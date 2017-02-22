Из Новосибирска, с любовью

Эта хрупкая девушка обладает потрясающей энергией и работоспособностью, а её деятельность просто поражает воображение своими масштабами – только успевай следить за путешествиями, фото красивейших мест и интерьеров, рабочими моментами, съёмками и множеством потрясающе красивых образов. Мы решили расспросить у Катерины Черниговой, как ей это удаётся, и что ещё нового она задумала.

— Катя, у тебя потрясающий вкус! Как родилась эта любовь к прекрасному?

— Благодарю (улыбается). Задатки были всегда, это точно! Ещё с детства мне хотелось сделать пространство вокруг себя и своей семьи более красивым, идеальным!

— Ты много путешествуешь. Мода какого зарубежного города тебе наиболее симпатична?

— Мне очень нравится мода в Токио! Причём преимущественно мужская: идёшь по улице, и глаза разбегаются. И думаешь про себя: «Вот это street style! Настоящий!» Очень классно всё японцы сочетают, смотреть невероятно приятно, одно удовольствие! Японские девушки на улицах порадовали меньше. Я бы сказала, это я их радовала купленными специально для этой поездки сандалиями на платформе Kartell от N21 и носочками, они же любят такое. Сколько со мной кадров сделали тогда!

— Есть ли в твоих путешествиях иерархия городов: город-вдохновитель, город-мастерская, город-релакс? Есть любимое место, куда хочется приезжать вновь и вновь?

— Иерархии нет, но зато у меня есть длинный список городов, которые обязательны к посещению. Какие-то я уже посетила, какие-то — ещё до сих пор в списке. Могу порекомендовать несколько: город-Вдохновитель для меня — это Страсбург. Отправляйтесь туда зимой, перед Рождеством, в это время там невероятно красиво. Я, как большой ценитель эстетической красоты, могу сказать, что больше нигде такое не видела! Город — мастерская для меня — это Шефшауэн в Морокко. На каждом углу в нём расположена мастерская: кто-то вяжет, кто-то двери вырезает, кто-то рисует! И там так красиво! Небесно голубой город, от которого у меня остались незабываемые впечатления!

— Что привозишь из путешествий?

— Нашивки. У нас с мужем есть такая мечта: сделать оверсайз джинсовки, полностью расшитые нашивками из разных городов, и мы стремимся её реализовать.

— У каждого дизайнера — «одёжника» есть любимый сезон, одежду для которого он творит с максимальным удовольствием. Каков этот сезон у тебя?

— У нас вообще нет сезонности. Может быть, это покажется странным, но я не хочу привязывать вещи к сезонам. У нас каждую неделю появляется по несколько образов, и они сразу sold out . А новые вещи создаются тогда, когда ко мне пришло вдохновение, сразу же! И, буквально через несколько дней, они уже появляются в продаже. Это такой непрерывный творческий процесс.

— По одежде встречали, встречают и будут встречать, что говорит одежда твоего бренда о своей обладательнице?

— Когда я вижу на улице девушек в одежде своего бренда, мне сразу в голову приходит, как же они красиво выглядят. Я любуюсь ими! Знаете, у меня есть такая черта: надевая вещь, я должна кайфовать от неё, причём от всех сразу в моём образе. И кайфую так, чтобы хотелось носить, не снимая, хоть каждый день! Я всегда руководствуюсь этим при создании новых моделей. Я часто слышу от achers girls (так мы называем девушек, которые носят нашу одежду), что к ним подходят люди, где бы они ни были, и восхищаются ими. Спрашивают: «Откуда такая красота?».

— Социальные сети говорят о том, что ты часто носишь вещи своего бренда, а какую долю эти вещи занимают в луках?

— Вещи нашего бренда практически всегда присутствуют в моих луках, я без них не могу. А, вообще, мой выбор зависит от ситуации. Например, на море я беру только Achers! Я считаю, что нет ничего более крутого, чем наши пляжные коллекции. Когда я путешествую — в дороге, в самолёте, в любом транспорте — тоже. Удобно и красиво!

— Как этот бренд воспринимают в Москве – как часть местного эстетического или как WOW-экзотику из Сибири? Для продвижения бренда в Европе «сибирскость» нужно замалчивать или она, напротив, работает как фишка?

— Когда к нам заходят впервые, люди очень удивляются, что мы из Сибири! Говорят, что мы очень креативные, и у нас классно. A когда мы показываем фото нашего магазина в Новосибирске, говорят, что у них такого даже в Москве нет!

Я горжусь, что наш бренд появился в Сибири, и считаю, что умалчивать об этом не стоит. Пусть все знают!

— Вещи каких марок преобладают в твоём собственном гардеробе? Каковы твои марочные симпатии – ты «однолюб», используешь в гардеробе несколько брендов или вообще действуешь по принципу «Имя – во-вторых, главное – стиль»?

— Для меня абсолютно не важно, что это за бренд, если вещь мне нравится! Я всегда покупаю только то, от чего я кайфую, то, что мне не хочется снимать, и я ходила бы в этом каждый день. У меня есть два любимых бренда и они, конечно, не для повседневной жизни: это Delpozo и N21. Когда я смотрю их показы, каждый раз сердце замирает от этих сногсшибательных, смелых и необычных вещей.

— Расскажи, пожалуйста, как рождаются новые коллекции: от идеи до материального воплощения?

— Идеи появляются спонтанно! Я ничего не планирую заранее, как это принято у всех брендов. Я делаю всё, что хочу именно в эту минуту, сейчас. Именно поэтому у нас каждую неделю появляются новинки. Я вдохновляюсь везде, но, особенно, в путешествиях. Это единственное, что меня расслабляет, заряжает и восстанавливает сразу же! Я заряжаюсь энергией, а идеи приходят в голову одна за другой. Поэтому я всегда ношу с собой ежедневник и записываю туда всё! Вот так появляется идея, затем эскиз, набросок и воплощение на нашем производстве.

Ткань мы покупаем не в России, я за ней летаю раз в три месяца к производителю. В этот раз нам будут делать ткань по нашим эскизам. Я очень рада, что мы уже доросли до такого уровня!

— Ты еще и профессиональный декоратор. Это занятие – что оно для тебя – средство разнообразить жизнь, тонусно-творческая гимнастика или второй бизнес?

— Декоратор — для меня это вдохновение! Но занимаюсь этим я только для себя. У меня просто не хватает времени, чтобы делать это на заказ. Совсем недавно в Achers появилось новое направление — декор для дома. Вот его я планирую развивать и как раз сейчас этим занимаюсь!

— Как набираешь людей в команду? Это близкие тебе по духу люди, или главное – профессиональные качества?

— Чтобы работать в нашей компании, нужно подходить нам по духу и разделять наши ценности. Если в двух словах: мы работаем за идею. Это не работа ради работы. И нацелены мы только на результат. Профессиональные качества нам не так важны, как набор качеств человека! Я выбираю людей в команду, ориентируясь только на их личные качества.

— Как считаешь, какой ты босс?

— Думаю, я — не подарок (смеётся). Но мои сотрудники меня всё равно очень любят.

Со мной могут работать только самые ответственные и целеустремленные люди: я очень требовательна, и результативная работа — превыше всего.

— Как расставляешь приоритеты в работе? Ведь ты занимаешься несколькими направлениями: дизайн, декор, фото, мерчандайзинг, сама являешься моделью.

— Приоритетности в рабочем процессе нет, я просто делаю всё и сразу, никогда не откладываю на завтра! За один день я могу сделать всё, что ты перечислила в вопросе, и ещё успею сходить на ужин с любимым мужем.

— Планируешь ещё какие-то проекты или, может быть, новое направление в своей работе?

— Планирую! Но пока это будет моим маленьким секретом! Скажу только, что я вас ещё смогу удивить.

— Какой ты видишь себя спустя несколько лет?

— Пусть это прозвучит нескромно, но я точно знаю, что так и будет: создателем самого успешного, модного и стильного бренда в России.

Беседовала Олеся Шпак.