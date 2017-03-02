Новый чехол-мышеловка от Moschino

Большой шутник от мира моды, Джереми Скотт, похоже, стал автором очередного бестселлера среди чехлов для айфона. Прежние изобретения бренда — милые мишка, зайка и мороженое, стильный гусь, ироничный распылитель бытовой химии имели небывалый успех среди первых модников. Думаем, та же участь постигнет и мышеловку, все предпосылки для этого уже есть. Особенно повезло гостям Недели моды, которым чехол был вручен в виде подарка, ещё до начала показа. Что же, стильная приманка сработала!

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