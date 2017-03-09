Рекламная кампания Versus Versace от Джиджи Хадид

Всё чаще известные бренды для работы над своими компаниями привлекают звёзд из разных сфер. Мы уже видели примеры успешной работы с актёрами, звёздами Instagram, спортсменами, исполнителями и моделями, конечно. Имя Джиджи Хадид сейчас на слуху, поэтому решение привлечь её для работы вполне объяснимо. Девушка стала фотографом новой рекламной кампании бренда Versus Versace и запечатлела в вещах из новой коллекции своего бойфренда Зейна Малика.

Съёмки проходили в легендарном отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. К процессу работы девушка подошла творчески и использовала довольно необычный приём. Джиджи чередовала цифровую камеру с iPhone. Подобное решение было обосновано целью добавить в рекламу дух юности и, таким образом, привлечь к бренду Versus Versace внимание молодой аудитории.

Фото: Instagram.com