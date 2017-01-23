В ожидании нового iPhone X

D 2017 году компания Apple выпустит три новых версии iPhone: 4,7- и 5,5-дюймовые модели, которые сменят iPhone 7 и iPhone 7 Plus, соответственно, а также модель iPhone X, «обернутую» экраном.

По данным Appleinsider, телефон получит 5,8″ дисплей, выполненный по технологии OLED, основной его отличительной чертой будет то, что он практически завёрнут в экран.

В экран смартфона будут встроены камера для селфи, камера для видеосвязи FaceTime, сканер отпечатков пальцев Touch ID. У новинки предполагается беспроводная зарядка.

Выпуск новой модели запланирован на сентябрь 2017 года.

Фото: appleinsider