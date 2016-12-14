ГРАНИ ОТНОШЕНИЙ.ТОНКАЯ ШЛИФОВКА

В российском жизненном укладе кухня – это не только место готовки и питания, но еще и пространство с особой миссией. Дискуссионный клуб, место для разговора по душам. Сокровенный уголок дома. Тайный клуб подружек. А в масштабах целого города эту роль недавно эффектно и обаятельно исполнил новокузнецкий ресторан «Виттория». Тут тоже состоялся разговор по душам. Но в макро-масштабе и в профессиональном исполнении. Под управлением Зои Богдановой, известного психолога и психотерапевта.

Мастер-класс «Грани отношений» – таково было титульное, официальное имя мероприятия. А на уровне ощущений и функционального послевкусия это было именно «кухонной беседой» в самом лучшем смысле этого понятия. Разговором, в котором смогли обсудить если и не «всё-всё-всё», то большинство проблем, составляющих мозаичную картину «Сложности личной жизни».

Как создать семью? Как разобраться в супружеских отношениях? Как найти новое в отношениях? Как понять, почему вы ходите по замкнутому кругу в отношениях? Как избавится от «эффекта граблей»? Как быть на равных с партнером в отношениях? Стоит ли ждать принца на белом коне или сдаться на волю принципа «Плохонький, но свой»? Как найти партнёра, когда Вам «уже за»? Почему многие выбирают партнеров, похожих на собственных родителей, почему это сходство максимально именно в отрицательных деталях и как побороть этот автоматизма? Как общаться с реальными людьми, а не своими представлениями о них?



Да, поднятых вопросов было множество. Одни из них были из разряда вечных и массовых, другие – уникальными, как и ситуации, породившие их. Но все они были проговорены. Проговорены не в режиме праздного ток-шоу, не в стиле «Ух ты, ну надо же!», а на научном уровне. Аналитически, тактично и функционально. С реальным прицелом на решение. С живыми, наглядными примерами из профессионального опыта Зои Богдановой.

Словом, мастер-класс получился насыщенным как настоящая кухонная беседа. А отличия были не только в масштабе. Главное послевкусие не отнюдь сводилось к фразе «Ну вот и славно, что поговорили. Главное – в себе не держать». Нет, это была именно беседа ПОЛУЧЕННЫХ ОТВЕТОВ. Беседа ИМПУЛЬСОВ К ДЕЙСТВИЮ. Ведь проблемы нужно не просто обсуждать. Их нужно решать.