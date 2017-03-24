НАДЕНЬ-КА МУЛЬТИК

Мульт-цитаты во взрослой моде – яркий тренд цивилизации «кидалтов» — больших детей, не желающих делиться радостями малолетства с детьми настоящими. Вот ещё! Им же тоже хочется!

Образы из мультфильмов давно считаются беспроигрышной специей детской одежды. Магию анимации признавал даже аутичный советский Минлегпром: виниловая термонаклейка с Чебурашкой или деколь с патлатым волком из «Ну, погоди!» были спасителями и для неуклюжих ранцев, и для коробчатых пальто из клетчатого драпа, и для ядовито-голубых резиновых сапожек (которые равно ненавидели и мальчики, и девочки). Вещь «с мультиком» сразу получала усиленный шанс на покупательское внимание, даже если до добавки этого элемента она была безоговорочно ужасна — нарисованные зверьки и человечки обладали отнюдь не иллюзорной способностью «вывозить».

В общем, использование мультиков долго было такой игрой на грани – приемом узкой специализации. До тех пор, пока не подросли те самые дети – те, кто когда-то носил «польта» с Чебурашкой, сапожки с Дональдом и футболки с Микки Маусом.

Пришествие мультипликационного мира во взрослую моду оказалось таким масштабным, что многие эксперты-созерцатели даже растерялись – они не готовы были увидеть в гардеробе своих ровесников такого количества рисованной потешной живности.

Экспансия оказалась масштабной и хорошо подготовленной: анимационные цитаты можно увидеть и в гардеробе 19-надцатилетней покорительницы клубов, и в look’e 35-летнего топ-менеджера. Этой пёстрой живности наберется на целое сообщество. У каждого существа – своя специализация, свой круг обжитых брендов и свой состав почитателей. Лидерский кружок тут имеет переменчивую конфигурацию, но бесспорные фавориты все же есть. Это розовая коротколапая кошечка Hello Kitty, Микки-Маус, Морячок Попай и щекастая красотка Бетти Буп. Подобрались они к миру моды каждый своим путём. Например, Hello Kitty изначально затевалась как главная героиня сериала для девочек 8-14 лет: её сюжетной средой была невинная дружба-влюбленность (никаких страстей в клочья, только поцелуйчики и обмен подарочками). На старте белая кошечка с бантиком на голове воспринималась как сугубо этническое изделие – сделанное японцами для японцев же. И анимационная телесность её тоже был герметичной – европейским зрителям неуклюжий персонаж с короткими лапками-обрубками был совсем непривычен. Но концентрация восторженного «девчачества» в этом образе была так вопиюще велика, что культурная среда Запада сдалась этому зверьку быстро и даже с каким-то удивление. Мол, что это было? Можно сказать, Запад просто слипся. Остальное было делом техники. Сначала бело-розовая кошка заполонила разработки для подростков, затем перебралась на вещи «для тех, кому за двадцать». А теперь сумку в виде кошки в розовом платьице или брошку, её изображающую, можно увидеть даже в гардеробе женщин, чьи дети вот-вот выйдут из целевой аудитории сериала-первоисточника.

Примечательно, что сюжетный контекст некоторых модных мульт-персонажей известен их носителям смутно: мультфильмы, из которых они явились – исторические реликвии кинематографа, которые мало кто видел. К числу таких существ относится, например, Бетти Буп – грудастая и глазастая девушка с головой, похожей на эклер. Собственно экранная слава Бетти Буп погребена в 1930-х. Комиксы и мультфильмы о ней – зрелище довольно мучительное для современного потребителя. Но сам графический образ оказался таким острым, таким ярко-дурацким и увязанным с эпохой блюза и джаза, что мода сказала «Вау!!!».

Мода радостно подняла щекастую девчушку из тлена и принялась водружать на поверхность ярких, гламурных, клубных вещей – вышивать её черты бисером и пайетками, печатать переливчатым акрилом. Бетти Буп теперь – ненавязчивый посол стиля art deco – стиля нарочито буржуазного, дорогого, даже тщеславного. Но трогательно-дурацкая внешность Бетти позволяет играть с этой пафосной эстетикой легко и иронично. Fashion-звезда Бетти Буп впервые взошла в1970-х, в эпоху диско. И с тех пор в ротации, вспыхивая в творениях то одного, то другого дизайнера.

Задиристый матросик Попай и его подружка Олив Ойл – практически ровесники и родичи Бетти Буп (у них общие создатели – трио братьев-аниматоров Макса, Дейва и Луи Флейшеров), но в культурной обойме остались более внятно – мультфильмы о них менее архаичны, идут до сих пор, а образы пригодны для множества импровизаций. Долговязая девушка Олив с её характерной прической превратилась во флакон парфюма Moschino и разбрелась по текстильным принтам. В руках израильского дизайнера Коби Леви Олив вообще смутировала в туфлю. Девушка в туфлю, Карл!

А её бой-френда эффективно оприходовала мужская мода. Попай задействован во множестве концептов – от чопорных круизных коллекций для обладателей личных яхт до хипстерских футболок и свитшотов. Хипста-моде он мил за зашкаливающую винтажность и «ламповость». А в круизную эстетику и вовсе мостится легко – морячок же!

Кстати, о винтаже: знаменитую диснеевскую мышь в более дорогих вещах дизайнеры тоже предпочитают использовать не в нынешней прорисовке, а в глубоко довоенной. Эти трактовки не спутаешь, хоть и персонаж один.

Ранний Микки Маус телосложением похож на неврастеничного подростка, нынешний – на счастливого крепыша-дошкольника. Мультфильмы с ранним Микки, с их рваным ритмом и дрожаще-пружинистыми движениями способны вызвать у ранимого зрителя глазное кровотечение, но в виде принта этот грызун парадоксально эффективен – вещь с ним сразу становится более дорогой и респектабельной на вид, нежели одежда с Микки современным.

Наследие отечественной анимации тоже оказалось пригодно для fashion-переработки: Денис Симачёв задействовал на своем трикотаже персонажей самых цитатных советских мультфильмов – Ёжика в тумане, живность из цикла о Винни-Пухе. Задействовал в такой аранжировке, что с ассортиментом «Детского мира» это уж точно не спутаешь. На симачёвских принтах ожили все постмодернистские подтексты и озорные двусмысленности этих мультфильмов. Это точно не для визита к сыну в детский сад, это для клубной среды, для тех, кто «сечёт фишку».

Особый способ fashion-осмысления мультиков – цитирование дресс-кода анимационных персонажей в одежде для живых и сугубо взрослых людей. На этой ниве бесспорные лидеры — сериалы South Park, Gravity Falls и Adventure Time.

Они и сами по себе – поколенческие феномены – мультики, чьей базовой аудиторией стали взрослые. Дети, конечно, к ним тоже неравнодушны. Но лишь когда перепадёт. Потому что взрослые середины 2010-х вцепились в эти продукты с некоторым злорадным восторгом. Мол, наконец-то это наше, для нас, не для спиногрызов! Дождались!

Первой ласточкой был South Park – мультик-обманка, выглядящий издали так, будто его создавали третьеклашки в кружке «Умелые руки». Но за оболочкой октябрятской поделки кроется мир изощренного сарказма, абсурда и черного юмора. Вечно зимняя одежда четырёх маленьких мальчиков из безумного городка в штате Колорадо оказалась очень удобной для воспроизведения – двухцветные шапочки с помпонами, истошно-зелёная ушанка мальчика Кайла и, конечно же, оранжевая аляска Кенни Маккормика – вечно погибающего, но бессмертного ребёнка. Молодёжные бренды, работающие в сегменте street fashion, наперебой выдают на гора оранжевые куртки с капюшоном, который можно застегнуть до самых глаз (как и полагается для Кенни). Самая же лютая феерия – брелок в виде фигурки Кенни, болтающийся на молнии оранжевой аляски. Получается бьющая наотмашь рекурсия.

А из Adventure Time, пронзительно яркого мультика о красочном постапокалиптическом мире, в гардероб отважных модников перекочевал головной убор мальчика Фина – белая балаклава с кошачьими ушками. Носят её, понятное дело, девушки. Юноши всё-таки не отваживаются. Даже во славу Фина.

Зато у парней популярны вещи с изображением Джейка – говорящего лабрадора, одаренного способностью к полиморфизму. Помимо таланта повторять своим телом любой предмет, Джейк примечателен и социальными параметрами. У него ухватки хипстера, он женат на радужном единороге-кореянке (да, там единороги бывают кореянками, кореянки – единорогами), ему 28 лет. Вообще-то, наяву собаки столько не живут. Но зато носители свишотов, лесорубских бород и цветных кед, чей средний возраст как раз таков, с удовольствием принимают молекулярно нестабильного пёсика за своего.

Сериал Gravity Falls, затевавшийся компанией Disney, как зрелище для зрителей 10-14 лет, по ходу дела развернулся в пылающий крипто-мистический эпос с такими поворотами сюжета, что изначальная титульная аудитория начала писаться в кроватки. Зато зрительское сообщество пополнила публика, закаленная «Секретными материалами» и «Доктором Кто». Они же и вывели в реальный мир дресс-коды главных героев – 13-летних разнополых близнецов Диппера и Мейбл. От Диппера реальной молодёжной моде досталась кепка-бейсболка со схематичным изображением елочки на белом фоне. А в гардеробе экзальтированной девочки Мейбл самая примечательная деталь – причудливо орнаментированные свитера в радугах и звездах. Свитера почти в каждой серии разные, но с узнаваемым «сверх-стилем» — звезды и радуги там будут обязательно. Затевалась рисованная одежка явно с ироничным подтекстом – как пародийное резюме подростковой моды провинциальной Америки. Но накал сумасшествия в этом рисованном трикотаже был таков, что свитера начали воспроизводить сначала фанаты сериала, а потом и просто смелые модники с обостренной самоиронией. Самым популярным, самым часто воспроизводимым стал свитер с летящей звездой. Цветовой состав радужного хвоста, пропорции звезды – вариации на вкус конкретного производителя, но узнаваем он в любой трактовке. Свитер Мейбл – это сейчас почти такое же нарицательное понятие, как ушастая кепка Шерлока Холмска.

Что ещё перекочует из анимационной вселенной в мир осязаемой моды – на это можно даже ставки делать. Потому что поступления будут неиссякаемыми.

Откуда такая уверенность? Да просто из-за нынешней близости мультмира к взрослым. Для теперешних 25-30-летних увлекательный мультфильм – не только то, чем можно занять ребенка, но и продукт для собственного потребления (а ребёнка в хозяйстве даже и вовсе может не быть). Взрослый самокат, взрослая версия конструктора «Лего», взрослый мульт-сериал – реалии, которые еще 20 лет назад казались бы немыслимыми, а сейчас, когда в словаре обжилось слово «кидалт», они совсем обыденны. Ну, сомкнулись модный мир с мультяшным – тоже мне, чудо! У нас, у взрослых всё серьёзно…

Текст: Игорь Смольников

Источник фото: devianart.com,

futbomaster.ru,

stylist.co.uk,

perfumeblvd.com