В этом месяце поклонников культового бренда Giuseppe Zanotti и творчества Дженнифер Лопес ждёт двойной сюрприз — выходит капсульная коллекция, разработанная при участии певицы.

Капсула представлена двумя кожаными сумки, сандалиями-гладиаторами, кедами и ботильонами с открытым мыском.

«Дженнифер всегда вдохновляла меня, и мне нравится, как она выглядит в моей обуви. — пояснил основатель и главный дизайнер бренда Джузеппе Дзанотти. — Создать совместную коллекцию было естественным продолжением наших отношений». Он добавил, что коллекция «будет как Дженнифер — чувственной, изысканной, современной, но в то же время игривой».

Сама Лопес охарактеризовала будущую линейку как «все, чего можно от нас ожидать — крутые высокие каблуки с невероятными очертаниями!»

Фото: Giuseppe Zanotti