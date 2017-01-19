Анна Винтур появится в «Восьми подругах Оушена»

Помимо самих подруг, которых сыграют Рианна, Энн Хэтэуэй, Санра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Минди Калинг, Сара Полсон и Awkwafina, в фильме примут участие такие ключевые фигуры мира моды как Александр Ванг, Зак Позен, Джаред Лето, Хлоя Севиньи, Дакота Джонсон, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер — в роли самих себя. Анну же можно будет увидеть в сцене Бала Института костюмов Met Gala, комитет которого она и возглавляет. Главная цель мероприятия — сбор средств на развитие главного американского музея, и повод продемонстрировать наряды и драгоценности. Авторы картины планируют воссоздать точную атмосферу и обстановку Бала, а гости будут одеты в бриллианты Cartier и наряды из последних коллекций Gucci и Valentino.

Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что фильм стоит посмотреть хотя бы ради этой сцены. Премьера назначена на лето 2018 года.

Фото pixland.uz

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