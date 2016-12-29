«Дед Мороз. Битва Магов». Как всё начиналось

Поддерживая тему Рождества и волшебства в нашем праздничном номере, мы не можем обойти стороной чудесную историю о новосибирской девушке, по книге которой и снят фильм «Дед Мороз. Битва Магов» — мощнейший отечественный проект в стиле фэнтези, который соберёт нас всех в кинотеатрах страны. В эксклюзивном интервью для нашего журнала мы поговорили с Анной Бербеницкой о том, как разворачивалась история воплощения её мечты: от идеи до громкой премьеры.

— Кинематографическая сказка, судя по трейлерам, получилась очень стильной, визуально модернисткой. Сочиняя её литературную первооснову, ты подразумевала эту дизайнерскую выразительность, или она возникла по ходу дела?

— Нет, я сочиняла добрую новогоднюю современную историю с элементами фэнтези, по настроению больше похожую на «Иронию судьбы». А фильм получился настоящей фантастической сказкой на стыке смешения жанров. Но в любом случае, не важно, что и как я писала, потому что сценарист не имеет отношения к визуальной составляющей фильма, это дело режиссера и художников. Написать можно что угодно, но снимут так, как это видит режиссер.



— Согласна ли ты с голливудским правилом: «Главный злодей должен быть стильным»? Ведь в фильме как раз многое сделано по голливудским канонам.

— Да, фильм снят по голливудским канонам, и для сказки такого масштаба – это правильно. Злодей тоже должен вызывать и симпатию, и эмпатию, он должен быть интересен, время картонных и прямолинейных антагонистов прошло. Сейчас и главный герой должен быть неоднозначным, живым, человечным, со своими светлыми и темными сторонами, и злодей. Уже давно никому не интересны мотивы просто «завоевать» мир, за этим должно стоять что-то очень личное, глубокое. Злодея может быть жалко, он может вызывать долю восхищения – всё как с реальными людьми, которые многогранны. Карачун в Битве Магов получился очень стильным и ярким, и Алексей Кравченко сумел его великолепно воплотить, я в восторге от его игры!

— Москва в этой киношной реальности – это такой российский Готэм-сити. Холодно-красивый город. А тебе самой какие дизайнерские стили нравятся – «прохладные», нордические или пряно-знойные?

— Москва и в реальности такая, большую часть года! И ей это безумно идет. Ей к лицу эти низкие облака, кристально-серый, густой воздух. В таком свете все исторические здания оживают и начинают дышать, и, кажется, что века просачиваются сквозь капли дождя. Я не могу сказать, как мне нравится больше. Я с удовольствием живу здесь и искреннее люблю, как каждый пасмурно-прекрасный московский день, так и летнюю, яркую, позитивную Москву, будто сошедшую с советских открыток. И с не меньшей радостью уезжаю подышать куда-нибудь зноем и солнцем. Наверное, счастье – в возможности выбирать и совмещать. Ведь мы живем в лучшее из времен, когда человек может делать всё, что угодно, и сам создавать свои дизайнерские стили за окном.



— Что стало для тебя wow-эффектом при просмотре фильма?

— Да весь фильм для меня был как один большой wow-эффект! Ведь у меня такое впервые – смотреть, как на экране оживают картинки и истории из моей головы. Например, сцена в лифте Корпорации – именно так я её и представляла, когда писала книгу, и многие её узнают, думаю. В главной героине Маше тоже очень много от книжного прообраза, характер такой же. И хоть при обсуждении сценария были разные варианты решения образа, например, хотели сделать её более весёлой, или более современной, в итоге она получилась, какой её увидела я. Это вообще невероятное ощущение, волшебство и мистика – смотреть, как мир, который когда-то был только в воображении и на бумаге, стал осязаемым и возможным. Отдельно хочу отметить образ Деда Мороза. Мне кажется, что лучше, чем Фёдор Бондарчук, никто не смог бы его сыграть! Он отлично совместил две главные составляющие образа: сказочность и современность.

— Ожидала ли ты ТАКОГО успеха? Во-первых, книга была издана крупнейшим издательством, во-вторых, вылилась в мощнейший проект отечественного кинематографа с участием таких звёзд, как Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Светлана Пермякова, и другие талантливые актёры, да ещё выходит под Новый Год!

— Я ждала гораздо большего успеха! (смеётся) В моих неуёмных мечтах и книга была бестселлером, и фильм гремел в мировом прокате, а я ходила по красной дорожке с Бредом Питом и давала интервью какому-нибудь New York Times. Но может быть, всё произошло так, как есть, именно потому, что я мечтала о большем? Знаете эту теорию? Чтобы получить просто хороший результат, надо ставить невероятно высокие планки. А сейчас я точно знаю, что все в жизни происходит именно так, как нужно тебе в данный момент. Как необходимо для твоего развития сегодня, на этом этапе пути. И поэтому я учусь снижать ожидания и доверять своему миру. И благодарю его каждый день за то, что есть.

— С чем связано твоё решение переехать в Москву?

— Меня с детства завораживала Москва и всё, что с ней связано: фильмы, книги, названия улиц. И когда я поняла, что мне есть что предложить ей, то сразу переехала. Я люблю находиться в эпицентре, в гуще событий. В Новосибирске в моей сфере мне некуда было больше расти, а мне необходимо постоянно развиваться и идти вперёд. Я вообще согласна, что человек либо идет вперёд, либо откатывается назад, стагнации в природе не существует. Так что основным двигателем переезда была карьера. Но и остальное тоже важно. Климат: мне гораздо больше подходит европейская мягкая пасмурная зима, морозы – вообще не моё. Архитектура: я люблю глазами, люблю, когда меня окружает красота. И сейчас мне достаточно доехать до центра, чтобы погрузиться в неё. Каждое здание – мой микрокосмос, каждая старинная улочка – целый мир для меня. И, конечно, общение. Здесь ведь такая концентрация талантливых, интереснейших людей! Общение – это самая главная ценность, которая у нас есть. Однажды просто море и просто красивый ресторан с вкусной едой становятся абсолютно неинтересными, если при этом тебе не с кем поговорить. И Москва выгодно отличается от других городов только потому, что все эти люди едут сюда сами. Как и во все мировые столицы.



— В какие страны предпочитаешь путешествовать? Есть любимое направление, куда хочется отправиться при любой удобной возможности?

Когда я жила в Новосибирске, то больше всего любила Юго-Восточную Азию, потому что там можно было согреться. А сейчас, когда морозы и «страшная» для меня зима остались в прошлом, предпочитаю Европу. По той же причине, что и Москву – история, красота, традиции, кухня, люди. Любое направление, мне всё интересно.

— В Москве появились любые места для отдыха, развлечений, шопинга?

— Конечно! Я люблю гулять в парках-усадьбах: Коломенское, Царицыно. Я люблю просто бродить по центру в хорошую погоду, мы с подругой можем часами так гулять. Летом катаюсь на велосипеде по набережным и паркам, меня восхищает, что Москва огромная и очень разная, и постоянно можно изучать что-то новое. Обожаю Патриаршие и большинство кафе, которые там есть. Я вегетарианка, и это существенно сужает выбор ресторанов, но, к счастью, в Москве с этим никаких проблем нет. Прекрасная здоровая еда в ресторанах Fresh, один из которых находится как раз на Патриарших. Шикарные десерты и обалденно вкусные и полезные салаты – в кафе I Love Cake, Friends Forever. Люблю грузинскую кухню и демократичную сеть ДжонДжоли. А если хочется какой-то авторской кухни, атмосферы и вида, то иду в Sixty, который находится на 62 этаже в башне Федерации, или в Карлсон, в Сити Тауэр. Оба ресторана проекта Ginza, везде открывается потрясающий вид на любимую Москву.



— Над чем работаешь сейчас?

— Сейчас меня больше интересуют сериалы, а не полный метр. И последний проект, на котором я работала – это историческая драма про женский сталинский лагерь, на этом проекте я была сначала редактором, потом сценаристом нескольких серий.

Мне очень сложно просто писать что-то своё «в стол», не под заказ. До сих пор поражаюсь, как я тогда смогла собраться и написать книгу? А сценарист, если хочет делать свой проект, должен сначала подготовить сценарную заявку: это синопсис сезона, арки героев, и, желательно, еще сценарий пилота. Но, даже если заявка требуются величиной с одну страницу, вся история должна поместиться туда, а, значит, она должна быть полностью разработана. И с такой заявкой уже можно идти к продюсерам и разговаривать дальше. У меня много вполне рабочих идей, две из которых любимые, их я мечтаю однажды воплотить. Но для этого нужно усадить себя за стол и написать заявки, без каких-либо перспектив, гарантий и гонорара. А поскольку для меня это сложно, то я всё время попадаю в чужие проекты, где всё это уже есть: общение с продюсерами, с другими авторами, редакторами каналов. Правда, теперь я научилась не переживать по этому поводу. Значит, сейчас мне нужны именно эти проекты, а свои придут тогда, когда буду готова к ним.

Беседовала Олеся Шпак