого направления внесли жаркие формы Ким Кардашьян и Ники Минаж. В России спрос на бразильскую попку у здешних красавиц возник из-за особенностей питания и образа жизни, а также формы ягодиц, данной от природы. Неулыбчивы русские попки, и только умелый пластический хирург сможет их развеселить!

Но и нам есть чем поделиться: аппарат Илизарова, созданный русским хирургом с мировым именем для решения проблем деформации костей нижних конечностей, сегодня приходит на помощь жительницам Индии. Что им носы, глаза и попки – их ноги кажутся им недостаточно длинными! И низко посаженные бедра – характерная черта индийских женщин – поднимаются вверх на 10-15 сантиметров с помощью процедуры удлинения нижних конечностей! Вот уж где женщины идут на жертвы во имя красоты: для достижения идеала они проводят месяцы на больничных кроватях, терпят боль и отдают баснословные суммы.



Ножу пластического хирурга все части тела покорны, но жительницы Скандинавских стран и Германии просто-таки произвели фурор в мире эстетической медицины. Попробуйте угадать, что этих белокурых валькирий не устраивает в своей внешности. Глаза? Нос? Ягодицы? Ничего подобного! Здесь родилась и набирает обороты мода на «дизайнерскую вагину». Что ж, разумный и прагматичный подход: лицо может выглядеть молодо, грудь – совершенно, но интимная зона тоже склонна к старению. А особо педантичным дамам может показаться, что они не слишком привлекательно выглядят ТАМ. И во славу красоты и сексуальности хирурги корректируют форму и объем половых губ, ушивают влагалище, чтобы красавицы с Севера и выглядели моложе, и чувствовали острее и ярче в самые интимные моменты своей жизни.

Немного красивей обезьяны?!

Видя такую рукотворную красоту, мужчины обязаны соответствовать! В США, Европе да и в России сильный пол активно борется с признаками старения, делая круговую подтяжку лица, и не пренебрегает блефаропластикой. Операции на груди – это тоже больше не прерогатива женщин. Тучные европейцы удаляют излишки жировых отложений в области молочных желез, а китайские мачо и вовсе ставят силиконовые импланты, дабы сделать торс рельефным. Моду на определенное телосложение среди мужчин во все времена задавали первые лица государства, так что сильной половине человечества приходится подтянуть животы. Абдоминопластика пользуется особым спросом у поклонников пенного напитка: «пивной животик» и «жировой фартук» мужчине с определенным статусом и весом в обществе явно не к лицу.

А есть еще эстетические направления медицины, прибавляющие мужчине мужественности и уверенности в себе. Трудно не обрасти комплексами, если волосы на голове не растут! И поскольку парики все никак не войдут в моду, а щеголять брутальной лысиной готовы немногие (да и что скрывать – ухаживать за выбритой до синевы головой не так-то просто!), мужчины отваживаются на пересадку волос. Возвращают себе роскошную шевелюру жители Турции и Германии, Испании и России. Но, пожалуй, популярнее всего эта процедура в Израиле – не потому даже, что отчаянно лысеющих мужчин здесь больше, а потому, что стоимость пересадки волос на Земле Обетованной ниже, чем в других странах.

Если вернуться к географическому аспекту эстетической медицины, то здесь способны удивить мачо из Греции. Не беритесь с греками мериться, у кого длиннее: по числу операций по увеличению пениса Греция в 10 раз превосходит страны Европы. По популярности этой процедуры с Грецией может посоперничать разве что Китай. Только здесь подрастить фаллос мужчины стремятся не для красоты, а из-за особенности своей анатомии.

Понятно, что единого эталона красоты для всех стран не было и быть не могло – представления о прекрасном веками складывались под влиянием огромного числа факторов и менялись внутри одной страны многократно. Другое дело, что почти всегда образ идеального лица и тела идет вразрез данности природы. А значит, хирургам-эстетистам в этом мире всегда найдется работа.