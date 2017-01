LOS ANGELES, CA - JANUARY 18: Jamie Chung attends the People's Choice Awards 2017 at Microsoft Theater on January 18, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Мода 7 Просмотров | 7 Просмотров | Нравится Лучшие наряды People’s Choice Awards 2017 18 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии People’s Choice Awards. Отличие этой премии в том, что номинантов выбирает не экспертное жюри, а обычные люди, желающие отдать голос за своего фаворита с помощью интернет-голосования. Именно поэтому эту премию называют «народным Оскаром».

В этом году наряды были весьма эффектными, предлагаем вам самим в этом убедиться!

А вот и список победителей премии:

Любимый фильм — «В поисках Дори»

Любимый актер — Райан Рейнольдс

Любимая актриса — Дженнифер Лоуренс

Любимый фильм в жанре экшн — «Дэдпул»

Любимый экшн-актер — Роберт Дауни-младший

Любимая экшн-актриса — Марго Робби

Любимая комедия — «Очень плохие мамочки»

Любимый комедийный актер — Кевин Харт

Любимая комедийная актриса — Мелисса Маккарти

Любимый драматический фильм — «До встречи с тобой»

Любимый драматический актер — Том Хэнкс

Любимая драматическая актриса — Блейк Лайвли

Любимый семейный фильм — «В поисках Дори»

Любимый триллер — «Девушка в поезде»

Икона кино — Джонни Депп

Любимое телевизионное шоу — «Чужестранка»

Любимое комедийное телевизионное шоу — «Теория большого взрыва»

Любимый комедийный телевизионный актер — Джим Парсонс

Любимая комедийная телевизионная актриса — София Вергара

Любимая телевизионная драма — «Анатомия страсти»

Любимый драматический актер на телевидении — Джастин Чэмберс

Любимая драматическая актриса на телевидении — Приянка Чопра

Любимое комедийное шоу на кабельном телевидении — «Папочка»

Любимая драма на кабельном телевидении — «Мотель Бейтс»

Любимый актер на кабельном телевидении — Фредди Хаймор

Любимая актриса на кабельном телевидении — Вера Фармига

Любимая телевизионная криминальная драма на телевидении — Мыслить как преступник

Любимый актер из криминальной драмы на телевидении — Марк Хэрмон

Любимая актриса из криминальной драмы на телевидении — Дженнифер Лопес

Любимая музыкальная группа — Fifth Harmony

Любимый музыкальный артист (мужчина) — Джастин Тимберлейк

Любимый музыкальный артист (женщина) — Бритни Спирс

Любимый поп-исполнитель: Бритни Спирс

Любимый хип-хоп исполнитель — G-Eazy

Любимый артист R&B — Рианна

Любимый альбом — Блейк Шелтон (If I'm Honest) Фото: vogue.ru, Kevork Djansezian/Getty Images