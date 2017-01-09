В путешествие за здоровьем

Не верьте тому, кто скажет вам, что медицинский туризм вошел в моду лет 15 назад и стремительно набирает популярность – это не так. В турпоездки за здоровьем отправлялись жители Древней Греции и Рима, подлечиться «в отпуске» любили японские самураи и европейские монархи, а про манеру российского дворянства «ездить на воды» не написал только ленивый русский писатель. Санаторно-курортное лечение в СССР было поставлено на широкую ногу, и пусть этот туризм был внутренним, но съездить в отпуск подлечиться было обычным делом для многих россиян.

Чем же сегодня отличается медицинский туризм и почему людей тянет отправиться за тридевять земель за здоровьем? Единого ответа на этот вопрос быть не может уже потому, что основных причин для поездки к эскулапам за рубеж существует как минимум три: лечение, диагностика и оздоровление. Так в одном самолете могут оказаться три туриста, для одного из которых путешествие – вопрос жизни и смерти, для другого – элемент престижа, а для третьего – способ провести отпуск необычно и с пользой для здоровья. И самое большое заблуждение – считать медицинский туризм уделом богачей: в абсолютном большинстве стран это вынужденная необходимость, продиктованная системой здравоохранения и ценами на медицинские услуги.

Например, цена здоровья в буквальном смысле этой фразы заставляет американцев паковать чемоданы и отправляться на лечение в Европу и Азию – сегодня США является страной-лидером в области медицинского туризма. Не только американцы – жители Великобритании и Канады отправляются в Турцию, Индию, Сингапур, страны Латинской Америки на операции в области кардиологии, а также имплантацию суставов. Уровень медицинского сервиса здесь не уступает европейскому, а вот стоимость лечения значительно ниже.

На втором месте по степени востребованности стоит диагностика и лечение: максимальный спектр возможностей в этом направлении предоставляют клиники Германии, Израиля, Швейцарии, Австрии, Франции. Медицинские услуги здесь дороги, но порой поездка становится для пациента единственным шансом на постановку объективного диагноза и надеждой на выздоровление. Приоритетное направление медицинского туризма в эти страны – решение онкологических проблем, а также кардиохирургия, ортопедия и нейрохирургия.

Россияне едут за лечением в Европу и Израиль тогда, когда счет идет на дни, и времени на неторопливую отечественную диагностику и не всегда результативное лечение просто нет. Так, например, диагностика в швейцарской St Georg Klinik по программе Check-up занимает чуть более суток, результаты обследования высылаются пациенту в течение 2-3 недель. Аналогичное обследование в России сравнения по срокам не выдерживает.

И все-таки самым популярным был и остается оздоровительный туризм: в эту категорию попадает не только посещение курортов во всем мире с целью поправить слегка пошатнувшееся здоровье, но и стоматология и пластическая хирургия. Ставший традиционным для россиян двухнедельный отпуск заставляет ценить свое время и сочетать отдых с оздоровительными мероприятиями. А при большом желании и наличии средств можно воплотить свою мечту об идеальной форме носа у одного из лучших пластических хирургов мира Пола Нассифа или создать идеальное тело у Леонарда Хохштейна, специалиста по контурной пластике тела и увеличению груди.

Медицинский туризм опровергает мысль о том, что здоровье за деньги не купишь: возможности современных клиник мира практически безграничны. Более того, страны с высоким потоком туристов, приезжающих на лечение, активно инвестируют средства в эту сферу: готовят специалистов высокого уровня в лучших медицинских университетах мира, строят клиники и оснащают их новейшим оборудованием, поддерживают разработку и исследования новых лекарств, технологий и медоборудования.

Израиль

Израильские клиники заслуженно любимы российскими пациентами, истосковавшимися по чуткому отношению медперсонала и искренней заботе об их здоровье. Интересы пациента здесь ставятся во главу угла: это выражается и в персональном подходе к каждому, и в качестве самого лечения, и в уровне подготовки специалистов.

Стоимость лечения в Израиле ниже, чем в Западной Европе – это ежегодно привлекает десятки тысяч пациентов из России, США и Европы. Наиболее популярные направления – лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также имплантация в стоматологии. К услугам туристов государственные и частные клиники, такие, как Медицинский центр Шиба, Медицинский центр Ицхака Рабина, Медицинский центр «Герцлия», и многие другие. Поклонники оздоровительного туризма выбирают курорты Мертвого моря, широко известного своими целебными свойствами.

Германия

Лечение в Германии весьма дорогостоящее, однако именно здесь находятся ведущие клиники с признанным во всем мире статусом. Национальные черты – точность и дисциплинированность – нашли свое отражение в немецкой медицине: высочайшая профессиональная квалификация немецких врачей и использование новейших технических достижений для диагностики и лечения больных в сочетании с вежливостью медицинского персонала дают превосходный результат.

Чаще всего в Германию отправляются для проведения высокоточной диагностики, а также лечения в области кардиологии, нейрохирургии и проведения различных реабилитационных мероприятий. Для медицинского туризма наиболее привлекательными являются клиника мюнхенского Университета, клиники «Богенхаузен», «Швабинг» и «Шарите». В Германии же находятся любимые курорты российской аристократии со времен Толстого и Тургенева: Баден-Баден и Бад-Киссинген. Горячие источники Баден-Бадена рекомендованы при ревматизме и заболеваниях легких. Бад-Киссинген знаменит минеральными источниками, однако прежде чем приступать к лечению с помощью целебных минеральных вод, следует проконсультироваться со специалистом.

Австрия

Австрийские клиники чрезвычайно востребованы у спортсменов и поклонников активного образа жизни: здесь представлены одни из лучших достижений в области травматологии и реабилитации. Славится медицина Австрии и своими высокоточными методами диагностики, а также серьезными успехами в ортопедии, гинекологии и онкологии.

Лечение в Австрии — удовольствие дорогостоящее. Объясняется это не только уровнем медицинских технологий, но и персонифицированным подходом к каждому случаю – по единому стандарту здесь пациентов не лечат, но делают все возможное для исцеления каждого конкретного пациента. Стоит добавить, что австрийские клиники больше напоминают дворцы, чем больницы, что тоже сказывается на цене медуслуг.

Швейцария

Лечение в Швейцарской клинике – такой же элемент престижа, как личный самолет или яхта. Стоимость услуг здесь просто баснословная, но и отношение к пациентам соответствующее! Чаще всего именно в Швейцарии практикуют ведущие мировые специалисты в области медицины, и одно из самых известных направлений – пластическая хирургия. Так, Clinique Laclinic с помощью хирургии и косметологии весьма эффективно борется с проявлением признаков старения, а Clinique La Prairie – уникальный центр эстетического ухода и лечения со знаменитой программой восстановления и омоложения организма на основе клеточной терапии. И здесь же разработана одна из самых эффективных на сегодня программ по управлению весом. Clinic Lemanic – специализированная дерматологическая клиника, работающая с применением лазерной терапии и решающая самый широкий спектр эстетических проблем.

Чехия

Прежде всего, эта страна привлекательна для оздоровительного туризма – Чехия известна во всем мире своими бальнеологическими курортами, такими, как Карловы Вары, Карлсбад, Мариенбад, Велке Лосине, Франтишкови-Лазне, Марианске-Лазне, Яхимов, Теплице, Климковице, Подебрады, Лазне Белоград и другие.

Стоимость лечения в чешских клиниках ниже, чем, например, в Германии, при этом качество медицинского обслуживания и диагностики очень высоко. Наиболее часто к врачам Чехии обращаются пациенты с проблемами в области ортопедии, а также для лечения бесплодия. Пражская клиника Myclinic – один из популярных европейских центров эстетической медицины: здесь представлена как пластическая хирургия, так и омолаживающая терапия.

Финляндия

Медицинский туризм в «страну тысячи озер» появился относительно недавно, и наиболее привлекательной для приезжих является финская стоматология. Это связано не только с высочайшим качеством стоматологических услуг, но и с уникальными возможностями, которые представлены в специализированных медцентрах. Одним из лидеров в этой области является клиника Q-medical в Хельсинки. Здесь работают специалисты высокого уровня с большим опытом работы в ортопедической, терапевтической и хирургической стоматологии. Большим плюсом лечения зубов здесь является присутствие в Q-medical русскоговорящих медсестер.

Южная Корея

Медицина – одна из важнейших отраслей в Южной Корее, она активно поддерживается и финансируется государством. Пожалуй, ни в одной другой стране так широко не используются передовые медицинские технологии, благодаря чему медицина в Корее получила стремительное развитие и вышла на уровень лучших мировых клиник. Медицинский туризм в Южную Корею получил толчок к развитию с 2009 года, когда не только частные, но и государственные клиники стали принимать пациентов из других государств.

Приоритетными направлениями в медицине Кореи являются диагностика и высокоточные сложнейшие операции. Здесь используются уникальные технологии в пластической хирургии и стоматологии, а также в лечении онкологических заболеваний. При этом корейские врачи могут предложить и методы традиционной медицины наряду с самыми современными технологиями. Ярким примером такого подхода является Центр Восточной Медицины при университете Санчжи.

Эстония

Довольно неожиданный фигурант на глобусе медицинского туризма. Несколько анекдотический стереотип этой страны в глазах россиян мешает посмотреть на эстонское предложение всерьёз. Скандинавы едут в страну молока и эластичной фонетики за услугами из сферы Medical SPA. От SPA обычного SPA медицинского типа отличается не только арсеналом средств, но целевой базой. SPA Израиля, Тайланда, Хайнаня и разнообразных морских курортов – это релакс, удовольствие, нега и услада. А Medical SPA – борьба с конкретными болезнями. Привлекает скандинавов в Эстонии не только ценовая доступность этого сервиса, но и уникальность его в данном географическом ареале. Во всей Скандинавии. Более того – во всей Европе. Так как ни одна другая страна «старой» Европы Medical SPA не практикует.

И, наконец, Россия.

Российский рынок медицинского туризма работает не только на выход, но и на вход. Во-первых, в России существуют уникальные для нынешнего мира форматы – санатории. Российско-советское курортное дело – мощный концепт, которому просто с имиджем не повезло. Не умели в СССР снабжать свои уникальные реалии эффектной оберткой. В СССР пищевые деликатесы заворачивали в серо-рыжую крафт-бумагу, отборные собольи меха цепляли на угрюмые манекены, и оздоровительный сервис тоже пострадал от этой нечуткости к деталям. Но он спохватился, принялся исправлять оплошности. В итоге в Россию едут поправить здоровье пациенты из-за рубежа. У них два вектора. Это медицинские отрасли, где Россия берет ценовой конкурентностью (высокотехнологичная стоматология, пластическая медицина), и самобытные форматы российской курортологии. Те самые санатории и дома отдыха. Наиболее известными и востребованными являются курорты Краснодарского края и Кавказских минеральных вод: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки. Обретает свое развитие медицинский туризм в Алтайский край, где можно пройти уникальную процедуру пантовых ванн.

Да и что говорить: россияне традиционно недооценивают свое и восхищаются зарубежным. При этом с точки зрения медицинских технологий многие медицинские центры в нашей стране не уступают европейским, а во многих клиниках взят за основу израильский подход к пациентам.