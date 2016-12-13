Душевная Грузия

Маргарита Турчанинова, известный организатор свадеб в Новосибирске и за рубежом, решила не останавливаться на достигнутом и уехала строить бизнес и покорять Тбилиси. Как ас свадебного дела видит жизнь в стране, для которой праздник – ее второе имя, – об этом наша беседа.

— Что послужило причиной таких перемен и, тем более, смены места жительства? Почему выбор пал именно на Грузию? Что это — любовь к стране или профессиональная необходимость?

— Каждому человеку для того, чтобы развиваться, нужно что-то менять каждые несколько лет. Порой то, что мы делаем давно, перестает нас вдохновлять — так, как вдохновляло в самом начале. А ведь если мы живем, не вдохновляясь тем, что делаем, жизнь теряет краски и становится бессмысленной. В Новосибирске, перед отъездом, я занималась свадебным бизнесом. А до этого делала карьеру в банковской сфере, потом в рознице… Я — бизнес-тренер, и долгое время занималась развитием одной из ведущих российских компаний по продаже бытовой техники и даже была директором огромного гипермаркета. Но жизнь меняется, и ты всегда хочешь бросить себе вызов и проверить свои знания и опыт в другой сфере. Так случилось и со свадьбами. Я люблю это дело и совершенствуюсь в нем с 2009 года. А четыре года назад поняла, что делать свадьбы в Новосибирске умею очень хорошо и что меня манят путешествия. Начала работать за рубежом. За эти годы объездила больше 20 стран. Новая страна – это всегда новые ощущения и вызов: справишься ли ты? выйдешь ли с достоинством из ситуаций, связанных с менталитетом, языком, обычаями?

Направления для бизнеса я почти всегда выбирала сама. Думала, о какой стране мечтаю, изучала много информации, решалась работать в этой стране, искала заказчиков и ехала. В любом случае, поговорка: «где родился, там и пригодился» – не про меня. Каждый раз, изучая новую страну, я мысленно спрашивала себя: «А могла ли ты тут жить?» И каждый раз отвечала себе: «Возможно, но нет». А в прошлом ноябре я увидела фото из Грузии. Простую композицию: девушка стояла на балконе и смотрела на горы. И я решила! Внесла в список своих целей на 2016-й пункт «Сделать свадьбу в Грузии». И уже в мае приехала в эту страну. Волшебство и приключения начались уже с решения ехать в Грузию, с первых дней в Тбилиси. Грузия прекрасна. Никогда и нигде я не чувствовала себя настолько влюбленной. Влюбленной во все, в каждый день своего пребывания тут. Самоощущение от Грузии можно вместить в одно слово – ДУША. Тут она раскрывается и больше не закрывается. У меня ощущение, что каждый день здесь я становлюсь лучше. А не это ли нужно человеку?!

— Родные и близкие поддержали ваш выбор? Ведь смена места жительства – это очень серьезный шаг.

— Да, поддержали. Хотя, конечно, скучаем. Каждый день — Скайпы и переписка по Вайберу, делимся успехами и задачами. Мы просто знаем, что семья – это поддержка и опора, и что мы можем быть вместе, даже не ужиная за одним столом. Моя семья – это моя поддержка и опора. Так же, как и для них. Я воспитываю своих детей с одной главной мыслью: где бы ты ни был, что бы ты ни делал, твоя жизнь – это твоя ответственность. В жизни можно добиться всего, чего угодно. Мои дети талантливы и имеют свою точку зрения. Каждая мать знает, что ее дети — лучшие. Мои знают, что я поддержу любое их стремление и начинание, но прежде я поговорю с ними об их планах на ближайшую пятилетку. Я знаю, что они гордятся мной, а я — ими, и знают, что если один позовет, то другой прилетит по первому зову.



— У Грузии довольно проработанный медиа-образ. И советский, и нынешний. Что оказалось опровержением стереотипов, а что подтвердилось?

— Когда я ехала в Грузию, то вообще ничего не ждала. Ждала красоты природы. Этого бы мне хватило. Все, что я знала, – конфликт наших стран в 2008-м и то, как выглядит национальный костюм. Я же из СССР, и выросла на рассказах о войне и знании, что в Грузии прекрасные люди. Я вообще не верю в стереотипы и считаю, что собственный опыт значит намного больше. Не подтвердилось ничего. Каждый день я восторгаюсь душевностью и открытостью людей, красотой природы и красотой городов. Каждый раз вечером, когда в Тбилиси я еду домой, я не верю, что живу в этом прекрасном месте. Главная достопримечательность этой страны – люди. Это я могу сказать со 100%-ной уверенностью. От продавца до руководителя, от соседа до таксиста. К слову, о стереотипах. Мне прислали письмо из Ростуризма – письмо-предупреждение о том, что в Грузии опасно. Перечитала дважды и поняла, что человек, писавший это письмо, ничего не знает о стране. О стране, в которой о помощи не нужно просить. Помочь и сделать все, даже если ты об этом не просишь. Мы в России очень отвыкли от таких вещей.



— Большинство вас знают как человека, стоящего у самых истоков свадебной индустрии Новосибирска. Пригодился ли этот творческий и деловой опыт в Грузии, или там все настолько иное, что нужно начинать тему «с чистого листа»?

— Конечно. Начиная что-то новое, мы всегда используем предыдущий опыт. Ведь это «сын ошибок трудных». Для русского человека, умеющего работать и знающего маркетинг, здесь просто огромный простор. Мы начали с того, что открыли агентство по организации свадеб для россиян, потом перешли на работу с местным населением. И сейчас уже имеем группу компаний, которые оказывают сервис по приему туристов из России, и представляем страну на международных event-форумах.



— Как выглядит event-индустрия в Грузии? Там больше используются национальные культурные архетипы или, напротив, ориентация на западные тренды?

— Честно? Event-индустрия Грузии не выглядит вообще никак. Мы ее создаем. Именно сейчас. Есть компании и агентства, которые также работают со своими регионами. Например, я знаю руководителей event-агентств из Ирана и Азербайджана, которые специализируются на привлечении туристов и заказчиков из своих стран. И служат своеобразными проводниками из одного мира в другой. Сейчас мы то же самое делаем для России.



— Каково вообще иметь «дело» в Грузии? Что усложняет, что облегчает?

— Вы не поверите, но мне, нерезиденту страны, все дается легче, чем в родной России. Как мы оформляли ООО – это вообще отдельная история. У нас был опыт этой же процедуры в России. Потому после оформления тбилисского ООО мы переглядывались, ожидая подвоха и не веря происходящему. Спрашивали себя и друг друга: «Как? И это все?!» Конечно, есть и сложности, обусловленные различием в этническом менталитете. Трактовка понятия «работать» в наших странах сильно различается. Молодежь тут лишена бизнес–мышления, бизнес-азарта. В этом плане Грузия очень отстает от нас. Они просто не понимают, КАК мы делаем столько в единицу времени. Там все очень вальяжно, расслабленно. Поэтому для нашей компании мы усиленно ищем людей, переехавших из России. Кстати, если кто решил – смело пишите.



— Чем повседневная жизнь в Грузии отличается от жизни туристской? Есть ли аспекты, к которым нужно «быть морально готовым», или врастать в грузинскую повседневность легко?

— Скажу честно. Тут есть поговорка: «лучше пузо от вина, чем горб от работы». Когда вы приезжаете в Грузию, то погружаетесь в земной рай – в мир вкусной (очень вкусной!) еды, льющегося рекой вина и душевного отдыха. Это путешествие точно останется у вас в памяти. Но! Когда ты живешь тут постоянно, то понимаешь, что жить среди людей, которые пьют вино, как воду, и всегда готовы угостить тебя – это прямая дорога к алкоголизму. И еще. Меня раньше «бесила» медлительность. Смирилась. Типично грузинская фраза «Обязательно, обязательно, но нет» поднимает нам настроение очень.

— В Грузии заметен языковой разрыв между поколениями – поколение двадцатилетних по-русски не говорит вообще. Как этот аспект обходить, трудно ли врастать в языковую среду, и как вообще в нынешнем Тбилиси сохранить «русское Я»?

— На самом деле есть нюансы. Люди поколения «25 и старше» нормально говорят на русском языке. Сначала делают вид, что не говорят. Но потом раскрываются и очень даже говорят. Молодежь тут вообще развитая. Я знаю много ребят от 20 лет, которые отлично знают не только русский язык, но и английский в совершенстве. А некоторые даже и другие европейские языки. Скажу одно – у меня нет языкового барьера. Разве что пытаюсь учить грузинский.

— Получается?

— Пока это очень тяжело. Звуки у них другие, и они смеются, когда мы пробуем произносить их на свой манер. Я учусь, пытаюсь и знаю, что осилю. Это же вызов.



— Dolce vita по-грузински – что это? Есть ли специфика в подходе к моде, досугу, развлечениям, тусовкам?

— Есть. И это все исходит из традиций. Да, тут развита клубная культура и многое, как в России. Но то, что поразило – это этическая сторона грузинского досуга. Бог, семья и друзья тут на первом месте. И это сначала поражает. Знаете, довольно странно русскому человеку, сидя в клубе в компании молодежи, поднимать первый тост за Бога, потом за родителей. Слова, что они говорят, трогают до глубины души. Возможно, поэтому грузинские вечеринки – это всегда посиделки в кругу реально близких людей. И если ты попадаешь на них, то просто восхищаешься и каждый день становишься лучше. Они не отдыхают с кем попало, на грузинских вечеринках нет случайных людей. И нет праздной болтовни, того, что мы называем «трёпом». Грузины ценят простые человеческие чувства, открыты и не боятся обсуждать такие темы, как Бог, семья, родители, дружба. Для российской вечеринки это слишком патетически. Для грузинской – естественно и органично. Тут ты на самом деле понимаешь, что есть настоящая ценность. Ну а если тебе повезло, то ты увидишь и национальные грузинские танцы, и песни. Увидишь феерию, от которой твоя душа разворачивается, и ты уже не будешь прежним. Грузинские эмоции очень живые, непраздные, настоящие. Грузины любят свою родину и гордятся ею. И им действительно есть чем гордиться.



— Грузинское общество раньше позиционировало себя как «мачо-социум» («Вай, мольчи, жэньщщина!»). Что изменилось сейчас?

— О, это отдельная тема, которая приносит как много плюсов, так и много сложностей. Мужчины тут другие. Женщина здесь — ЖЕНЩИНА. В жизни – очень много плюсов. В работе – много минусов. Женщину воспринимают правильно. Правильно – это значит не как бизнес-партнера, а как нечто хорошее и прекрасное. Зато бизнес делать тяжело. И это мой единственный камень преткновения. То, что работает у нас, не всегда эффективно здесь. Но зато хорошо работают женские уловки и умение принимать помощь. В целом, привыкаю.

— Каков ваш список грузинских «любимостей» — любимое блюдо, любимый уголок страны и ее столицы, любимое заведение и любимый магазин?

— Знаете, у меня всегда возникают проблемы, когда нужно выбрать что-то любимое: любимый фильм, книгу, магазин, страну… Ведь наша задача — видеть хорошее во многом. Так же как у меня целый список книг, цветов, фильмов и стран, так же и заведений. За полгода пребывания в Грузии могу только сказать, что вино лучше пить в Кахетии, на горы смотреть в Казбеги, воду пить в Боржоми… Я искренне полюбила грузинскую кухню и начала разбираться в грузинском вине, изучила одежду грузинских дизайнеров. Очень нравится их обувь. Одежда, к сожалению, редко подходит ввиду их специфического кроя, но очень интересная.



— По личным ощущениям, Грузия — это какая цивилизация: Запад или Восток?

— Честно говоря, для меня Грузия – это неразрывная связь Запада и Востока. Цивилизация-венок, в котором переплелись технологии будущего, необычайная красота и отголоски восточных империй, которые поражают каждый день. Люди идут вперед каждый день, они все же сохранили веру и традиции своих предков.

— Можете сказать, что в этой стране обрели свой дом, или не исключаете новых поворотов в жизни? Что еще глобального в планах?

— Пока странно было бы об этом думать и говорить. Кто знает, может быть, в 70 лет я буду курить трубку на Кубе. Но на данный момент планов в Грузии хватит на ближайшие несколько лет. Приступаем к их воплощению. И очень надеемся, что хоть как-то поможем нашим государствам найти мир и взаимную гармонию. И благодаря нашим усилиям российские жители узнают настоящую Грузию.

Олеся Шпак

В тексте использованы фотографии Вероники Кромбергер, Евгении Бекаревой, Дарьи Митяевой