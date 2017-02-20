Деликатный турнир во имя красоты

Торговый дом «Золотое сечение» назначен региональным организационным комитетом большого и стильного состязания – Первого Всероссийского чемпионата врачей-косметологов.

Чемпионат – реалия, подходящая не только для спорта, но и для такой трепетной сферы, как косметология. Финал состоится в Иркутске в грядущем июне: столица Прибайкалья примет всероссийский чемпионат врачей-косметологов «Сияние Байкала», организованный иркутской группой компаний «Сатэль» при поддержке пластического хирурга Министерства здравоохранения России Натальи Мантуровой. И хотя в календарном смысле до июня еще далеко, подготовка к этому событию идёт полным ходом, ведь Сибирь на корпоративной карте российской косметологии – один из флагманских макрорегионов. Региональным оргкомитетом стал новосибирский торговый дом «Золотое Сечение», а ареал его полномочий – Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул – словом, все крупнейшие города Сибири. Сбор заявок от участников стартовал 3 декабря и продлится до 5 февраля.

Чемпионат конфигурирован с максимальной тщательностью: сначала участников компании оргкомитеты сводят в региональных четвертьфиналах, потом – полуфинал в онлайн-режиме, финальное шоу, а в виде своеобразного академического резюме – научно-практическая конференция.

Уже сейчас понятно, что по яркости это сугубо профессиональное мероприятие не будет уступать даже массовым спортивным форумам. Ведь, во-первых, профиль у события визуальный и безоговорочно зрелищный; во-вторых, вся компоновка события продумана его инициатором и фирмами-координаторами так, чтобы эту зрелищность и социальную значимость эффектно, но ненавязчиво подчеркнуть. Конкурсная часть чемпионата – система трёх номинаций, трёх категориальных групп: LOW (начинающие врачи), PRO (врачи с опытом) и PLUS (врачи, сертифицированные работать на аппаратных методиках). Кроме того, в рамках чемпионата пройдет благотворительная акция по восстановлению лиц у пациентов с поражением лицевого нерва.

А вот ритм у чемпионата косметологов не такой скорострельный, как в спорте: над преображением своих моделей врачи-конкурсанты будут работать три месяца (да, косметология – дело системное и кропотливое). Но скучно точно не будет: наблюдать за ходом каждого соискательского проекта можно будет на сайте чемпионата и в общих социальных сетях. Критерий интерактивности был проработан именно с оглядкой на деликатную неспешность работы косметолога.

Всероссийский чемпионат косметологов – акция дебютная, новая. Но комом этот первый блин точно не будет, поскольку на региональном уровне концепт отработан давно и многопланово: в течение трёх лет чемпионат в региональном статусе устраивался на территории Иркутска, Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. В некотором смысле, выход идеи на общероссийскую арену был делом времени.



Полный концепт-лист события и всю состязательную хронику представит специально созданный сайт cosmetologic.club. Заявку на участие, если вы являетесь косметологом, можно подать в ТД «Золотое сечение» по адресу: Красный проспект, 55, офис 303, либо по телефонам: (383) 362-26-82, 8-923-241-61-26.