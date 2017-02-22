22.02.2017
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Цветок среди камней

Союз трепетной красоты и брутальности – сочетание, которое будоражит умы эстетов как минимум уже века два. Нет, красота и грубая мощь, конечно, и раньше друг с другом виделись. И у них даже кое-что было меж собой.

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Платье, украшения, Isabel Garcia. Сумка и ботинки, Sasha Fabiani

Плодом такой любви обычно становилось оружие. Всякие мечи с перламутровыми рукоятями, секиры в цветочном узоре. Ну, и, конечно же, доспехи – шлемы с парящими плюмажами, кирасы с чеканными лилиями. Многие из этих вещей головокружительно прекрасны, но их первичная функция не дает о себе забыть. Даже самый наивно-восторженный ребенок понимает, для чего предназначалась вся эта булатная прелесть. Красота в этих вещах живёт, да. Но на правах покорной жены. Сокрушительная суровость главнее. Патриархат у них тут…

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Платье, Isabel Garcia. Ботинки, Sasha Fabiani

Словосочетание «брутально-красивый» обрело сбалансированность и жизненность лишь в технологическую эпоху – когда обобщенный, общемировой Город стал таким, каким мы его знаем сейчас. Для мегаполисной цивилизации в союзе хардкора и гламура, суровости и нежности, нет ничего противоестественного, непосильного для ума. Ведь в самой плоти мегаполиса эти стихии рядом, они переплетены, как прожилки в самоцвете. Тревожный шарм этой комбинации стал кислородом для уличной моды, бодрящей специей для моды профессиональной.

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Платье, ободок, Isabel Garcia. Туфли, Sasha Fabiani

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Платье, ободок, Isabel Garcia. Сумка и туфли, Sasha Fabiani

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Платье, Isabel Garcia. Сапоги Sasha Fabiani

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Платье, Isabel Garcia Ботинки Sasha Fabiani

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Комбинезон, украшения Isabel Garcia Сумка и босоножки, Sasha Fabiani

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Платье, украшения Isabel Garcia. Сапоги, рюкзак, Sasha Fabiani

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Платье, украшения, Isabel Garcia Сапоги, рюкзак, Sasha Fabiani

Grange и fusion, cyber punk и drama chique – для всех этих стилей каменные облака и стальные цвеы – образы родные, органичные. Ботинки военного фасона к платью тургеневской барышни?  Да легко! И платью новый оттенок восприятия, и лихой обуви – блик кисейной нежности. Ошеломительное несходство, борьба, становящаяся любовью – для стилей, воспевающих макси-контраст, это базовый мотив. А еще свои голоса «за» добавили другие искусства – музыка с её роком и архитектура с её лофтовым бумом. Ведь любая рок-композиция, любой лофт-интерьер – это тоже «роза на бетоне». Очередная, но не надоедающая. Ибо у этого странного романа всегда пульсирующий, взрывной, роковый ритм.  И никаких намеков на финал…

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