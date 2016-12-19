НЕПОБЕДИМАЯ СИЛА НЕЖНОСТИ

Кто-то должен разрешить женщине побыть слабой и беззащитной, побыть самой собой. Пусть это будет Max Mara. Он делает это красиво.

Все двести лет, что существует на свете модная пресса, Мода говорила с женщиной тоном классной дамы из английского пансиона. Не важно, британской была эта мода, немецкой или французской – её школярские, воспитательно-повелительные интонации были тотальны: ты должна, тебе надо, каждая стильная женщина обязана… Ай-ай-ай, голубушка, не забывайтесь… красота требует…

Ну, и так далее, и тому подобное.

А ведь женщины много раз говорили, чего они хотят на самом деле! Чтобы утром встать с постели, тряхнуть головой – и вот она, укладка. Чтобы взглянуть в зеркало, а цвет лица свежий, и взгляд сияющий без всякого макияжа. Чтобы достать из шкафа первую попавшуюся вещь, надеть – и выглядеть великолепно. И, господи, чтобы все, весь этот мир хотя бы на день оставили ее в покое и дали прожить этот день такой, какая она есть, без образов и масок!

Первым эти нехитрые желания понял Акилле Марамотти.

Он не стал диктовать женщине, какой ей надо быть – попробовали бы вы навязать свои условия итальянкам!

Он взял немного от образа любящего отца, немного от понимающего друга и нежного любовника и соединил их ключевые черты в особенностях одежды бренда Max Mara. Одежды, которая дышит любовью и заботой и восхищается женщиной в любом возрасте.

Женщина хочет быть беззащитной, чтобы немедленно почувствовать себя защищенной. Женщина хочет быть слабой, чтобы ощутить себя под покровительством сильного и уверенного. Женщина хочет, чтобы ее оставили в покое и не трогали, когда ей больше всего нужно чувствовать любовь.

Как это утомительно – объяснять настолько очевидные вещи! И какое счастье, что можно надеть кардиган или платье Max Mara – и все станет понятно без слов.

…В один из дней она смотрит в окно, за которым медленно опускаются снежинки. Ей не хочется ни грандиозных побед, ни триумфа, ни восторгов и обожания. Похоже, что наступил такой день, когда надо поставить жизнь на паузу и дать себе право на беззащитность.

«Я – девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платье» — в этот ироничный мем, словно в карамельку, вплавилось множество женских «хотений». Простых, совсем не стервозных и не эгоцентричных.

Хотеть не вредно? Хотеть не стыдно!

Да, хочу.

Хочу завернуться во все шоколадно-коричневое, мягкое, свернуться клубочком, и пусть мне дадут чашку горячего шоколада с зефирками. Я обязательно стану прекрасной бабочкой. Но сегодня, сейчас мне просто необходимо окуклиться, надеть на себя тепло и уют, включить мягкий свет и опустить плечи. И пусть моя одежда услышит мои желания и исполнит их.

Немногие поймут это состояние и признают право на слабость. А Max Mara поймет наверняка. Более полувека одежда Max Mara откликается на самые естественные и потому потаенные желания женщин. Этот бренд обнимает, утешает, ласкает и баюкает сильных девочек, которые жаждут уединения и отстраненности.

Но и в этот момент Max Mara деликатно и как бы невзначай подчеркивает элегантность и изысканный вкус своей обладательницы, не требует от нее особых навыков в составлении ансамбля – напротив, он утаивает любые несовершенства, не позволяя даме стать предметом чьей-то критики. Это тот удивительный случай, когда одежда – не щит и не броня, она нежная, ласковая и мягкая, как материнская рука. И как рука матери, она заслоняет свою крошку от любых испытаний и провозглашает на весь мир: «Это – моя девочка!» И кто посмеет обидеть женщину под таким покровительством?

Уж кто-кто, а итальянки умеют защищать своих детей и делать их жизнь проще и лучше!

Но каким чутьем нужно обладать, чтобы передать это умение в каждой вещи коллекции Max Mara? Ничего бы этого не было, если бы Max Mara не был брендом, выросшим из семейного бизнеса. Бабушка шила для семьи и соседей, мать учила всех желающих кроить и шить, а бывший юрист Акилле Марамотти так сильно любил своих женщин, что решил поделиться со всем миром их нехитрыми правилами жизни и создал собственный Модный дом в 1951 году.

Одежда должна быть ладно скроена и качественно сшита, а девочка из простой семьи имеет все права на то, чтобы выглядеть, как дочка богача. А кому из них веселее и легче живется – мы не будем спрашивать! Все они – богатые и бедные, успешные и начинающие, смелые и робкие – всего лишь маленькие девочки, которых нужно обнять, согреть и непременно любить.

Как мало этого стало сегодня… Куда ни посмотри, везде разговоры об успешности, карьере, силе и выносливости.

Кто придумал отнять у женщины право на ее слабость и вывести на тропу бесконечных сражений? И зачем?

Кажется, весь мир только и ждет, когда девочка бросит весла своей лодочки и сдастся на волю бушующих волн, чтобы победить ее, утопить под валом стереотипов и правил.

Если уж плыть по течению, то пусть это плавание протекает максимально спокойно и комфортно, в уюте и мягкости тканей спокойных согревающих оттенков. Max Mara не призывает, не толкает и не провозглашает – он терпеливо ждет. Если сила женщины в ее слабости, то сила чуткого бренда — в умении дождаться самую неистовую амазонку, самую взбалмошную королеву вечеринок, вершительницу судеб и покорительницу сердец.



Дождаться и обнять своим легендарным пальто цвета camel, с широким запахом и рукавами-кимоно.

Много ли есть возможностей у девушки 21 века прислониться к чьему-то плечу, снять с себя всю ответственность, перестать следить за осанкой, скрыть лицо от посторонних взглядов? А пальто из альпаки, верблюжьей шерсти и кашемира прячет ее от испытаний и вечного соперничества, но при этом негромко, шепотом говорит всему миру: вы только посмотрите, ведь она просто чудо! Такая нежная, такая беззащитная, такая маленькая взрослая женщина! Разве можно отпустить ее одну в этот дождь, снег, ветер и в ночь?

Просторная кофта с полосками оттенка шоколада и кофе, накинутая на плечи мамы, давала знак всей семье: сегодня дома будет особенно уютно и тепло. И дочка засыпала в обнимку не с плюшевым медведем, а с той самой кофтой, от которой пахло корицей и сдобой, мамиными духами и чем-то родным и нежным.

Ах, как бы вернуться в тот тихий семейный вечер. И дитя Акилле Марамотти вновь совершает маленькое чудо: ложится на плечи повзрослевшей девочки мягким кардиганом – таким знакомым, совсем как у мамы, и таким стильным и современным, как будто время утратило свою власть над ним.

Эта одежда не меняет женщину до неузнаваемости, не скрывает ее сущность. Характер и индивидуальность – все это останется у ее обладательницы. Ведь никто не хочет быть слабой по-настоящему, а вот поиграть в слабость, разрешить себе ее и приоткрыть завесу над своими желаниями – это то, что необходимо каждой женщине.



Время пасует перед слабостью и женственностью. Оно может отнять свежесть юности, уверенность зрелости, но ему не под силу одолеть саму суть женщины. И кто, если не Акилле, первым разгадал этот секрет! Живя в согласии с истинными желаниями женщины, его творение преодолело время и из члена марочного ряда превратилось в арт-реалию, в атрибут Большой Итальянской Культуры – того самого мира, где уживаются мрамор империи и композитные материалы, пышное, млеющее в истоме барокко и упругий модернизм. Это был триумф без борьбы и сражений. Победа, одержанная без сопротивления тем, кто хотел быть непременно первым и главным. Но где сегодня те первые и главные, кто о них вспомнит? А Max Mara – незабываемый, любимый и такой родной.