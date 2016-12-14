Оксана Драгун: продолжение следует

История взаимоотношений каждой успешной модели с индустрией моды – как сюжет известной сказки: девушке приходится ежедневно терпеливо переносить сварливый нрав принца, обращенного в чудовище. И только ее искренняя любовь и преданность способны привести девушку к успеху, а чудовище превратить в принца.

Но мало кто знает, что fashion-индустрия так же сильно заинтересована в успешности своих моделей: их красота, талант, упорство – та самая волшебная роза, в которой сокрыта сама жизнь мира моды.



— По меркам мира моды я стартовала довольно поздно, — вспоминает Оксана Драгун. — Мне было 18 лет, когда меня заметил скаут Elite Stars – агентства, которое впоследствии представляло меня за рубежом.

Без тени кокетства замечу, что становиться моделью я не планировала, однако его директору, Татьяне Фетисовой, и Наталье Грель удалось разглядеть во мне потенциал, поверить в меня и вселить эту веру в меня саму. Я думаю, что это и есть ответ на вопрос «Как добиться успеха в мире моды?». Мало иметь данные – нужно, чтобы кто-то верил в тебя, помогал и поддерживал, особенно в моменты сомнений и усталости. А таких моментов в жизни начинающей модели случается много.

Уже первый мой зарубежный кастинг принес мне контракт в Париже. Отсюда началось мое большое путешествие в космос моды, которое продлилось семь лет. Вслед за Парижем был Милан. Затем география моих съемок начала стремительно расширяться, и вскоре я объехала практически весь мир, включая страны Азии и Китай.



Стороннему наблюдателю это может показаться не работой, а сплошным удовольствием: ты всегда в центре внимания, на тебя смотрят с восхищением, ты перелетаешь из страны в страну, открываешь для себя мир. Однако оборотная сторона этой медали не так привлекательна и требует определенного склада характера. Модель должна хорошо адаптироваться к любой новой реальности: культуре, климату, еде, нравам и обычаям людей, очень ценится пунктуальность и способность найти общий язык с командой, работающей на съемках.

Поэтому стоит добавить к списку качеств будущей модели такт и хорошие манеры. Здесь очень важна самодисциплина – моделям приходится рано взрослеть.

Девушка-дитя, принцесса-инфанта, нимфетка – это только подиумный типаж. Наяву – никакого инфантилизма. В Европе модели очень самостоятельны, им приходится передвигаться своим ходом (никаких розовых лимузинов, это же не клип MTV), а жить в комнатушке в компании трех-четырех «коллег по цеху». И быть стессоустойчивой. Готовой к превратностям судьбы.

Потому что одно из свойств мира моды – непредсказуемость. Кто-то назовет это жизнью, полной сюрпризов, и сочтет это интересным, кого-то такая ситуация будет нервировать. Но это то, что нельзя изменить: ты на самом деле не знаешь, что ждет тебя завтра. Съемки на экзотических островах и проживание в комфортабельных номерах отелей могут смениться на изнуряющую работу в студии, когда ты по 10-12 часов в режиме нон-стоп находишься в объективе камер. И монетизация труда разная. Например, сегодня два часа съемки приносят тебе ошеломляющий гонорар, а завтра ты весь день работаешь на имидж. То есть за малые деньги, но ради статуса, ради весомого бренда в твоем портфолио. В общем, это совсем не сказка про феечек. И все-таки работа в мире моды – это бесценный опыт. Я работала с большими брендами: Calvin Klein, Guess, Come de Garson, Blumarine , Mango, Lee Jeans, Swartzcopf, снималась для известных журналов: Harpers Bazaar, Elle, Cosmopolitan, L’officiel, мне удалось общаться с настоящими творцами, великими людьми современности. И все это наложило свой отпечаток на мой стиль и образ жизни.



Модная индустрия – это и не карамельная сказка для девочек-малышек, и не триллер. Это скорее большой роман-сага, где всего поровну. Или сказка, но серьезная, литературная.

Мода всегда в центре внимания, но отношение к этой сфере меняется подобно маятнику. В 90-е годы карьера модели была вожделением миллионов девочек, и многим казалось, что это единственный путь к исполнению всех заветных желаний. А через десять лет СМИ и кино начали показывать прямо противоположную картину: жестокая конкуренция, интриги, необходимость постоянно идти на жертвы ради достижения успеха, падения и разочарование в мечте. Истина же, как всегда, посередине. Правила игры здесь не меняются годами, по-прежнему в цене усердие и трудолюбие, искренняя любовь к тому, что ты делаешь. Да, конкуренция, безусловно, существует, но есть и дружба, и взаимовыручка. За семь лет работы моделью я приобрела множество друзей и подруг. Возможно, все дело в моем характере – для меня очень важно и ценно сохранять теплые отношения с людьми, поддерживать контакты, хотя порой с друзьями меня разделяют тысячи километров. К счастью, возможности современного мира помогают мне это сделать – я общаюсь и часто встречаюсь с дорогими мне людьми, хотя жизнь после карьеры модели не стала более размеренной и спокойной.

«Что потом?» – вопрос, который задает сама жизнь. И от него не отбиться по рецепту Скарлетт О’Хара.

Для каждой девушки наступает «День X». День, когда надо решать, чем ты будешь заниматься после карьеры модели. Мне очень хотелось чего-то стабильного и постоянного, и я планомерно готовилась к следующему шагу. Прежде всего, мне удалось получить высшее образование: я закончила Институт менеджмента и экономики. Причем училась я очно, все пять лет совмещая съемки и студенчество. Да, непростое испытание, но оно того стоило.



Следующим моим шагом стал выбор сферы, в которой я хотела бы работать. Мне был интересен спорт, туризм, я рассматривала различные варианты. Но обстоятельства сложились так, что я стала менеджером по маркетингу в компании экзотической еды. Там оказалось непросто: были взлеты и падения, порой мне не хватало опыта и знания нюансов, но на помощь приходил опыт работы в fashion-индустрии и умение находить общий язык с разными людьми. И со временем я поняла, что готова к собственному проекту. Сегодня у меня свой бизнес по продаже черной икры. Здесь все сложилось в мою пользу: я наработала хорошие контакты, икру я обожаю и хорошо разбираюсь в ней, а образ русской модели и специалиста родом из России – с родины этого деликатеса – помогает в разработке собственного бренда гурман-продукта.

В финале модельной карьеры мне нужно было определиться не только с новой работой, но и найти место, где я буду жить, город, который станет моим домом. За семь лет в фэшн я побывала практически во всех уголках мира и после некоторых раздумий остановила свой выбор на Гонконге. Это невероятный город: очень динамичный, интернациональный, настоящий азиатский Нью-Йорк. Гонконг отвечает моему характеру – такой же дружелюбный, открытый, он с легкостью примет каждого. Здесь очень просто адаптироваться: в Китае большое русское сообщество и русскоговорящий клуб, в котором проводятся различные мероприятия и встречи. Так что, связи с Родиной я не теряю и здесь.

Когда карьера идет вверх, легко расслабиться и почивать на лаврах. Но я не перестаю учиться, узнавать что-то новое. Сейчас я пытаюсь самостоятельно выучить китайский язык – это полезно и для бизнеса, и для жизни в Китае, хотя, признаюсь, китайский дается мне нелегко. Мир огромный и многонациональный, и если хочешь чувствовать себя в нем легко и уверенно, знание языков необходимо, но вот в чем беда: если на каком-то языке не разговаривать достаточно часто, он забывается. Поэтому я, в каком-то смысле, все та же студентка, повторяющая пройденное и осваивающая новое.



Сегодня много говорят о том, что в тренде азиатские модели, а славянский типаж, дескать, теряет актуальность. Это не так. Красота русских моделей – fashion-классика, которая будет оставаться в моде, пока существует сама эта индустрия.

Кто-то сегодня только начинает путешествие в fashion-мир и отправляется по той дороге, которую прошла я. И возможностей для успешного старта и головокружительной карьеры не становится меньше. Но, обладая опытом модели, я могу с уверенностью утверждать: не стоит начинать слишком рано. 16-17 лет – это возраст, когда гораздо проще поддаться чужому влиянию, нежели сделать свой осознанный выбор. Да, и не забывайте про вопрос «Что потом?». Даже начав работу моделью, как бы ни было сложно, нужно продолжать учиться и обязательно получить вторую профессию.

Я уверена: жизнь ежедневно предоставляет возможности каждому из нас написать свой личный fashion-роман с продолжением. И свою волшебную историю я пишу прямо сейчас. Как раз продолжение…

Фотографии предоставлены Оксаной Драгун