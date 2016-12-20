Определён главный цвет 2017 года

Традиционно, в конце года, мир моды замирает в ожидании новостей от Pantone, ведь в декабре институт системы подбора цвета объявляет определяющий оттенок следующего года и девять сопутствующих оттенков. В 2017 году главным стал Greenery — яркий салатовый под номером 15-0343, похожий на цвет яркой весенней зелени.

«Pantone 15-0343 Greenery — свежий и яркий желто-зеленый оттенок, символ зарождающихся перемен, напоминающий о первых днях весны, когда природа оживает и все обновляется. Greenery — это цвет буйной листвы, символизирующий силу природы. Он напоминает нам дышать глубже и набирать полные легкие кислорода, чтобы почувствовать молодость и бодрость духа», — так поэтически комментирует свой выбор Pantone.

Живое воплощение этого цвета можно было увидеть практически во всех весеннее-летних коллекциях и оттуда же взять некоторые идеи на вооружение. Однако, с таким цветом нужно быть осторожнее (если вы не брюнетка со смуглым цветом кожи): при использовании его возле лица бонусом можно заполучить не совсем здоровый вид. Без опасений его можно носить, выбирая брюки и юбки в этом цвете, а также использовать в виде аксессуаров – это будет выглядеть очень эффектно.

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