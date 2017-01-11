Мария Липатникова: «Снегурочка – это свет, а не ледяной блеск».

Творить чудеса – это для Марии Липатниковой, можно сказать, титульное занятие. Мария – давний фигурант сибирского топ-листа стилистов-визажистов, авторитетный веддинг-продюсер, руководитель успешных проектов «Свадебная Церемония» и «Свадебная Звезда», основатель и преподаватель собственной Школы стиля. И устроение стильной свадьбы, и совершенствование женской красоты – всё это в некоторой степени чудо. Но в мире белой сказки Мария бывает не только в статусе творца свадеб. Но и в роли самого женственного и милого олицетворения русской зимы. Какова эта роль – об этом в диалоге с «Самым Соком».

— Каждый новый сезон вносит в нашу жизнь определенные изменения. Особенно это касается творческих людей, чье состояние души напрямую созвучно природе. Какое оно, Ваше зимнее настроение?

— Как и любой сезон, зима меня вдохновляет. Для меня это время контрастов, время черного и белого. Зима – очень графически выразительный сезон. Но не скупой и не немой. Несмотря на лед и холод за окном, для меня зима тёплая. А еще у меня с зимой сложилось, так сказать, особое творческое партнерство. Она дает мне возможность пожить в сказке, побыть Снегурочкой.

— Снегурочкой?

— Да, той самой, внучкой Деда Мороза, феей русского зимнего леса. Причем, неоднократно. Я делаю это каждый год в качестве новогоднего подарка для своих друзей, недавно была Снегурочкой на большом детском празднике. Это даже не хобби, а скорее порыв души. Я создаю близким людям праздник от чистого сердца.

— В сказочном мире обитает множество женских олицетворений зимы – Белая ведьма Нарнии, Северная Дева скандинавского эпоса и её авторская производная – Снежная Королева. Приходилось ли Вам играть Снежную Королеву? Какой Вы представляете себя в этом образе?

— Нет, роль Снежной Королевы я не играла. Этот образ мне чужд: никогда не думала об этом применительно ко мне, и пробовать себя в этом образе определенно не хочу. Её красота блестящая, но не светлая – такой вот парадокс. Красота без внутреннего света, лишь с холодным блеском. От Снежной Королевы веет холодом, она суровая и неприступная, а Снегурочка тёплая, живая, солнечная. Снежная Королева – это луна и снежная пустошь, Снегурочка – блики солнца на снегу. И она не властвует, а обогревает. Снежная Королева – правитель, Снегурочка – защитница, покровительница. Это совсем разные образы.

— А что бы Вы порекомендовали изменить в стиле человека, желающего примерить на себя эту роль?

— Это зависит от личности конкретного человека и от того, как он сам воспринимает выбранный образ. В актерско-пластическом смысле Снежная Корова – образ более схематичный. Но, не спорю, элегантный. Если бы я облачила в этот образ свою подругу, то я бы посоветовала ей одно: «не улыбаться».

— Снегурочка – культовый образ для большинства маленьких девочек. А каковы взрослые самоощущения от этой роли?

— Не менее яркие, чем в детстве. Дети — это ведь не какой-то особый вид. Это маленькие люди. А взрослые, соответственно, обладатели «ребенка внутри». Просто у разных взрослых этот внутренний ребенок живет на разной глубине. Мне, например, его достаточно легко позвать. Потому и моё счастье от этой роли – большое и яркое. Как в детстве. Волшебно и комфортно – такое вот сочетание. Снегурочка похожа на меня. В образе внучки Деда Мороза и любимицы детей, волшебной, доброй и красивой, я чувствую себя так же комфортно, как и в обычной жизни.

Валентина Пинегина

Фото: volnamag.ru