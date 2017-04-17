Блиц-опрос с Региной Тодоренко

В предверии выхода апрельского номера, «Самый Сок» провел блиц-опрос с известной телеведущей, певицей, композитором и просто красавицей Региной Тодренко.

Уходовая косметика или декоративная.

— Уходовая. По мне, так вообще лучше всего бабушкины средства. Я так люблю это и доверяю им. Потому что знаю, что там нет ни грамма химии. Это растение росло в тропиках. И наверняка папоротник или алоэ помогут круче и быстрее, чем химический состав, в котором я не разбираюсь.

Классическая литература или современная?

— И ту, и другую люблю.

Если кино, то комедия или драма?

— Трагикомедия.

Каблуки или плоская подошва?

— Обожаю танкетку! Даже в горы хожу на танкетке. На кратер гавайского вулкана тоже на ней залезла. Мучилась, пыжилась, но взошла. Мол, я должна именно так, я же девушка! Впрочем, сейчас я плавно перехожу на кроссовки. Теперь ведь даже платье можно надевать с кроссовками! Это уже года два как тренд. Мой любимый кроссовочный бренд – это New Balance, у меня их очень много. Храню старые как память, потому что с каждой парой связана какая-нибудь история, воспоминания о конкретной стране. Может быть, когда-нибудь сделаю галерею из этих кроссовок.

День или ночь?

— Ночь.

Жизнь по расписанию или спонтанность?

— Спонтанность! Моя работа – это сплошная импровизация. Даже перелёты – это экспромты: может быть, летим сегодня. Или завтра. Или никуда не полетим.

Пляжный или активный отдых?

— Скорее, комбинированный с преобладанием активного. Когда недавно летала на Бали, думала, что буду валяться на пляже, есть фрукты, ничего не делать. А вот не получилось! Я занялась сёрфингом, исколесила весь остров вдоль и поперёк. Абсолютно вольная жизнь! Десять дней проходила босиком. Кстати, это тоже меняет мировоззрение – начинаешь мусор воспринимать по-другому.

Солёное или сладкое?

— Солёное. Очень люблю сушеную рыбу – тараньку одесскую. Бычки люблю, икру сушеную и вяленную.

Спорт или диета?

— Я не занимаюсь спортом и не люблю его. Только йога. Но это больше тренинг души, тела. Больше ментальное тело развивается. А диета… Раньше я ела всё в любое время суток, как не в себя, без всякой опасности для фигуры. А сейчас, когда график сбился, когда огромное количество перелетов, я стала поправляться. Во всех странах разная вода и хлеб. Например, существует порошковый американский и нормальный европейский, дрожжевой. Сон урывками, отсутствие нормальной еды – это все сказалось на фигуре. Сейчас я могу есть отнюдь не всё. Например, в булочках себя приходится ограничивать. Хотя после французских багетов от хлеба отстать не могу, но употребляю его только утром. И ем до пяти-шести.