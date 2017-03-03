Сара Джессика Паркер запускает линию сумок

Харизматичная актриса, известная своей любовью к моде, особенно, к аксессуарам, продолжает развиваться в этой сфере. На её счету уже есть успешная линия обуви, теперь дошла очередь и до сумочек.

Линейка неспроста называется «The Seven Essentials»: она состоит из семи базовых моделей сумок на каждый день недели. Паркер говорит, что эта «великолепная семерка» отличается качеством и функциональностью, каждая модель — вне времени, уместна в любой ситуации и подойдет любой женщине. Также актриса гордится тем, что каждая из семи моделей, полностью производится в Америке.

В The Seven Essentials входят: вместительная сумка с длинной ручкой, шоппер, рюкзак, модель на плечо, сумка-торба, большой клатч и минодьер, — всё, что нужно каждой из нас.