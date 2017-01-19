Волшебный эликсир влюбленности

Делайте все, что угодно, но делайте это как леди. Это правило поможет в любой ситуации. И абсолютно безотказно оно работает, когда вы в платье от Isabel Garcia.

Что надеть, когда нечего надеть? Набитый до отказа шкаф в очередной раз не дает подсказок. И, как назло, фея-крестная не явилась в тот момент, когда она так нужна. А модные журналы противоречат сами себе: короткое! Нет, только не короткое! Плечи открыть! Нет-нет, плечи драпировать! Хочется зажмуриться, закрыть уши ладонями и завизжать – а вдруг это лучшее решение?

Пусть повизжат те, кто не видел одежды Isabel Garcia – тем, кто знаком с брендом не понаслышке, достаточно знать время и место, где им надо быть во всем блеске и сиянии своей красоты. Платья, шагнувшие с подиума в гардероб, с 2009 года – лучшее средство от вопроса «Что надеть?». Изумительно женственные силуэты, подчеркивающие достоинства фигуры, пленительные принты и элегантные цвета. Каждый наряд задает тон, создает особенное настроение – то чувство, когда ты идешь на полсантиметра выше поверхности земли, а весь мир улыбается тебе и готов сорваться в аплодисменты.

Леди в одежде от Isabel Garcia чуть-чуть влюблена – и это чувство немедленно находит отклик. Ведь сам брэнд родился от пылкой влюбленности: говорят, что один из основателей марки увидел испанку Исабель и навсегда очаровался ее красотой, грацией и неповторимым стилем. А дальше все просто, впрочем, как это всегда бывает у творцов: свои чувства он перенес в эскизы женской одежды – и лихорадка влюбленности охватила модный мир.



Есть одежда, которая хороша на вешалке в шкафу или на неподвижном манекене в витрине. Есть наряды, которые способны носить только профессиональные модели, кусая губы и надеясь, что творение кутюрье не выставит их в нелепом свете. Есть платья, в которых индивидуальность растворяется, как сахар в воде. А есть Isabel Garcia – брэнд, в котором хочется двигаться и танцевать, замирать и мечтать, плюхаться в мягкое кресло, играя с пышными юбками, и выглядеть очаровательно и сексапильно. Платье, которое угадывает темперамент и настроение своей владелицы, которое создает праздник само по себе и которое станет великолепным подарком к празднику, та самая оправа, в которой так кокетливо и ярко играет бриллиант женской красоты. Одежда с прекрасным характером, дружелюбная, искренняя, твоя «лучшая подруга», готовая отправиться с тобой хоть на край света и стать компаньоном в любом приключении.

Секрет одежды Isabel Garcia сокрыт в прекрасном саду девичьей души: с самого рождения и до преклонных лет дама хочет нравиться. И осознанно или нет, но женщина создает свой образ в надежде, что вот такой она наверняка понравится миру и людям (и, конечно, Тому Единственному, ради которого вообще всё!). Путь поиска своего стиля полон открытий и разочарований, проб и ошибок, бесстрашных экспериментов и сурового консерватизма. Но стоит один лишь раз надеть блузу и юбку от Isabel Garcia, примерить платье – коктейльное или вечернее, как происходит чудо: вопрос «Нравлюсь ли я?» получает окончательный, убедительный, утвердительный ответ.



К хорошему привыкаешь быстро, и однажды оказавшись в центре восхищения и внимания, уходить в тень уже не хочется. И тут Isabel Garcia достает из рукава еще пару козырей: адекватную стоимость вещей и постоянное пополнение и обновление коллекции. А разве могло быть по-другому? Ведь если все время думать о том, как дорого стоило это чудесное платьице, от скольких удовольствий пришлось отказаться, чтобы в него влезть, и когда-то можно будет позволить себе новое, да и сошьют ли такое же очаровательное, – разве сумеешь радоваться жизни, наслаждаться моментом, быть естественной и легкой? Нет-нет, наряды по баснословной цене приковывают к стульям, сжимают ребра, придавливая в них смех, смотрят чопорно из гардероба и требуют к себе внимания. Они недружелюбны, в них не живешь – в них предстаешь. Они прекрасны, но подружиться с ними совершенно невозможно.

Как правило, с Isabel Garcia знакомятся по случаю, выбирая наряд к торжественному событию. Так и появляется в биографии женщины Тот Самый День, когда она была в Том Самом Платье. Но праздники кончаются, гаснут огни, затихают разговоры. А желание нравиться и оставаться в центре внимания не исчезает, как ни упаковывай его в коробки с мишурой и гирляндами. И вот тогда-то, словно третий орешек для Золушки, открывается еще одна тайна Isabel Garcia: для того, чтобы выглядеть великолепно, повод не нужен. Родиться женщиной – само по себе повод для красоты, восторга, восхищения и великолепной одежды. И в каждых брюках, и в каждой юбке, в каждой блузе, и в каждом жакете от брэнда – стильная практичность и новизна, элегантная женственность и уверенность. Волшебный эликсир влюбленности есть не только в нарядах «на выход» – он и в повседневной одежде Isabel Garcia! Ведь мы же помним главное условие задачи: очень-очень хочется нравиться всегда!

Пьянящая легкость бытия – вот истинная суть жизни настоящей женщины. Каждый день получать от мира признания в любви для леди естественно и правильно. А если миру нужно напомнить о себе, достаточно надеть что-нибудь от Isabel Garcia – в нарядах от этого брэнда каждая женщина незабываема и прекрасна.