Приятное — полезно, полезное — приятно?

SPA. Это слово, мягкое, как взмах совиного крыла, ассоциируется с негой, со стильным уютом. С этаким блиц-отпуском без отрыва от городских будней. Современные словари разворачивают это короткое слово в латинскую фразу Sanitas Per Aqua – здоровье через воду. А по другой версии, это вовсе не аббревиатура, а просто имя бельгийского местечка Спа, где располагался популярный бальнеологический курорт. Так что такое SPA – нарядный атрибут индустрии красоты или инструмент борьбы за здоровье? В нюансах этой модной реалии нам помогает разобраться Евгений Литвиченко, основатель и концепт-лидер Центра восстановления ресурсов Fly Hands.

— Евгений Михайлович, в центре Fly Hands, SPA – одна из самых популярных позиций. Но она ведь привычнее для бьюти-салонов. Нет ли в этом противоречия?

— Противоречия в этом нет, но есть категориальное различие. Дело в том, что понятие SPA по-хорошему должно в любом контексте подаваться с уточнением. С разделением на обычное SPA и Medical SPA. Мы занимаемся именно Medical SPA. К слову, этот термин именно так и употребляется – как англоязычный словесный блок.

— Потому что реалия не «обрусела»?

— Просто так сложилось. А насчет «обрусения» – не все так категорично. Medical SPA – вполне развитый в России концепт. Он представлен и в федеральных столицах, и в некоторых областных центрах северо-запада. И в Новосибирске, нашими силами.

— Так в чем же различия между обычным SPA и Medical SPA?

— В функциональных ориентирах. Medical SPA – явление в принципе новое. Традиционное SPA не занималось болезнями. Оно занималось борьбой с бытовой усталостью и доставкой удовольствия. Основа этой культуры – потребность разгрузить сенсорные каналы. Глаза видят суету, уши слышат суету – накапливается сити-стресс. Задача обычного SPA – снизить этот стресс. Человек погружается как бы в альтернативную сенсорную реальность, которая состоит из покоя и удовольствий. Уменьшается объём звука или он смягчается, делается уютным и приятным. Уменьшается резкость света, уменьшается резкость воздействия на тело. Массажные практики, тепловые обёртывания – всё такое нежное, бережное, неагрессивное. Свет бережный, звук мягкий. На все каналы восприятия оказывается смягчающее воздействие. А есть и межграничье – зона между усталостью и болезнью. В советской медицине это была тематика профилакториев. Профилактории были тематическими заведениями – каждый по своему профилю, по своей проблематике. А поскольку исчезли индустриальные гиганты и большие советские профсоюзы, то пошатнулась и система профилакториев, под них созданная. Она как-то растворилась в новой реальности. Но эту миссию – противостоять болезни на дальних подступах – взяла на себя именно сфера Medical SPA. Все, что мы делаем, мы делаем на основании диагностики. В этом заключается стержневое отличие Medical SPA от SPA обычного.

Мы взяли физиотерапевтические факторы, которые можем использовать, – массаж, тепловые воздействия, ингаляции – добавили к ним сервис. Но без избыточного упора на антураж. Потому что если избыточно концентрируешься на стилистике сервиса, неизбежно убывает медицинская составляющая. А она для нас титульная. В свою очередь, при утилитарном сосредоточении на медицине убывает сервис, теряется эмоция проекта. Так что мы стараемся держаться золотой середины. Мы берем медицинские факторы – анатомию, физиологию. Учитываем физиологическую динамику в стрессовых условиях, изменение внешнего вида человека под влиянием стрессовых условий. Например, как меняется его кожа, как меняется объем мышц, объем подкожно-жировой клетчатки. Устанавливаем факторы метаболического застоя или, напротив, факторы избыточного обмена веществ. Какие-то нюансы видны визуально, другие – пальпаторно (то есть, «на прощуп»). Что-то выясняется в ходе беседы. И в итоге получаем достаточно большую и стереоскопическую картину. Медицинскую картину того, на каком уровне стрессовой усталости находится человек в данный момент времени, каковы были предпосылки этого состояния, его личные особенности. И согласно этой конкретике – анатомической и физиологической, мы формируем конкретную программу – массажную, тепловую, ингаляционную.

— В обычных SPA массаж обычно олицетворяется разными экзотическими техниками – тайскими, индийскими…

— Да, именно. Потому что они экзотичны, визуально и антуражно необычны. Необычность коммерчески аппетитна. А мы берем в работу основы классического русского массажа. В нем больше плюсов по сравнению со многими «импортными» методиками массажа. Русский массаж базируется на идее движения жидкостей – крови, лимфы. В стрессе кровь, наталкиваясь на «плотину» спазма, возвращается к сердцу раньше нужного. Человек раньше устает, хуже себя чувствует. Мы эти «плотины» мягко устраняем. Согреваем и размягчаем затронутые спазмом участки, фактически принудительно проталкиваем кровь, разгоняем её по организму. И это всё в формате приятного массажа, под приятную музыку.

— А не было соблазна включить в концепт экзотические массажные техники?

— У этого нет функциональной обусловленности. Охота за экзотикой типична и обычна именно для «релаксовой» версии SPA. Когда был бурный расцвет SPA-культуры, многие начали злоупотреблять ощущениями, погнались за сенсационностью ощущений. На какой-то период SPA-культура увлеклась продуцированием телесных приключений. Массаж змеями, ползающими улитками – такой экстрим-креатив. Но собственно к массажной культуре все это отношения не имеет. Отчасти именно «благодаря» таким изыскам многие врачи стали смотреть на SPA, как на аттракцион. Мол, вы там невесть чем занимаетесь, баловство сплошное. Мы выбрали другой формат, формат Мedical SPA, потому что он наиболее восприимчив к телу, очень результативен, это тот самый типологический подход, о котором мы говорили – подход диагностический, выстроенный с учетом индивидуальности клиента.



— Что такое массажная типология, какова она?

— Условно говоря, есть люди мышечного типа, есть люди сухожильного типа, люди подкожно-жирового типа. Мышечный тип, например, склонен к перенапряжению. Ему мышцы нужно не только расслабить, но еще и растянуть. Обычный SPA-массаж очень бережный, но на мышцы мало направленный. В обычном SPA-массаже много поглаживаний. Но если мышцы напряжены, поглаживания не дадут эффекта. Такой массаж будет приятен, но не эффективен. Не агрессивен, но и не полезен. В этом плане мы, конечно, отличаемся. Мы попадаем именно в физиологический контекст, в линейку физиологических ценностей. Попадаем тем же самым инструментом, который используют все – массажем. Но у нас массаж – более сложная техника. В одной нашей процедуре могут быть и поглаживания, и артикуляция суставов, и скручивание мышц, и нажатие мышц. Но до болевых ощущений мы не доходим, оставаясь именно в осязательном контексте SPA. SPA должно быть приятным. И Medical SPA – тоже. И после каждой процедуры будут рекомендации по образу движения и по образу питания.

— Диеты?

— Скорее, именно рекомендации. Сложных диет мы не даем. Опыт говорит, что их мало кто придерживается. Более функциональны предписания, которые легче исполнять, которые не требуют героических перемен в жизненном укладе. Например, увеличить или уменьшить долю специй в рационе, больше пить зелёного или черного чая. Минимальные рекомендации легко исполнимы. А то, что не игнорируется, то и эффективно.

— Если человеку пришла на ум мысль «Что-то в SPA хочется», то по какому принципу векторизовать это желание?

— Принципом приоритета. Если хочется экзотики – в обычное SPA. Если отдохнуть – то можно и в обычное SPA, и в Medical SPA. Если поправить здоровье, снять психоэмоциональное напряжение, вернуть телу двигательную активность – то точно в Medical SPA. Образно говоря, это выбор между пользой иллюзорной и пользой истинной. В центре FlyHands нет места иллюзиям, мы работаем на результат.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-54-01-004118 от 17 октября 2016 г. выдана Министерством здравоохранения Новосибирской области

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №9962 от 22 сентября 2016 года выдана Министерством образования, науки и инновационной политики НСО

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