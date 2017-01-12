Дизайнерский кофе

В лондонском районе Мейфэр, рядом с бутиком Polo Ralph Lauren, открылось заведение Ralph’s Coffee & Bar, где можно расслабиться, приятно провести время в атмосферной обстановке и сделать перерыв, чтобы передохнуть от шопинга .

Ralph’s Coffee & Bar оформлен в той же стилистике, что и бутики знаменитого дизайнера.

Заведение представляет собой гибрид кофейни и бара: здесь можно не только насладиться завтраком или пообедать с друзьями, но и отведать авторские коктейли за барной стойкой. Это не первое заведение от американского дизайнера, подобные кофейни-бары уже есть в Чикаго, Париже и Нью-Йорке.

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