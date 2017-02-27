Лучшие наряды звёзд с красной дорожки «Оскар-2017»

Не секрет, что подготовку к этой премии селебрити начинают задолго до события. Каких только казусов не случается на пути к идеальному наряду: шпионаж, подкупы, интриги, скандалы! Вот и в этом году оскандалиться успела легендарная Мерил Стрип, да ещё и с Домом Chanel. Чего только не сделаешь для идеального образа! Ведь, пока кинокритики вершат судьбы профессиональные, модные критики не дремлют, и на утро кто-то проснётся признанной иконой стиля, а кто-то возглавит рейтинги самых неудачных нарядов и подарит интернет сообществу очередные мемы. Рассматриваем лучшие наряды знаменитостей!

Фото: elle.ru