27.02.2017
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Лучшие наряды звёзд с красной дорожки «Оскар-2017»

Не секрет, что подготовку к этой премии селебрити начинают задолго до события. Каких только казусов не случается на пути к идеальному наряду: шпионаж, подкупы, интриги, скандалы! Вот и в этом году оскандалиться успела легендарная Мерил Стрип, да ещё и с Домом Chanel. Чего только не сделаешь для идеального образа! Ведь, пока кинокритики вершат судьбы профессиональные, модные критики не дремлют, и на утро кто-то проснётся признанной иконой стиля, а кто-то возглавит рейтинги самых неудачных нарядов и подарит интернет сообществу очередные мемы. Рассматриваем лучшие наряды знаменитостей!

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Эмма Робертс

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Стинг и Труди Стайлер

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Хейли Стейнфилд

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Фаррелл Уильямс

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Эндрю Гарфилд

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Холли Берри

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Джастин Тимберлейк

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Джейми Дорнан

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Шарлиз Терон

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Эмма Стоун

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София Бутелла

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Карли Клосс

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Тараджи Хенсон

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Николь Кидман

 

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Изабель Юппер

Фото: elle.ru

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