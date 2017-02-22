ДЛЯ СЕБЯ, НЕПОВТОРИМОГО!

Made To Mesure (МТМ) – пожалуй, самый удивительный формат люксовой моды. Феномен, сочетающий в себе платиновый блеск высоких брендов и бескомпромиссную индивидуальность. Может ли вещь под культовой маркой быть уникальной? Может. Не просто уникальной. Буквально штучной. Об этом красивом парадоксе – в разговоре с Ириной Шульгиной, официальным представителем портновского дома Savile House в Новосибирске, работающего как партнер высоких марок SCABAL, Louis Purple, Borelio именно в сегменте МТМ, и с членами клиентского сообщества этого дома.

— Формат МТМ многие отождествляют, прежде всего, с мужским костюмом. Это верно, но не исчерпывающе. Да, у костюма сейчас большая статусная нагрузка, он перестал быть только «спецодеждой умственного труда», для которой нюансы стиля не важны. Костюм сейчас – социально-эстетическое резюме человека. Потому в этой теме так важна точность кроя, культура исполнения и эстетическая гармония. Это как раз конёк МТМ-концепта. Впрочем, наше предложение не ограничено классическим костюмом. Есть очень интересные решения на стилевом или функциональном «пограничье» – на грани меж классикой и модернизмом, на грани меж вечерним и клубным стилем, между клубным стилем и casual-эстетикой.

Многообразие вариаций в текстиле и фурнитуре позволяет гурманам моды вести именно такую эстетскую игру. Многие вещи имеют «негерметичную» сочетаемость в ансамблях. Например, один и тот же пиджак с классическими брюками или с чиносами будет давать два совершенно разных образа.

В мужской моде очень важно качество текстиля, принципиально. И цветовое решение, и уровень пластичности, и органолептическое её восприятие. Да, и органолептика тоже. Ведь функциональная нагрузка мужской одежды всегда велика, и мужчины, в отличие от женщин, не готовы жить по девизу «Красота требует жертв» – на дискомфорт ради визуальной эффектности они не согласны. Им нужна гармония между удобством и красотой. Ткань – это, без преувеличения, кислород мужской моды. К примеру, роль текстильного бренда SCABAL именно такова – на этом текстиле работают самые статусные модные дома мира, костюмы из этой ткани многократно засветились в «бондиане». Это такой фундаментальный текстильный бренд мужской моды. При этом у SCABAL есть и собственный модный дом – очень статусный и с отличным творческим почерком. И, конечно же, это бренд-вдохновитель портновских домов вроде нашего – особого формата MTM* (*Made To Mesure), продуцирующего премиумную моду, но не тиражную, в полном смысле уникальную. Такой симбиоз у нас сложился со всеми брендами – и cо Scabal, и с инновационным текстильным брендом Louis Purple, и с джинсовым брендом Borelio. Их продукт – это широчайшая линейка денимов и вельветов с такой же огромной палитрой фурнитуры и ниток. Практически каждая пуговица, каждая клёпка представлена в нескольких цветовых вариантах – от классично-нейтральных до авангардистких.

Здесь, в Новосибирске, с клиента снимаются детальные мерки, он выбирает ткань и фурнитуру – все эти чарующие мелочи. Все эти данные оформляются в техническое задание и отправляются на фабрику, откуда в финале приходит готовое изделие. Получается такая эффектная вещь-парадокс – абсолютно штучно созданная, уникальная, точно по анатомии, но при этом с высокотехнологичным, именно промышленным уровнем исполнения без привкуса самоделки, «самострока». Технологический формат МТМ позволяет создавать вещи в лучшем смысле фирменные, но со своим «я» – и в художественном решении, и в посадке. Подчеркивающие выгодные нюансы фигуры и деликатно устраняющие её изъяны. А если нужна дополнительная, совсем уже «полирующая» доводка, её делаем мы в Savile House. Индивидуализация такой одежды может быть максимальной – вплоть до монограмм, вышитых на карманах и ненавязчиво вписанных в дизайн. И к этим индивидуально рожденным базовым вещам можно подобрать такие же эффектные и статусные аксессуары – галстуки, обувь, кожгалантерею. И, конечно, проработана тема пальто. В нашей текстильной палитре и кашемир, и викунья – без преувеличения драгоценная ткань сложного плетения, с очень красивой текстурой. В некотором смысле такое пальто – ролевой эквивалент шубы в женской моде – и долгосрочная инвестиция, и маркер статуса, и показатель тонкого вкуса. Впрочем, у нас вся одежда «говорящая». Говорящая лирично, красноречиво и без мишурной лести. Никогда не повторяясь.

Анастасия Залевская и Евгений Залевский, предприниматели

— Первое знакомство с портновским домом Savile House у нашей молодой семьи состоялось, собственно говоря, в момент её рождения – когда мы с Женей готовились к свадьбе. Заказали там костюм-тройку. Мы к свадьбе подошли творчески, решили сделать её образной. За основу взяли русскую городскую эстетику второй половины XIX. Промышленная революция, Паратов с «Ласточкой», московский купеческий шик и петербургская стать, расцвет искусств. Нам эта эпоха нравится своей образной насыщенностью. И костюм Жени – это такая игра в русскую классику. Но без буквализма, без музейности. Нам хотелось создать образ современный, но ассоциативно насыщенный. И в Savile House мы получили максимальную свободу творчества. Мне именно этим и понравилась концепция Savile House – реальным ощущением сопричастности. Ты не просто получаешь красивую, статусную и стильную вещь, ты творчески участвуешь в её создании. Да, этот костюм – классика, но классика импровизационная. Для пиджака, брюк и жилета мы выбрали разные ткани. Они меж собой в диалоге, но именно разные. Основой композиции был пиджак – к его синему тону подобрали серую брючную ткань, а жилет стал такой связкой между ними – из серой ткани с синим орнаментом «пейсли». Жилет сейчас довольно редкий компонент, большинство мужчин носит костюмы-двойки. Но «третьим лишним» жилет точно не будет. Он добавляет костюму аристократизма, да и статность мужской фигуры усиливает. Жилет тут очень интересный элемент. Серая ткань с блеском, синий орнамент. «Пейсли» или, по-нашему, «огурцы» – чарующий рисунок. Он одновременно и классичен, и наделён таким пряным задором. В итоге получилась строгость, увлекательная для взора. Причем, каждый из элементов этого костюма может жить автономной жизнью – вписываться в другие ансамбли, быть украшением чинного праздника или непринужденной вечеринки. Он такой «долгоиграющий» получился. Получился опровержением стереотипа о том, что свадебная одежда – это «актёр одной роли». В общем, создание костюма в Savile House – это многогранное удовольствие. И продлить его нам точно захотелось – к лету планируем сшить здесь несколько интересных летних пиджаков и джинсы. А еще хочу заказать тут вещи для себя. Например, блузки, родственные по дизайну жениным сорочкам. Ведь «family look» – это актуальный и обаятельный концепт. Впрочем, Savile House – это, конечно, портновский дом мужской тематики. И её он отрабатывает блестяще. Я сама очень люблю красивую мужскую одежду, понимаю, насколько она значима в восприятии мужского образа. И насколько сложнее женской. Женщина, условно говоря, может в шторку завернуться, добавить цветочек в волосы – и вуаля! – грация и шарм. А мужская мода – мир кропотливой работы, тонких деталей и нюансов. Зато в них так «вкусно» и увлекательно погружаться!

Михаил Новиков, директор ООО «Колормэн»

— Интерес к моде предопределен моей карьерой и биографией. Мои профессиональные сферы – маркетинг и индустрия дизайнерских авто-аксессуаров – это среда, которая воспитывает и эстетический вкус, и конструктивное любопытство. Я очень чуток к новым реалиям, люблю всматриваться в новые детали городской панорамы. И в портновский дом Savile House я пришел тоже благодаря этому любопытству – увидел вывеску со словом SCABAL и заинтересовался. Такой эффект волшебной двери, как в детских книжках. Тем более, что за дверью оказались очень интересные, экстраординарные вещи. Костюмы, выставленные в гостиной портновского дома, аксессуары и обувь – все это выглядит и статусно, и оригинально. Знакомство с портновским домом вообще пришлось на очень интересный этап моей жизни – я наконец-то начал заниматься безоговорочно любимым делом – делом, связанным с искусством. Фактически, вернулся к мечтам юности. В начале моей профессиональной истории была и работа в сфере книжного дизайна, это очень творчески закаляет, даёт такое приятное жизненное послевкусие. И вот, после череды чисто коммерческих проектов, я занялся делом с большой долей художественного начала. Можно сказать, в эмоционально-творческом смысле я вступил во вторую молодость. И погружение в мир брендов портновского дома – это как раз то самое «лыко в строку». Мне в общении с Ириной, в среде её проекта очень нравится эта вдохновенная атмосфера, эта возможность «сочинять» уникальные вещи. К слову, костюмов я никогда не боялся. Помните, есть такая мальчишеская фобия – восприятие костюма как оков. Так вот, у меня её никогда не было в принципе – я всегда чувствовал себя в костюмах вполне раскованно, мне нравилось их и выбирать, и носить. Мне нравится импровизировать и с текстурой, и с цветом. Цвета выбираю под настроение, не опасаясь, что они кому-то покажутся странными. Сколько эмоций – столько и оттенков, для меня это нормально. А в покрое я скорее однолюб. Очень люблю итальянский тип костюма. Он у меня в списке симпатий на первом месте. С интересом слежу за Pitti Uomo – главным итальянским фестивалем мужской моды, проходящим во Флоренции. Есть там, конечно, и откровенно попугайские тренды, целенаправленный эпатаж. Но совокупное впечатление всегда очень вдохновляющее. Кстати, фестиваль этот не моноэтничный. Например, там очень интересно представлено творчество Ника Вустера. Мне нравится его талант играть «на грани». К слову, в последнее время стала нравиться и английская стилистика. Англичане сейчас в очень интересном контакте с итальянцами – используют их ткани и некоторые итальянские приёмы. Не жертвуя, впрочем, своей английской самобытностью. И Savile Ноuse мне тоже нравится самобытность этого места – такая студийная, вдохновенная атмосфера, возможность импровизировать во всем. У меня сейчас в планах костюм для зимы из мягкой, пластичной ткани. И джинсы к лету, в необычном цветовом решении.

Анна Власова, директор Центра «Харизма»

— Я как-то раз слышала от одного стилиста, что когда ты уже всего добился, можешь одеваться, не придерживаясь дресс-кода, выглядеть экстраординарно. Согласна, — возможно, это подчеркнёт творческую личность. Но в деловой жизни мужчине, думаю, просто необходимо выглядеть сообразно бизнес-эстетике. То есть, он должен быть в костюме. И, конечно, костюм должен быть хорошим. Я, например, не экспертно разбираюсь в мужской моде, но мужчину в дорогом и хорошем костюме опознаю сразу, он всегда выделяется из толпы. И выделяется он не только за счёт одежды: от него веет уверенностью и респектабельностью. Если мужчина хочет обозначить свою лидерскую позицию, у него должен быть определённый образ. Это не обязательно костюм строгого цвета, в нём могут быть и какие-то креативные нюансы, «специи».

Что касается гардероба моего мужчины, тот тут вдохновителем и инициатором в покупке новых вещей становлюсь я. Роль женщины в этом велика. Но, подчеркну, роль эта не монопольная.

В Savile House мне очень нравится атмосфера. Мужчина тут не просто объект бизнес-коммуникации, не просто покупатель, от которого просто ждут платежа. Он тут и желанный гость, и соавтор в творчестве. Ему дают право выбора, возможность раскрыться. Для многих важно, что здесь не нужно ничего примерять, ведь с тебя просто снимут нужные мерки. Не нужно примерять гору вещей – просто погружаешься в увлекательное «сочинительство», в конечном итоге через пять-семь недель ты наденешь костюм, который уникален, сделан специально для тебя. И для женщин этот формат комфортен, ибо снимает проблему выбора подарка. В магазине есть мерки, так что остаётся просто выбрать ткань и заказать, к примеру, сорочку. Можно быть спокойной и уверенной в том, что подарок точно подойдёт. Это если выбираешь подарок мужчине сама. А еще есть второй вариант «безошибочного подарка» – подарочный сертификат. Он для тех мужчин, кто предпочитает самостоятельный выбор одежды. И, вручая такой сертификат мужчине, ты даришь ему нечто большее – даришь радость творчества.

Новосибирск, ул. Советская, 21, тел. +7 (383) 331 05 44, savilehousensk@gmail.com

@savilehousensk