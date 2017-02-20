Всё будет хорошо! Или как победить алопецию

Каноны красоты у разных народов и в разные эпохи различны, но волосы считались живым сокровищем абсолютно во всех культурах. Волосы всегда числились самой красноречивой «вывеской» благополучия – по красе косы на Руси выбирали невест, а в цивилизациях с жесткой социальной иерархией (Древний Египет или абсолютистская Франция) аристократы подчеркивали свою избранность с помощью монументальных париков.

К слову, старорусский подход был интуитивно точнее – наши предки даже до открытия понятия «метаболизм» понимали взаимосвязь красоты волос и здоровья.

А на современном, научном уровне этой взаимосвязью занимается трихология – комплексная наука о волосах. Наука, изучающая их строение, общую эндокринную связь с организмом, динамику роста и причины выпадения.

В России научная традиция трихологии чуть младше, чем на Западе, но темпы развития высоки, а достижения убедительны.

Чаще всего к трихологам обращаются с проблемой диффузной алопеции, которая возникает вследствие экзогенного или эндогенного повреждения волосяного фолликула. Второе по частоте обращений заболевание – это себорейный дерматит кожи волосистой части головы. Третье место занимают проблемы андрогенетической алопеции у мужчин и андрогензависимой алопеции у женщин.

Сегодня разговор пойдет о наиболее часто встречающейся проблеме — диффузной алопеции. Это состояние, когда волосы выпадают достаточно интенсивно и равномерно по всей поверхности волосистой части головы.

«Приметой диффузной алопеции часто считают расческу, полную волос. Это отчасти рекламный штамп. Живописная метафора, далекая от реальности, – отмечает Лариса Валентиновна Грязева, главный врач Учебно-консультативного Медицинского Центра «Инфомед», врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог.– Есть определенная норма выпадения волос в сутки. Волосы, остающиеся на расческе – это, скажем так, естественно. Если выпадают в сутки от 50 до 100 волос – это нормально. Волосы естественным образом обновляются, это обновляемый ресурс. А вот если больше 100 – уже проблема, надо идти к трихологу. Причем, у диффузной алопеции нет ни гендерных, ни возрастных границ. Она даже у детей бывает – от неправильного или плохого питания, стрессов, вирусной интоксикации. Помните ходовой образ детского неблагополучия из Достоевского, Куприна или Короленко – бледная девочка с жидкими косичками? Это и есть диффузная алопеция в детском варианте».

Наиболее «откровенна» анагеновая форма диффузной алопеции. Повреждающий фактор, который воздействует на организм, оказывает очень сильное воздействие, и волосы начинают выпадать прямо в фазе роста (анаген), не успев перейти в фазу покоя (телоген). Чаще всего причиной бывает отравление токсическими веществами, химиотерапия, воздействие радиации.

Между фактом воздействия и началом выпадения промежуток времени короткий и выпадение очень интенсивное (вплоть до полного облысения). При анагеновой форме алопеции волосяные фолликулы не повреждаются, и, как только организм восстановится, рост волос возобновляется. Правда, может измениться оттенок волос или прямые волосы могут начать виться.



При телогеновой алопеции действие повреждающего фактора не настолько сильно, и волосяной фолликул уходит в фазу покоя (телоген), но досрочно. Причем в телоген может уйти до 80% всех фолликулов. Наиболее заметно такое выпадение при мытье головы, при массаже щеткой или при проходе обычной расчески. Обычно выпадение начинается не сразу после воздействия вредных факторов, а спустя месяц – два. Выпадать волосы могут и длительно. Если не выявить и не устранить причину, то алопеция принимает хроническую форму и приводит к значительной потере волос. Наиболее частые причины этой формы алопеции:

— стрессы, хроническое психическое перенапряжение;

-жесткие диеты и посты с низким содержанием белка;

-заболевания как инфекционные (ОРВИ, грипп ит.д.), так и неинфекционные, острые и хронические;

-перенесенные хирургические операции;

-длительный прием некоторых медикаментов, например, бета-блокаторов, антибиотиков, нейролептиков;

-дефицит микроэлементов (железо, цинк, селен);

-заболевания щитовидной железы;

-изменения гормонального фона во время и после беременности; прием противозачаточных препаратов с высокими дозами гормонов, а также прекращение приема гормональных контрацептивов.

Основную причину поможет выявить только профессиональный врач-трихолог. В диагностике задействован специализированный прибор трихоскоп. Исследование это комплексное: врач оценивает плотность и диаметр волос, состояние кожи головы, количество волос, находящихся в фазе роста и в фазе выпадения. Эта информация – не только составляющая диагноза, но и референция при оценке эффективности лечения.

«Вообще лечение алопеции – процесс долгий, отчасти обусловленный скоростью роста волоса. Можно сказать, что это не «спринт», это «марафон», – подчеркивает Лариса Грязева.

Сформировать программу действий можно лишь на профессиональном уровне. И программа всегда объемная, требующая самодисциплины – корректировка рациона, восполнение витаминного дефицита, коррекция эндокринных сбоев, устранение причин стресса. Потому к лечению в конкретных случаях подключаются и эндокринолог, и психотерапевт. Наиболее эффективными методами местной терапии при алопеции являются мезотерапия, а также плазмотерапия. Эти процедуры способны «разбудить» волосяные фолликулы, ушедшие в «спячку», способствуя активному росту новых волос. Немаловажное значение имеет и правильно подобранный домашний уход. В общем, чтобы вернуть прическе былую красоту, придётся постараться и врачу, и пациенту.