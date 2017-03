Долгая полировка

Как глянцевая пресса стала собой

Модная пресса старше, чем кажется. Первые прототипы глянцевых журналов появились в Испании в конце 16-го века. Испания тех времен была безоговорочной сверхдержавой, а испанская мода, болезненно утонченная и беспощадная к женскому телу, доминировала по всей Европе. Даже в странах, числившихся геополитическими противниками Испании. Королева Елизавета, Екатерина Медичи и прочие венценосные дамы Европы были верными читательницами «испанских альбомов», а шотландская королева Мария Стюарт – даже их фигуранткой. Фактически, первой glossy girl Европы. Впрочем, массовыми эти издания не были – состояли они из гравюр, раскрашенных в ручную.

Специфические тона тогдашних красок давали весьма условное представление о текстильных трендах – «испанские альбомы» годились по большей части для воспроизведения фасонов и силуэтов.

Исчез этот книжный формат вместе с имперским блеском Испании – после того, как сумрачная католическая держава получила «фаталити» от елизаветинской Англии. После чего знамя моды аж на три века подхватила Франция. Первый французский медиа-формат был прототипом и нынешней модной прессы, и магазинных манекенов, и куклы Барби. Потому что пропагандировала находки французского легпрома Пандора – сделанная из дерева и воска кукла ростом с шестилетнюю девочку. Большая Пандора служила для показа парадного, праздничного платья, Малая Пандора демонстрировала так называемое «неглиже» — наряды для утреннего чаепития и непринужденного приёма гостей. Обеих Пандор выставляли в салоне на улице Сент-Оноре, там же их перерисовывали на гравюры. С улице Сент-Оноре куклы отправлялись на гастроли по Европе с дипломатическими паспортами (кукла с паспортом, Карл!). Вслед им летели гравюры с фасонами – для тех городов, куда куклы очно не доедут. Листы эти не брошюровались и текста на них не было – это были в чистом виде картинки. Хочешь – повтори фасон, хочешь – повесь на стенку в роли наивного декора.

Первым же полновесным журналом был стартовавший в 1672 году «Галантный Меркурий» («Mercure galant»). Дебютный номер открывался светской хроникой – отчетом о свадьбе принцессы Марии-Луизы Орлеанской с испанским королем Карлом II. К статье прилагалось детальное изображение новобрачной – в платье, прорисованном во всех деталях – ровно настолько, чтоб его могла повторить любая амбициозная модница. К середине 18-го века модный журнал уже был обычным городским чтивом – в каждой европейской столице имелось хотя бы одно своё издание «для благородных дам».

В Лондоне запускаются «The Lady`s Magazine» и «Gallery of Fashion», в Париже рождается целая череда журналов — «Galerie des modes et costumes francais» (1778), «Cabinet des modes ou les modes nouvelles» (1785), «Journal des Dames et des Modes» (1797). Их гравированные иллюстрации были черно-белыми или раскрашенными акварелью. С 1830-х журналы снабжают выкройками, с 1890-х гравюры вытесняются фотографиями – сначала наивными и черно-белыми. В ноябре 1867 в США вышел первый номер Harper’s Bazaar – старейших модный журнал среди ныне издающихся.

Первая его версия была весьма скромной – на рыхлой газетной бумаге в два цвета. Зато контент был самым горячим – новинки французской, английской и немецкой моды. Если Harper’s Bazaar позиционировался как чтиво для среднего класса, то стартовавший в 1886 году Cosmopolitan заявил о себе как издание для высшего общества. К слову, на себя нынешнего, на щебечущий журнал-подружку, тогдашний Cosmopolitan разительно не похож – он был серьёзным, даже чопорным литературно-художественным изданием, где среди прочего печатались рассказы и повести – плоды трудов тех, кого мы сейчас зовём американскими классиками. 1892 год – рождение еще одной американской легенды — журнала Vogue.

Постепенно в этот холодноватый монохромный мир проникал цвет. Проникал на манер весеннего ветра. Первой ласточкой в 1920-х стали рисованные обложки и вкладки. Только что родившийся стиль art deco был словно специально создан в подмогу модной прессе. Его яркие, орнаментальные детали, изящные до гротеска линии, культ танца, бега и полёта – всё это позволяло создавать завораживающие образы. Флагманские иллюстрации журналов были именно рисованными, в фотографических иллюстрациях пока царил монохром. Зато в них появился сюжет. На смену статично-застывшим фотографиям 1900-х пришли динамичные фото-постановки, рассказывающие некую историю.

К слову, фотомодели тех времен были не избалованны звездностью – они еще были анонимны. Более того, бильд-редакторы охотно заменяли их даже в сюжетных композициях стильными манекенами от известных дизайн-бюро. Заменяли, полагая, что отточенный облик искусственных женщин и мужчин передаёт модные тренды острее и ярче. К тому же, манекены были гораздо аппетитнее для тогдашней несовершенной фототехники – они же не дрогнут, не дадут «шевелёнки» — картинки со смазанными от движения контурами.

Зато когда в 1935-м появились камеры со скоростью кадра 1/1000 секунды, фотографы буквально выдохнули – детская болезнь «шевелёнки» была побеждена, фотоискусство вышло из павильонов на улицы. И модель можно было снять во всем очаровании движения – за рулем кабриолета, на подножке трамвая, в танце, на бегу.

В 1938 году первые полноценно цветные фотографии опубликовал парижский журнал L’Officiel de la couture. Уже к 1939-му цвет стал тотальным трендом. И, как ни странно, удивительно ярки военные 40-е. Отличился на этом поприще немецкий журнал Signal – весьма специфическое издание, в котором основную часть контента составляли модно-культурные новости оккупированной Франции. Созерцание его подшивок даёт странное коктейльное послевкусие из удивления и ужаса: нас цветных страницах финтифлюшечная французская мода, хрустящая багетами парижская жизнь и прочее искристое галльское «о-ля-ля». Но даты на обложках не дают забыть, что это за времечко такое…

Но именно 1940-е становятся золотым порой модной прессы. Фотография становится самостоятельным компонентом — не иллюстрацией к тексту, а «вещью в себе». А глянцевые журналы становятся собой – теми, какими мы их знаем сейчас.

Текст: Игорь Смольников

