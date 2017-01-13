Bentley для ушей

У культового телефона Vertu теперь есть братишка в мире наушников.

Стерео-наушники – предмет утилитарный. Утилитарное не может быть нарочито дорогим – для мирового технопрома это правило еще недавно числилось неоспоримым.

Но если функциональный предмет на виду, если он может быть частью человеческого имиджа, то сие правило разумно-скромной практичности уже никому не указ. Оно разлетается брызгами шампанского и искрами фейерверка. Ибо функция функцией, но понятие «крутота» еще не отменили.

Наушники от французской компании Focal – такое наглядное олицетворение понятия «дорого-богато», что на их фоне даже мобильник Vertu, этот священный покемон мира техно-гламура, выглядит безделушкой для первоклашки.

Гаджет, получивший имя Utopia, стоит от 120 до 132 тысяч долларов.

Вариант ценой в 120 тысяч позиционируется как упрощенная комплектация – только наушники в упаковке, без подставки. А те, что за 132 тысячи долларов – уже и деталь интерьера. Потому что они снабжены подставкой для хранения. Тоже дизайнерской, естественно.

Разница между эконом-версией и люксовой простых смертных впечатляет, да. Но для целевой группы (под которой подразумевается молодежь арабских нефтяных монархий) и такая доплата за статус будет принципиальной. Мол, никаких компромиссов.

До того тему бескомпромиссных меломанских «понтов» пыталась окучить компания Onkyo, сотворившая наушники H900Ms, инкрустированные бриллиантами. Но Focal эту фирму-соперницу практически нокаутировала. Наушники от Onkyo стоят «всего лишь» 80 тысяч евро (Тю, всего-то инкрустация бриллиантами! Фу, это для простушек!). Наушники Utopia от этого образца «скучной европейской буржуазности» отдалены ярко, гордо и принципиально.

Дизайн наушников Utopia об их цене не шепчет, а буквально поёт переливчатым шаляпинским басом, временами срываясь на брачный крик марала.

Дизайн разрабатывала династия французских ювелиров Турнаре — творческий тандем отца и сына. Золото в 18 каратов, алмазы в 6 карат, ручная гравировка, натуральная кожа. Пластик…

Ну да, и пластик тоже. Пластик… просто пластиковый. Ибо драгоценного пластика еще не придумали, но без него в гаджетостроении не обойтись.

Но даже с этой уступкой миру тиражного производства «Утопию» ни с чем не спутаешь. Вещица получилась столь роскошной, что практически невозможно внятно представить себе живого земного человека, несущего ЭТО на своих ушах. Но устроители выставки CES 2017, на которой и были представлены эпические наушники, скромно сказали: «Запросы на изделие есть. Им интересовались». И им можно верить. Ибо CES – не просто выставка технических новинок, это выставка техно-роскоши.

Кстати, в мотивациях разработчиков Utopia есть не только порыв охмурить арабских принцев, но элементы задушевной милоты: часть средств от продажи супер-наушников пойдет на лечение Луи Бискини – маленького мальчика, страдающего тяжелым неврологическим заболеванием.

Так что, отнюдь не все понты одинаково беспощадны.

Игорь Смольников

Фото: zoomdici.fr