Лучшие тренды 2016

Подводя модные итоги уходящего года, мы решили собрать воедино все самые яркие тренды, так полюбившиеся модницам. Главное, что можно отметить – это продолжение слияния высокой и уличной моды.
Пуховик
Уютный, как одеяло, пуховик, прочно обосновался в наших гардеробах, как дань таким актуальным сейчас, 90-м. Приятно, когда трендовая вещь ещё и удобна. В этом сезоне его выгуливают одинаково часто как с джинсами, так и с вечерними платьями.
Дублёнка
Отличная альтернатива шубе, делающая выбор верхней одежды в холодный сезон не таким скучным.
Цветная шуба
В прошлых сезонах к ним аккуратно приглядывались и носили с осторожностью, в этом же – с азартом наряжаются в шубы из цветного меха и изделия с озорными принтами.
Спортивный костюм
Ещё один удобный тренд, перекочевавший в наши гардеробы из 90-х, и с радостью подхваченный всеми модницами мира.
Расшитые куртки
Ещё один привет из 90х, который удачно вписывается в любой комплект и ситуацию.
Обнажённые плечи
Один из самых ярких трендов последних сезонов, этим летом захватил абсолютно все предметы гардероба: рубашки, топы, блузы, платья, — и не собирается сдавать свои позиции и в последующих сезонах.
Брючный костюм
Безусловно, это – классика, которая никогда не выйдет из моды, но в последних сезонах костюм обрёл второе дыхание.
Неглиже
Один из самых спорных и противоречивых трендов последних сезонов. Все модницы выгуляли платье-комбинацию в сочетании с белой футболкой, не осталась без внимания и пижама.
Блестящее платье
Органично смотрелось не только на Red Carpet, но и в повседневной жизни, в сочетании с более демократичными свитерами и толстовками, примиряющими его с реалиями будней.
Узкий длинный шарф
Главный герой светской хроники, который примерила практически каждая модница. Достойная альтернатива чокеру или ожерелью, он изящно обращает внимание на ваше декольте.
И не спешите убирать эти вещи в дальний угол шкафа, они, несомненно, пригодятся вам и в наступающем году!
Источник фото: VOGUE RUSSIA, pinterest
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