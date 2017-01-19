Лучшие наряды People’s Choice Awards 2017

18 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии People’s Choice Awards. Отличие этой премии в том, что номинантов выбирает не экспертное жюри, а обычные люди, желающие отдать голос за своего фаворита с помощью интернет-голосования. Именно поэтому эту премию называют «народным Оскаром».
В этом году наряды были весьма эффектными, предлагаем вам самим в этом убедиться!
А вот и список победителей премии:
Любимый фильм — «В поисках Дори»
Любимый актер — Райан Рейнольдс
Любимая актриса — Дженнифер Лоуренс
Любимый фильм в жанре экшн — «Дэдпул»
Любимый экшн-актер — Роберт Дауни-младший
Любимая экшн-актриса — Марго Робби
Любимая комедия — «Очень плохие мамочки»
Любимый комедийный актер — Кевин Харт
Любимая комедийная актриса — Мелисса Маккарти
Любимый драматический фильм — «До встречи с тобой»
Любимый драматический актер — Том Хэнкс
Любимая драматическая актриса — Блейк Лайвли
Любимый семейный фильм — «В поисках Дори»
Любимый триллер — «Девушка в поезде»
Икона кино — Джонни Депп
Любимое телевизионное шоу — «Чужестранка»
Любимое комедийное телевизионное шоу — «Теория большого взрыва»
Любимый комедийный телевизионный актер — Джим Парсонс
Любимая комедийная телевизионная актриса — София Вергара
Любимая телевизионная драма — «Анатомия страсти»
Любимый драматический актер на телевидении — Джастин Чэмберс
Любимая драматическая актриса на телевидении — Приянка Чопра
Любимое комедийное шоу на кабельном телевидении — «Папочка»
Любимая драма на кабельном телевидении — «Мотель Бейтс»
Любимый актер на кабельном телевидении — Фредди Хаймор
Любимая актриса на кабельном телевидении — Вера Фармига
Любимая телевизионная криминальная драма на телевидении — Мыслить как преступник
Любимый актер из криминальной драмы на телевидении — Марк Хэрмон
Любимая актриса из криминальной драмы на телевидении — Дженнифер Лопес
Любимая музыкальная группа — Fifth Harmony
Любимый музыкальный артист (мужчина) — Джастин Тимберлейк
Любимый музыкальный артист (женщина) — Бритни Спирс
Любимый поп-исполнитель: Бритни Спирс
Любимый хип-хоп исполнитель — G-Eazy
Любимый артист R&B — Рианна
Любимый альбом — Блейк Шелтон (If I’m Honest)
Фото: vogue.ru, Kevork Djansezian/Getty Images
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