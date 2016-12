Город-сказка

Дубай воплощает собой всё, что касается роскоши, красоты и бесконечных возможностей, а восточные женщины интригуют своей загадкой. Алёна Саттарова – стилист, которая живёт и работает в Дубае, приоткрывает завесу тайны над восточной сказкой, рассказывает о тонкостях шопинга, особенностях моды в Эмиратах, секретных распродажах и о тайном месте, где сбывается всё загаданное.

— Многие дома моды с мировым именем создают коллекции специально для ОАЭ. Безусловно, это продиктовано этно-религиозными особенностями страны, каковы они?

— Если говорить про последнюю коллекцию Dolce & Gabbana с абайями – она продиктована спросом, и к ней было очень много внимания. Коллекция вышла красивая, мне очень понравилась. Конечно, здесь такой вид одежды очень востребован. Даже мой стиль кардинально изменился с переездом в Дубай. Есть определённые правила, которые нужно соблюдать, а если этого не делать – к тебе будет приковано излишнее внимание. Самой становится комфортнее одеваться так, как принято в стране. Например, в молл я никогда не позволю себе придти с открытыми плечами и коленями.

— Когда я была в Дубае, то заметила, что коллекции абсолютно всех брендов значительно отличаются от того, что мы можем видеть у нас. Наиболее явно это можно проследить в сетевых магазинах. Что же любят покупать арабские женщины?

— Я замечаю, что коллекции не столько разные, сколько дополненные. Если взять, к примеру, ZARA, то в Дубае я увижу то же, что и в Новосибирске, но выбор будет гораздо больше. Что касается ярких цветов, то 360 дней солнечной погоды в Эмиратах дают о себе знать. Из-за погодных условий есть спрос на всё яркое. Местные жители, которых очень малый процент от всего населения, покупают красивейшие абайи, расшитые Swarovski, и цена на них может быть неограниченной.

Для меня коренная арабская женщина – она такая изящная, худенькая. Несмотря на то, что она в абайе, – обязательно подчеркнёт талию, при закрытой одежде максимально использует все возможности, чтобы подчеркнуть свою красоту. Наверняка у неё будет красивая сумка, узнаваемая обувь, яркий макияж, который при закрытой одежде и чёрном цвете будет выглядеть красиво и органично. Если говорить об одежде, которая скрыта под абайей (в которой, кстати, совсем не жарко, так как она шьётся из дорогой натуральной, дышащей ткани), скорее всего, это будет красивое длинное платье или брюки. А вот в женском кафе, перед подругами, они демонстрируют свои лучшие наряды, все свои дизайнерские платья и украшения, используют много блёсток, делают красивые укладки и макияж. Та же история с домом и мужем – для своей семьи она предстаёт во всей красе. И, хочу сказать, мне такой подход очень нравится.



— Можешь ли ты отметить какие-то тренды, характерные исключительно для моды ОАЭ? Пригодны ли они для цитирования?

— В ОАЭ представлены все общемировые тренды, но что-то, безусловно, любят больше. Это блёстки, про которые мы уже говорили, белые кеды любят носить, их носят даже с абайей и хиджабом, в этом они себя не ограничивают. В этом году носили много белого, серебра, чёрного, конечно же, было много вельвета и плиссировки, чокеры, понятное дело. И один из трендов, которой мне нравится самой, такой «привет, 90-ые» — платье на тонких бретельках в сочетании с белой футболкой, также было много вещей в бельевом стиле. Эмираты – интернациональная страна, здесь можно увидеть абсолютно всё! Сейчас здесь актуально много джинсы, богато расшитые бомберы, вижу много эклектики, смешения стилей. Всё, что я могу увидеть в любой точке мира – то же будет актуально и здесь.

— В каком виде в Эмиратах существует street fashion?

— Когда я только приехала, это направление ещё не было так развито. Сейчас есть те, за которыми мне интересно наблюдать: звёздный стилист @kellylundbergofficial , девушки @karenschoice, @laurabadura, @hudabeauty, @styleisnecessity, которая работала в Harvey Nichols мерчендайзером, также она блогер и стилист. Всё-всё-всё максимально обобщённо можно увидеть в @dubaistreetstyle.

— В каком направлении движется мода в Эмиратах, совпадает ли оно с общемировым?

— Она движется – это 100%, иногда мне кажется, что даже в чём-то опережает. Это отчётливо можно проследить на фэшн-платформе для Дубая и среднего Востока, Fashion Forward Dubai, где могут заявить о себе молодые дизайнеры, также там можно увидеть творения дизайнеров уже известных. У меня есть свои любимчики: Hussein Bazaza – он такой же волшебник своего дела, как и всем известные дизайнеры-ливанцы Zuhair Murad, Elie Saab, в платья которых наряжаются голливудские селебрити. Весь мир любит их платья, и я – не исключение. Также я люблю работы Kristina Fidelskaya, в которых вообще не к чему придраться! Они идеально садятся, сшиты на высшем уровне.



— Какие бренды близки тебе?

— Я люблю Sandro, Maje, BCBG, Marni, Gucci, а без ZARA и COS, конечно, ни один шопинг не обходится. Неважно, какой будет бюджет, даже если он будет неограниченный, всё равно шопинг заканчивается в них.

— В каких моллах любишь делать покупки больше всего?

— Смотря с кем и зачем я иду на шопинг. Что касается меня, я люблю Mall of the Emirates , потому что он маленький, есть все те бренды, которые я люблю, а ходить много не приходится. Если, кроме шопинга, я хочу выпить чашку вкусного чая, я пойду в Mercato Shopping Mall. Его строили итальянцы, получился такой город в городе – очень атмосферное место. Туда приезжаешь, будто в другую страну.

— Что ты больше всего любишь в своей работе?

— Прежде всего – это общение с людьми, это энергия, которую я даю и получаю, это настроение, это чувство того, что ты можешь быть кому-то полезен. Мне очень нравится моя работа, у меня настроение поднимается, когда я занимаюсь своим делом. Консультации, тренинги, разбор гардероба – это всё моё, я знаю, что со всем этим делать, я на своей волне.

— Твои клиенты – кто они?

— Конечно, в Эмиратах есть большая русская диаспора: с ними я провожу тренинги, индивидуальные консультации по имиджу, практические занятия. Такие клиенты любят брать информацию, очень любят учиться, для них у меня разработаны мастер-классы с практическими занятиями. Потом они всё это успешно применяют в своей практике. Это что касается русских клиентов. С арабскими женщинами я обычно хожу на шопинг сопровождение. Бывает, у них нет времени или желания самой ходить по магазинам, тогда я сама составляю и покупаю total look или полностью подбираю сезонный гардероб.



— Общение с клиентами всегда подразумевает личностный фактор: есть ли такие, с кем невозможно сработаться или те, с кем работа переросла в дружбу?

— Да, благодаря моей работе у меня появились очень хорошие приятели, с которыми мы поддерживаем дружеские отношения. Я считаю, что если я с кем-то не могу сработаться, то вопросы – ко мне, не к клиенту. Значит, в чём-то есть моя недоработка. По сути, моя работа – это услуга, я должна услышать клиента, понять, что ему нужно. Если клиент доволен – моя работа хорошо выполнена. Если клиент не доволен – вопросы ко мне. Я к себе в этом плане очень требовательна. Не было такого, чтобы мне с кем-то было некомфортно работать. Обычно девушки очень быстро понимают и начинают ценить все плюсы шопинга с личным консультантом и в дальнейшем не отказываются от такого вида покупок.

— Несмотря на то, что ОАЭ – безналоговая страна, цены я не могу назвать низкими. Если сравнить масс-маркет бренды, к примеру, с Америкой, то в Штатах прайс будет ниже. А многие девушки признаются, что ездят на шопинг в Европу или в ту же Америку. Интересно твоё мнение на этот счёт. Может, у тебя есть шопинг-хаки, которыми ты готова поделиться с нашими читателями?

— Да, есть такое после изменения курса. До этого было более выгодно делать покупки в Эмиратах, а сейчас отдельные позиции из люкс сегмента можно выгоднее купить в России, нужно сравнивать цены. Для местных ничего не изменилось, конечно, а нам нужно знать определённые места и мероприятия, где можно сделать выгодные покупки, особенно последние два года. В Эмиратах есть такие классные мероприятия – staff sale, информация о них закрыта, в открытом доступе её нигде нет. Мы, стилисты, получаем её от тех, кто работает в моллах. Обычно эти распродажи проходят в World Trade Centre и всегда неожиданно: если месяц ещё можно подгадать, то точные дни узнать невозможно. Это становится известно примерно за неделю до мероприятия. Там есть разные павильоны, в которых продают сегмент люкс со скидкой 70%-90%, и все эти вещи из текущей коллекции, не из прошлых. Изначально это было сделано для сотрудников, для тех, кто работает в этих моллах. Поэтому, в первые дни распродажи пускают только их, во все последующие – остальных желающих. Там можно сделать очень выгодные покупки: обувь, сумки, парфюм. Есть и минусы: что касается одежды, то ты её не можешь померить, для этого нет условий, это один большой павильон без примерочных. В своём инстаграм @alena_dubai я выкладываю актуальную информацию о предстоящих staff sale, в последнее время я и сама на них подсела.



Туристы обычно идут в Mall of the Emirates, в Dubai Mall, хотя есть более интересные места. Резиденты Дубая, которые хотят сэкономить, не делают покупки в этих моллах, так как за счёт потока туристов в них завышены цены. Они ездят в моллы, расположенные подальше от Дубая, в них ниже цены и хорошие скидки. Например, Mercato Shopping Mall, Dubai Ibn Battuta Mall, за сувенирами можно съездить в Dragon Mart.

Ещё стоит знать про The Outlet Village. Там представлены практически все марки с большим дисконтом. За аксессуарами по выгодной цене нужно ехать в Dubai Outlet Mall, но нужно иметь силы, возможности и желание, чтобы найти там что-то стоящее. Последняя моя покупка – тоненький базовый кожаный ремень. В такие моллы я не еду за остромодными вещами, там я покупаю базовые вещи, которые смогу носить не только в этом сезоне, но и в будущем. За модными, трендовыми вещами я иду в ZARA и H&M .

— Были ли случаи, когда тебе пригодилась абайя?

— Да, она здесь нужна. У меня был случай: я прихожу в нотариальную контору – это государственное учреждение, и меня не пускают в здание! Говорят, что у меня неподобающий вид. Это при том, что у меня плечи закрыты, а юбка была ниже колена. Но они разглядели сеточку по низу юбки и решили меня не пускать. Хотя, стоит отметить, что в этом плане всё продумано: если сотрудники не согласны с тем, как я одета, и принимают решение не пускать меня в таком виде в здание, на такой случай они сразу предоставляют абайю, разумеется, чистую, после химчистки. Её можно надеть и пройти, куда тебе надо. После этого я стала более тщательно готовиться, когда иду в такие места. В Абу-Даби есть потрясающее место Мечеть шейха Зайда – так вот, там тоже предоставляют абайи для посетителей. Несмотря на свои какие-то правила, о людях здесь думают.



— Как переживаешь лето в Дубае, когда воздух прогревается более чем на 40 градусов?

— Около пяти лет я живу в Дубае, и летом передвигаюсь перебежками, прямо как в Новосибирские -35, только здесь перебежки не из холода в тепло, а от кондиционера к кондиционеру. Хотя мне и расписывали, как ужасно и тяжело летом в Дубае – ничего особо страшного для меня в этом нет, я быстро адаптировалась. Просто использую меньше обычного косметики, одежду выбираю из дышащих тканей, на пляж иду около шести утра, когда есть кислород, занимаюсь фитнес прогулками по берегу персидского залива, а загорать хожу после четырёх. И, хочу отметить, что это лето выдалось довольно щадящим.

— Дубай – город-сказка, город-мечта. Наверняка у тебя есть свои любимые места для отдыха?

— Люблю с подружками посидеть на JBR Beach, там представлено большое количество самых разных ресторанов: можем суши поесть или выбрать мексиканскую кухню. Для отдыха мне нравится ездить на Madinat Jumeirah‎. Сейчас там особенно красиво, потому что проходят новогодние ярмарки. Всё празднично украшено, есть очень много всего для детей: прикольные аниматоры, красивый пряничный домик, в котором можно раскрасить имбирные пряники, попрыгать на батутах, есть искусственный снег – сделано всё, чтобы можно было ощутить зимнюю атмосферу. У меня есть сын, ему 7 лет, и ему всё это интересно, поэтому все активити Дубая я знаю очень хорошо, не хуже самых классных мест для шопинга.

Что касается вечерних мероприятий, мне очень нравится 40 Kong, мне нравится Novikov Restaurant & Bar, мне нравится Zuma, вот в эти места мы обычно ходим. И ты очень правильно сказала, что Дубай – это город-мечта. Я замечала, что какие бы желания ты ни загадывал в Дубае, всё очень быстро сбывается. Я знаю одно секретное место, и я не могу объяснить, как оно работает, но работает очень хорошо. Это публичный пляж на Джумейра Роуд, на нём есть причал в виде двух кругов, выложенных камнями. Когда ты встаёшь на эти камни и говоришь вверх, создаётся такое ощущение, что ты говоришь, будто в трубу. Я знаю, что даже учёных подключали, ч тобы понять, в чём же там дело, и найти логическое объяснение этому явлению. Там нужно очень правильные желания загадывать, сокровенные. Я отвожу туда своих клиентов в качестве бонуса.

— Шопинг-фестиваль в Дубае – миф или реальная возможность сделать хорошие покупки?

— Даты фестиваля заранее известны, и, в первые же дни, всё самое лучшее раскупают. Как поступаю я: старюсь поддерживать дружеские отношения с продавцами, и они откладывают на день-два нужные мне вещи. Не надо приходить, когда фестиваль уже идёт, придите заранее, улыбнитесь продавцу, попросите отложить на время понравившуюся вещь.

— Есть ли что-то такое, за чем нужно лететь только в Эмираты?

— Самое главное – в Дубай нужно ехать за хорошим настроением! Арабские духи, конечно, популярны на весь мир. Имейте только в виду, что наносить их нужно только на кожу, не на одежду ни в коем случае, так как настоящие арабские духи делают на масляной основе. За финиками – тоже сюда, они невероятно вкусные. Если ехать за шопингом – то лучше воспользоваться услугами стилиста, самому запросто можно растеряться от здешнего изобилия. Если брать, например, Dubai Mall, то там легко можно заблудиться и потерять очень много времени. Я сама только спустя год шопинга в этом молле узнала короткие маршруты.

— Эмираты – самая стремительно развивающая страна, какие интересные необычные места появились в последнее время?

— Для людей с детьми будет интересно съездить в Леголенд, который только-только открылся, The Outlet Village, про который я рассказывала, Dubai Water Canal, Dubai Opera, City Walk – комплекс ресторанов и магазинов. Сейчас стали набирать популярность пляжи, бассейны постоянно появляются новые, на открытие которых приглашают различных звёзд и делают масштабные мероприятия.

— В каких заведениях предпочитают отдыхать и тусоваться знаменитости?

Во всех тех же, что я перечислила среди своих любимых. Есть ещё всемирно известные и любимые места, такие, как Buddha Bar, очень много ресторанов на Мадинат Джумейра, где можно встретить знаменитостей. Я не раз видела паблик персон, они особо и не скрываются, им нравится тут тусоваться.



— Есть такое мнение, что ОАЭ – это место средоточения денег и роскоши – так ли это? В чём это находит своё воплощение?

— Когда живёшь в Дубае – ощущаешь, что здесь нет границ, что возможно всё! Вопрос только в финансовых возможностях. Не знаю даже, хорошо это или плохо, наверное, всё-таки хорошо, но тут возможен любой каприз за ваши деньги. В интерьере тоже это прослеживается: здесь любят дорого-богато. Мужчина делает всё, чтобы жена была довольна и ни в чём себе не отказывала. Есть миф, что арабская женщина несчастна – это неправда. Всё обстоит ровно наоборот: они очень счастливы, у них всё есть, мужья выполняют любой их каприз. Общаясь с ними, я точно могу сказать, что они — счастливые женщины, счастливые матери. Это счастливые семьи, у которых иерархия построена на уважении к мужу.

— Скучаешь ли по местной зиме?

— Да, я очень скучаю! Стараюсь приезжать минимум раз за зиму за снегом, за атмосферой, за воздухом. В этом году живу в Академгородке, и мои лёгкие настолько счастливы, что я здесь, поначалу даже больно было дышать в первое время, столько кислорода.

Беседовала Олеся Шпак