Ретроспектива творчества испанского мастера Маноло Бланика в Эрмитаже

Все поклонники обуви маэстро Маноло уже весной смогут лицезреть масштабную ретроспективу, подготовленную к 45-летию его карьеры. В экспозицию войдут приблизительно двести пар обуви и несколько десятков эскизов к ним, поделенные на шесть тематический частей.



«Гала» представит самые ценные произведения дизайнера, с использованием большого количества драгоценных камней и причудливых форм. В частности, можно будет увидеть туфельки Марии Антуанетты, созданные мастером для одноимённого фильма Софии Копполы. Ближе познакомиться с мастерской дизайнера можно будет в секции «Материалы».

В следующей части выставки можно будет увидеть туфли, посвящённые людям, вдохновляющим мастера: Рианне, Бриджит Бардо, Анне Пьяджи и другим культовым личностям. Увлечение Маноло природой можно будет проследить на части выставки «Природа», на ней будут представлены экземпляры, украшенные растительными и природными орнаментами. Ещё одна страсть дизайнера — путешествия, найдёт своё воплощение в части выставки, названной «Географические влияния», на которой можно будет взглянуть на мир глазами автора. И последний, шестой, раздел выставки расскажет о влиянии архитектуры, искусства и кинематографа на творчество дизайнера.

Выставка откроется 28 апреля в Главном штабе Эрмитажа и будет работать до 23 июля.