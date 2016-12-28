28.12.2016
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Лучшие тренды 2016

Подводя модные итоги уходящего года, мы решили собрать воедино все самые яркие тренды, так полюбившиеся модницам. Главное, что можно отметить – это продолжение слияния высокой и уличной моды.

Пуховик

Уютный, как одеяло, пуховик, прочно обосновался в наших гардеробах, как дань таким актуальным сейчас, 90-м. Приятно, когда трендовая вещь ещё и удобна. В этом сезоне его выгуливают одинаково часто как с джинсами, так и с вечерними платьями.

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Дублёнка

Отличная альтернатива шубе, делающая выбор верхней одежды в холодный сезон не таким скучным.

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Цветная шуба
В прошлых сезонах к ним аккуратно приглядывались и носили с осторожностью, в этом же – с азартом наряжаются в шубы из цветного меха и изделия с озорными принтами.

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Спортивный костюм
Ещё один удобный тренд, перекочевавший в наши гардеробы из 90-х, и с радостью подхваченный всеми модницами мира.

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Расшитые куртки
Ещё один привет из 90х, который удачно вписывается в любой комплект и ситуацию.

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Обнажённые плечи
Один из самых ярких трендов последних сезонов, этим летом захватил абсолютно все предметы гардероба: рубашки, топы, блузы, платья, — и не собирается сдавать свои позиции и в последующих сезонах.

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Брючный костюм
Безусловно, это – классика, которая никогда не выйдет из моды, но в последних сезонах костюм обрёл второе дыхание.

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Неглиже

Один из самых спорных и противоречивых трендов последних сезонов. Все модницы выгуляли платье-комбинацию в сочетании с белой футболкой, не осталась без внимания и пижама.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Fashion Blogger Aimee Song wears a Rochas dress, Dior bag, Celine shoes and Super Retro sunglasses on day 2 during Paris Fashion Week Spring/Summer 2016/17 on September 30, 2015 in London, England. (Photo by Kirstin Sinclair/Getty Images)*** Local Caption *** Aimee Song
Блестящее платье
Органично смотрелось не только на Red Carpet, но и в повседневной жизни, в сочетании с более демократичными свитерами и толстовками, примиряющими его с реалиями будней.

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Узкий длинный шарф
Главный герой светской хроники, который примерила практически каждая модница. Достойная альтернатива чокеру или ожерелью, он изящно обращает внимание на ваше декольте.

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И не спешите убирать эти вещи в дальний угол шкафа, они, несомненно, пригодятся вам и в наступающем году!

Источник фото: VOGUE RUSSIA, pinterest

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