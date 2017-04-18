Строго концептуально!

«Самый сок» подготовил обзор рекламных концептов весна-лето 2017 года. Под прицел нашего внимания попали легендарные модные дома, которые десятилетиями радуют публику необычными подходами. С них – отменное качество и неизменно свежий взгляд, с нас – блеск в глазах и новая статья ежемесячных расходов на трендовые look’и.

Alberta Ferretti

Провокативная эстетика с отточенными графическими образами – либо в формате классической черно-белой фотографии, либо с очень ярким, доминирующим цветом, доводящим композицию до монохромности. Цветная монохромность – свежий, эмоциональный и запоминающийся приём. Динамические мотивы экспрессивного движения мира испанского танца, модерн-балета рельефно подчеркивают инженерию вещей.

Balenciaga

Концепт вдохновлен арт-хаусным кинематографом. Нарочитая, буквально галлюцинаторная театральность композиций, превращение моделей в подобие причудливых «линчевских» персонажей подчеркивает яркую экспрессивность бренда Balenciaga, адресацию к смелым, эстетически просвещенным модникам.

Balmain

Характерный и очень эффективный прием – острая, подчеркнутая кинематографическая динамика. Композиции экономны по составу персонажей и антуражу, но зато насыщенны движением. Киногеничность фото-языка, сказанный без слов тезис: «Это фото – больше, чем фото» — ассоциативный мостик к тезису: «Эта одежда – больше, чем одежда». Именно это программное послевкусие Balmain закладывает в сознание зрителей.

Dior

Черно-белые фотографии с характерной студийной атмосферой и живой непринужденностью моделей – намёк на долгую историю бренда, на классицизм первоосновы и молодую свежесть его нового этапа. Отточенное мастерство кроя, заметное благодаря плавным изгибистым линиям, точно повторяющим фактурность модели, изысканный, неповторимый стиль и как всегда утонченный вкус.

Dolce&Gabbana

Композиции очень театрализованы, густо насыщены предметами и персонажами. Эта эстетика апеллирует к массовым сценам из фильмов Феллини и Кустурицы. Пряная, карнавальная насыщенность композиций людьми, предметами и событиями подчёркивает сочный, пламенный темперамент бренда. И служит культурологическим мостиком к симптизантам марки – тем, кто Dolce&Gabbana еще не носит, но эмоциональное родство с ним ощущает.

Jimmy Choo

Компания выдержана в нарочито простодушной эстетике любительских «айфонных» фото из клубной жизни. Максимально точный функциональный контекст одежды – максимально прямая потребительская адресация.

MIU MIU

Остроумная кампания, построенная на стилизаторском принципе. Мотивы поп-арта 1960-х, явно присутствующие в дизайне этой одежды, «проговорены вслух» языком фотоискусства. Компоновка и тональная обработка фотографий почти дословно воспроизводит стилистку модных журналов 1960-х – яркую, беззаботную, ребячливую и праздничную. Большинству нынешних потребителей марки эта эпоха известна лишь в виде смутных отблесков, потому такая сюжетная аранжировка – увлекательный и бодрящий аттракцион.

PRADA

Экономная, даже скупая эстетика кампании – контрастная оправа для вещей, сочетающих строгую классичность первоосновы вещи и взрывную необычность акцентного приёма. В композиции проекта большая цитатная насыщенность – воспроизводятся мотивы Рене Магрита и фламандской портретной школы. Эти живописные пласты «эрудисткие», дорогие, что «суфлирует» и восприятие коллекции

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