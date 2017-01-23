Плоды творчества Джузеппе Занотти и Зейна Малика

Обувной маэстро знаменит своей любовью к коллаборациям со звёздами и известными личностями: не так давно мы рассказывали о его совместной работе с Дженнифер Лопес. На этот раз плодом совместного творчества станет капсульная коллекция мужской обуви, созданная совместно с Зейном Маликом — популярным певцом, обладателем платиновых дисков и узнаваемого стиля, конечно же.

«Я уверен, что стилем обладают яркие личности, которые не бояться рисковать, выражать свои идеи. У меня сложилось впечатление, что все это присуще Джузеппе и его коллекциям. Поэтому, когда зародилась идея о сотрудничестве, я подумал: «Да, это должно сработать!».

«Зейн – это, несомненно, икона стиля, – говорит Джузеппе Дзанотти. – Он такой, какой есть на самом деле, в нём нет притворства. Его музыка душевна, а его стиль — натурален. Его можно описать как современный и, в меру, бунтарский».