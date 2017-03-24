Time for Yourself

Пробуждение, свежесть, цвет и свет – вечные спутники весны, которые не может игнорировать даже капризная мода. Прямые цитаты – в новой коллекции Isabel Garcia, которая создана, чтобы воспеть всё, что так восхищает женское сердце.

Восхищает и призывает насладиться в полной мере, подарить время только себе и сделать всё, на что не хватало ресурсов в суете города. Прислушаться к себе и к своим истинным желаниям. Поддаться порыву – и устроить себе девичник с подругой, к примеру. Стильный номер отеля, ворох нарядов из новой коллекции, смех, шутки и веселье. Примерка неожиданных образов и девичий щебет о самом важном. Перемерить всё: от нежных невесомых платьев до вечерних образов. Помогать друг другу застегивать молнии и дурачиться. Устать, передохнуть – и вновь за дело! Увидеть себя по-новому и вдохновиться на перемены.

Создатели новой коллекции Isabel Garcia читают девичьи сердца как открытую книгу и с избытком дают то, по чему мы тосковали всю долгую зиму: цветы, легкие, приятные ткани, ощущение праздника – приправив всё это вечными ценностями бренда: идеальным качеством и безупречным кроем. Можно почувствовать себя такой разной, принять и полюбить себя, ведь наряд можно подобрать под любую ситуацию и настроение. В кружевном платье с корсетом можно невзначай покорить мир, в роскошной юбке в пол – перенестись в цветущий итальянский сад. Белые летящие платья олицетворяют собой нежность и легкость, а зефирное розовое – гимн любви к себе, чувственности и женственности, заложенным в нас природой. Пудровый комплект, состоящий из топа и свободных брюк, создает невесомый и очень нежный образ, не позволяющий усомниться в том, что его обладательница всегда в курсе модных тенденций. Черное платье в пол подчеркнет все изгибы тела, но оставит недосказанность и заинтригует окружающих. Малиновое – и само похоже на бутон цветка, оно создаст яркий образ для своей обладательницы.

Утро понедельника, вечер пятницы, безмятежный уикенд – наряды Isabel Garcia всегда идеально подходят.

Продюсер: Олеся Шпак

Фотограф: Клим Шевчук

Модели: Яна Квардакова и Алескандра Соловьёва

Модельное агентство: Global Russian Models

Макияж и причёски: Be Beauty Studio

Локация: отель Domina Hotel Novosibirsk