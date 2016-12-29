Wonderful Life Александры Кириенко

Жизнь этой девушки похожа на кадры захватывающего фильма: вот она сидит в первом ряду на показе в рамках Недели Высокой моды, делает сэлфи с Ким Кардашьян и Викторией Бекхэм, вот она работает над фотопроектом в известном журнале, а вот – сама выступает в роли модели. Гуляет по улицам Нью-Йорка и Парижа, а в следующее мгновение – летит отдыхать на частном самолёте. Сейчас у Александры новый этап в жизни и карьере, об этом и многом другом – в нашем интервью.

— В этом году ты попробовала себя в новой роли – хозяйки собственной студии красоты, как изменилась твоя жизнь с её появлением?

— Для меня это совершенно новое ощущение, но очень приятное! Теперь у меня есть место – оно именно моё, сделанное и оформленное с любовью, по моей задумке. Также я собрала команду людей, близких мне по духу, готовых идти за мной – это тоже очень важно. И хочу сказать, что очень дорожу своим коллективом, люблю своих девочек и рада, что теперь у меня есть такие замечательные помощницы! Этот момент очень важен для меня, так как я часто отлучаюсь. Так вот, когда я в отъезде, я уверена, что могу им доверить своих клиентов, и всё точно будет в порядке. Ещё я очень рада, что могу проводить обучение в своей студии, а в планах – открыть ещё и школу: это будет не в студии, а именно отдельное заведение. Сейчас не стану раскрывать все секреты, но обучение в ней будет не только макияжу. Не могу сказать, что моя жизнь изменилась кардинально, но однозначно – в лучшую сторону. Я очень люблю свою студию и бегу туда каждый день с огромным удовольствием, она стала моим вторым домом.



— Кто твой любимый звёздный клиент?

— Безусловно – это моя сестра Лена Перминова! Это моя любимая модель, моя любимая девочка, самая красивая на свете! Очень понравилось работать с Равшаной Курковой – она очень позитивная, открытая, нереально красивая, настоящий профессионал своего дела, очень ответственная. Затем Ирина Шейк. Я думала, что она такая, strong, а оказалась классной! Ей очень понравился мой макияж. Поэтому, когда в Новосибирске кому-то мой макияж не нравится, я себя утешаю тем, что вот Ирине Шейк понравился, и меня это успокаивает (смеётся). Вера Брежнева – красивая и отрытая девушка, супер-человек, я таких раньше даже и не встречала: идеальная девушка с идеальной фигурой, идеальным лицом, идеальными волосами, и, самое важное – идеальной душой. С Натальей Чистяковой-Ионовой 30 декабря выходит наше совместное видео на YouTube, там будет много очень интересных советов. Правда, выгляжу я там как жаба, потому что это одно из первых моих таких видео, и я ещё не знала, как лучше смотрюсь в камере. Там я предстала «во всей красе», только ради этого можете посмотреть (смеётся).



— Легко ли работать с селебрити?

— Очень легко! Они всегда знают, чего хотят и чётко ставят задачу, которую ты выполняешь. Конечно, важно, чтобы тебе клиент доверял, а когда у тебя клиент – селебрити, тут доверие нужно завоевать. Слава богу, недовольных звёзд у меня не было, и это хороший знак, считаю.

— У тебя огромный арсенал рабочей косметики, а в личной косметичке какая вещь самая незаменимая?

— Я никогда не выхожу на улицу без тона, особенно, если знаю, что предстоят какие-то встречи. Он у меня не один, конечно: как и все визажисты, я всегда пробую что-то новое. У меня много партнёров, которые присылают мне протестировать какие-то свои новинки, всё это с удовольствием я пробую на себе. Хотя, вот сейчас подумала, и, как бы стыдно мне не было в этом признаваться, всё же скажу, что на данный момент самая незаменимая вещь для меня – это бронзер для придания лицу свежести и слегка загорелого вида. Хотя это две совершенно разные вещи, но бронзер я использую как скульптор: он у меня правильного холодного оттенка и идеально подходит для такого применения. Я не рисую им никаких зверушек на лице, как это делают американские блоггеры, но прохожусь по некоторым стратегическим участкам лица, чтобы добавить свежести, а ненужный объём – скрыть. Результат меня очень радует: получается естественно и свежо. Так что без него я точно не могу! Ещё для меня важны гель для бровей и румяна в форме суфле от BECCA, также для придания коже свежего вида.



— Создание идеального образа – больше творческий или технический процесс?

— Скажу так: это идеальное сочетание техники и творчества. Творчество нужно, чтобы продумать весь образ, но нужно ведь суметь воплотить свою задумку – тут, безусловно, нужна идеальная техника. Поэтому нужно иметь не только вдохновение, но и практическую базу. Я сама очень много обучалась: и в Америке, и в Москве, и в нашем городе, постоянно посещаю различные мастер-классы. Для меня это непрерывный процесс, я не останавливаюсь, постоянно развиваюсь, узнаю что-то новое – это что касается техники, но и вдохновение тоже ловишь на тех же мастер-классах. Обучение – это очень важная часть профессии, и мы ей в студии уделяем достаточное внимание. Сами организуем мастер-классы: привозили Ольгу Fox – она известный визажист, Елену Ясенкову, которая работает со многими звёздами, Аню Карташову – создательницу идеальных кистей у нас, в России, а также у нас очень много планов и идей на следующий год.



— Как считаешь, на каком косметическом средстве совершенно точно не стоит экономить?

— Я считаю, что всё-таки косметику, особенно, для себя любимой, нужно покупать только хорошую.

Пусть это будет не всё сразу, но постепенно можно купить всё, что нужно, отличного качества. Объясню почему: во-первых, такая косметика будет гарантированно качественной, во-вторых, помните, что вы это делаете для себя, любимой, побалуйте себя, ну и, в третьих, такие покупки доставляют большое удовольствие, ведь хорошая, качественная косметика и выглядит очень приятно. Я и сама радуюсь тому, что у меня в косметичке лежат красивые баночки, коробочки и тюбики. Плюс, эти средства не только сами выглядят красиво, но и тебе помогают стать красивее – это вдвойне приятно, такой вот двойной бонус. Конечно, такие покупки нужно делать не в ущерб своей семье и близким, но если есть такая возможность, экономить не нужно: купите максимально хорошее из того, что можете себе позволить.



А я расскажу про продукты, которые можно купить за небольшие деньги и не заметить разницы с люксовой косметикой. Например, гель для бровей – очень нужный и важный продукт. Раньше я очень любила гель от Anastasia Beverly Hills, но они достаточно дорогие. Я же нашла хорошую альтернативу – гель для бровей от NYX, который стоит около пятисот рублей и прекрасно справляется со своей задачей. Единственный момент – упаковка выглядит не так классно, как у Anastasia Beverly Hills, но работать с ним очень приятно. Ещё обязательно рекомендую приобрести тушь для ресниц Vivienne sabo Cabaret premiere – у неё просто идеальное качество! это тоже такая альтернатива дорогой туши. Она вам сделает большущие красивые ресницы, разделённые, но при этом объёмные и длинные, плюс её можно наносить в несколько слоёв, и она не склеивает ресницы, макияж выглядят очень естественно. Её стоимость тоже около пятисот рублей, а то и меньше, но при этом она очень-очень хорошая.



— Твои фото были опубликованы в VOGUE и других глянцевых журналах, планируешь и дальше развиваться в направлении фотоискусства?

— Да, была большая история в Tatler вместе с обложкой, затем я делала обложку и большую красивую историю для нашего Allure. Также делала большую историю для Vanity Fair, работала с иностранной командой в Париже, снимали Ренату Литвинову для VOGUE, я также делала ей макияж. Не могу сказать, что я двигаюсь в этом направлении, но, если будут ещё интересные для меня предложения, я, конечно, буду участвовать в этих проектах.

— Ты так много трудишься и ведёшь активную социальную жизнь, как предпочитаешь отдыхать?

— Я люблю море и солнышко – для меня это самый лучший отдых. С моим сынулей, с моей семьей, сестрёнкой, мамочкой улететь куда-то в тёплые страны, загорать, купаться, пить вкусные коктейли и свежевыжатые соки. Такой отдых для меня идеальный!



— Удалось найти баланс семья – работа?

— Я до сих пор в поиске этого баланса, потому что хочу больше внимания уделять сыну и семье. Но, даже если я вообще не буду работать, всё равно мне будет казаться, что я уделяю мало времени – это нормально, все родители думают также. Сын всегда во всём меня поддерживает, если я в отъезде – мы с ним всегда на связи. Он очень радуется моим успехам, мы друг друга понимаем с полуслова, у нас идиллия в этом плане. Баланс – это здорово, конечно, но когда тебя поддерживают твои близкие – у тебя появляется больше сил для работы, и это – самое главное. Без поддержки семьи ничего не будет. Твоя семья – это сила!

— Как планируешь провести новогоднюю ночь?

— Новый Год я проведу со своей семьёй. Мы собираемся пойти в гости, я уже купила всем подарки, придумала наряд. 31 декабря я ещё и работаю, поэтому сначала сделаю красивыми всех желающих, а потом уже пойдём праздновать.

Беседовала Олеся Шпак