Абориген-party в «Формуле»

12 лет — знаковое число! Одновременно завершение цикла развития и открытие новых возможностей! Наш грегорианский календарь состоит из 12 месяцев, китайский восточный гороскоп состоит из цикла 12 лет, но мы взяли за творческую основу нашего вечера — календарь Майя. Хотелось с головой окунуться в эту мистическую атмосферу южноамериканских индейцев: ацтеков, инков, майя. Аборигены — клиенты и сотрудники фитнес-центра «Формула» провели это праздник в зажигательных танцах, ярких костюмах, открывая свои чувства миру и созидая, таким образом свое будущее. Каким оно будет — покажет следующий год! Мы уверены, что он будет обязательно динамичным, успешным и счастливым!

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