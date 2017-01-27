Юбилей одного из самых любимых бьюти-продуктов

«Метеориты» от Guerlain отмечают свое 30-летие. За лимитированными коллекциями метеоритов ведётся настоящая охота: их скупают в первые же дни продаж, коллекционируют, бережно хранят.

Можно смело сказать, что это — настоящий бестселлер, и не только средство макияжа, но и некий предмет искусства: ведь дизайн упаковки всегда тщательно прорабатывается и является предметом вожделения поклонниц марки, а переливающиеся разноцветные шарики средства, похожие на жемчужины, делают кожу своей обладательницы идеальной.

В честь юбилея марка выпустила лимитированную коллекцию с праздничным названием «Happy Birthday»: пудрово-розовая линия рождает милые всем девушкам ассоциации: сказка, принцесса, радуга и единороги. Также в коллекцию вошло четыре средства: два новых оттенка помады KissKiss — перламутровый Pearly Pink и глянцевый красный Blossom Glow, яркие румяна и хайлайтер. Обновилась и кисть Météorites — более мягкая и упругая, теперь она представлена в розовом варианте.