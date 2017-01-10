ЧЕМ ПАХНЕТ СЧАСТЬЕ?

Ароматы для дома – не просто новый жанр home fashion, а сфера с огромной предысторией. Об обонятельном образе жилища люди начали заботиться еще в пору, когда не было ни архитектурной стилистики, ни моды. Сначала ароматы были преградой для злых духов, комплиментом для божеств и приманкой для удачи. Но и неэзотерический функционал ароматов люди поняли очень давно, поняли на интуитивном уровне. Связки трав-сухоцветов в избах древних славян, глиняные ароматические лампы магрибского Востока – всё это первообразы арома-дизайна.

Современный арома-дизайн – многозадачный труженик. Коммерческое его воплощение – арома-маркетинг – отличный способ завлечь человека в магазин, склонить к покупке. Аромат ванили в кондитерской, аромат выпечки в хлебном отделе гипермаркета, флёр сандала и автомобильной кожи в мужском бутике – всё это – невинно-милые хитрости арома-маркетинга. А домашняя ипостась арома-дизайна – aroma home – это и вовсе безграничное, завораживающее, и увлекательное пространство творчества.

В сфере aroma home свои жанровые каноны, свои кумиры и тренд-сеттеры, своё искусствоведение. Мир aroma home парадоксально близок и высокой парфюмерии и… музыке. Как и духи, ароматы для дома имеют свою пирамиду. А в профессиональном разговоре о них органичны музыковедческие термины – нота, тон, полутон, высота. Профессионалы арома-дизайна не говорят «нюхать». Ароматы именно слушают, слышат. Чутьё к ароматам и запахам, обонятельный «слух» – это такая же индивидуальная способность, как и слух музыкальный. У одних он на уровне элементарного бытового функционала, у других – на уровне высокой одаренности. Кто-то помнит и различает меж собой ароматы всех парков Парижа и Флоренции, а чей-то обонятельный навык живет на уровне «хорошо, что хоть запах газа при утечке узнаю».



Наконец, у некоторых счастливцев слух музыкальный и ароматический развиты на едино-высоком уровне. Из этого ряда Евгений Гор – российский композитор и певец, создающий ароматические свечи под собственным брендом, и Элтон Джон, продвигающий собственную линейку домашних ароматических масел.

«Коллекция ароматов от Элтона Джона представлена в нашем салоне, — говорит хозяйка салона Stylish Interio Home Татьяна Корогодина. – А в наступающем году привезем и коллекцию Евгения Гора. Возможно, и он сам приедет на творческую встречу. Готовимся и к встрече прекрасного французского бренда Esteban, изюминкой которого являются электродиффузоры, ждем и новинку для российского гурмана – французский бренд Plantes & Parfums de Provence, основанный в 1983 году. Это небольшой завод в провансальской деревушке Сабле, окружённой лавандовыми полями.

В сфере aroma home свои звезды, своя иерархия, свои горячие тренды. Матчасть этого чарующего искусства разнообразна. Это и свечи, и масляные смеси с палочками-испарителями, и ароматические лампы. В секторе ароматических ламп главные имена – лампы Берже и лампы доктора Паоло Враньез. Это и бренды, и нарицательные названия этих предметов. Спутать эти лампы меж собой невозможно, да и сравнивать нет смысла — у каждой свои преимущества, у каждой свои почитатели. Лампа Берже – лампа каталитического действия. Выглядит как дизайнерский сосуд со спиртовой ароматической смесью. В смесь погружен хлопковый фитиль. Лапа зажигается всего на 3-5 минут, потом тушится и вступает в работу. Смесь – это штучная ароматическая «эмоция» лампы Берже, а форма сосуда – её личное, постоянное эстетическое «я». Дизайн ламп Берже разнообразен и индивидуален. Множество мотивов и форм – минимализм, футуризм, арт-деко и Линии этих сосудов отточены, в них нет ничего лишнего, они сами могут быть предметом любования. Лампы доктора Паоло Враньез, напротив, не пытаются потрясти разнообразием. Их различия в размере цвете, а форма канонически едина. Сосуд лампы Враньез повторяет своими очертаниями купол собора Санта Мария дель Фьоре – архитектурную доминанту и символ Флоренции – города, родного для бренда.

Teatro – тоже итальянский бренд ароматических продуктов. Одна из формализаций – фужеры – оболочка-носитель для свечи. Дуэт божественно черного и божественно белого фужеров – это не просто дизайнерская причуда, это остроумная метафора. Ведь ароматическая тема этих свечей – контраст, инь и янь, но только в винограде. Чёрный и белый. Очень узнаваемый и деликатный.

«Раньше я не могла понять, в чем же баснословная разница между свечой в 100 рублей и в 1500, — признается Татьяна Корогодина. — А всё дело в воске! Свеча из натурального воска на ощупь словно плотный застывший крем — мягкая, приятная, чуть скользящая. Она никогда не оплавляется, не коптит, экономично расходуется. При большом желании натуральный воск с эфирными маслами может превратиться в мощную питательную маску для кожи рук или ног. Нюансов действительно много, скажу одно — натуральная свеча — это и красиво, и полезно. Она не коптит и не загрязняет воздух дома, и содержит полезные для микроатмосферы эфирные масла».

Деликатность и естественность – вот достоинство высококлассного аромата для дома. Коммерческий спрей-освежитель свечам, маслам и лампам не соперник. Для арома-дизайнеров даже попытка их сравнения кощунственна.

«Правильный, истинно деликатный аромат ты слышишь лишь при первом контакте, когда входишь в помещение им «населённое», — отмечает Татьяна. – А когда ты освоился, обжился в пространстве, контакт с ароматом уже неявный, мягкий, на уровне подсознания. Ты просто сосуществуешь с ароматом. Шлейф, раскрытие, полутона – это их форма бытования. Аромат – не синоним запаха. Дело даже не в том, что аромат всегда приятен и красив, а запах бывает разным, в том числе и противным. Принципиальные различия между запахом и ароматом именно глубинные, структурные. Запах – односложен. Аромат – многомерный комплекс, существующий в динамике. Запах – «плоский», аромат – «объемный. Натуральный аромат всегда имеет холодное и теплое звучание». Недаром для описания ароматов употребляются именно стереометрические понятия – глубина, объем. Некоторые ароматы эгоцентричны, в чистом виде трудны и нуждаются в сопровождении. Например, лаванда. В чистом виде она тяжела и оптимально работает с компаньонами – например, с ароматом цветов лимона, ромашки или груши. У Доктора Враньез есть сложные по раскрытию пирамиды ароматы, которые не каждому интерьеру подойдут. Ну, это как сравнивать диско и симфоническую музыку».

Есть ароматы одной темы, есть бинарные и тройные. Например, «хурма+смола», «табак+кожа», «черное дерево+табак+кожа». Есть и ароматы-диптихи. То есть, два отдельных аромата от ирландского бренда Max Benjamin со своими моно-темами, ароматы которых соединяются в пространстве и дают уже третий, совокупный образ. Например, ароматы для спальни – для него и для неё — «вальсируют в уединенном месте» – встречаются в гостиной. Свои ноты дают и утилитарные компоненты – такие как воск или фитиль. Поэтому к их выбору разработчики тоже подходят творчески. Например, обычный текстильный фитиль-шнур заменяют щепой сандалового шпона. Он, горя, даёт композиции и свои ноты. А вместо пчелиного воска сейчас используют воск растительный – кокосовый, соевый и на основе какао-масла. Эти воски изящно работают на общий образ, экологичны, не обжигают кожу, если свеча вдруг уронит каплю с кромки на руку. Более того, они могут даже служить самоценным массажно-косметическим продуктом. А для ароматических масел матералом-посредником служит бамбук. Продольные волокна бамбуковых палочек-испарителей служат «лестницей» для аромата, по которой он поднимается из сосуда в воздух дома.

«Ароматы работают именно в воздухе, только в воздухе, — подчеркивает Татьяна. – Ни в одежду, ни в домашний текстиль, ни в обои они не впитываются. Это правило принципиально, непреложно для высококачественных ароматических продуктов. Аромат живет в воздухе дома, но не царит, не правит, а именно гостит. И хорошо в таком пространстве будет всем. Это и есть аромат уюта и счастья».