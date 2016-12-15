Лазурный Берег Франции: от Канн до Ментона

«О, этот юг! О, эта Ницца!»

Федор Иванович Тютчев

Красные мокасины, белые штаны, шляпы… Ветер, яхты, паруса и пальмы… Картинки французской летней жизни.

Вообще-то, Ривьера – понятие трансграничное. Такое же, как Альпы. Но культовый статус нажила себе именно французская ее часть. Французская Ривьера — это 300 километров береговой линии Средиземного моря между городами Марсель и Ментона, на границе с Италией. Восточнее Ментона начинается Итальянская Ривьера, она тянется по Лигурийскому побережью до города Специи. Где кончается Ривьера одна и начинается другая, вы заметите сразу. Стиль и опрятность французской части Ривьеры создают сильный контраст с итальянской неухоженностью зданий и пляжей.

До Первой мировой войны Ривьера была местом реабилитации больных туберкулезом. Тогдашние пульмонологи считали, что влажный морской воздух – лучшее средство против чахотки. Вообще-то, это было медицинским заблуждением. Потому многие чахоточные больные вскоре становились еще и постояльцами местных кладбищ – элегантных, обустроенных по последнему писку тогдашнего ритуального дизайна.

Впрочем, не беспокойтесь – чахоточно-декадентское амплуа Ривьеры давно в прошлом. Сто лет прошло, медицина разобралась в своих заблуждениях. Сейчас это фешенебельный курорт. Никакого декаданса, только позитив.

Наша поездка на Ривьеру еще в фазе подготовки превратилась в дауншифтерский отрыв. Я предложила Максиму включить Лазурный Берег Франции в маршрут нашего путешествия, он начал «гуглить» фото. И догуглился до того, что принял решение… уволиться, чтобы реализовать нашу мечту – отправиться в непрерывное путешествие на 365 дней.

Как можно проводить жизнь в бетонных коробках кабинетов и квартир, быть рабом телефона, компьютера и совещаний, если в мире есть такая красота? Зачем мы тратим свое жизненное время непонятно на что, если можно побывать в таких потрясающих местах?!

Главный инструмент вольного туриста на Ривьере – автомобиль. Путешествовать по побережью на машине одно удовольствие. Выбирайте шоссе вдоль моря. Если поехать по автостраде А8 и магистрали Е-80, то княжество Монако, волшебные городки Вильфранш-сюр-Мер, Эз, Антиб пролетят мимо вас. Или вы мимо них.

«Ривьера» — происходит от итальянского и латинского слов. Означает – «то, что находится на берегу».

Есть Ривьера французская, есть итальянская. Это, так сказать, главные Ривьеры мира. Но этим словом также называют Южный берег Крыма и Черноморское побережье Кавказа. Есть Турецкая Ривьера и Американская Ривьера в районе Санта-Барбары. Эти местности обладают похожим климатом: 300 солнечных дней в году, летом +22 — 25°С, зимой +9 — 12°С. Таков, разумеется, и климат «эталонной» Ривьеры. Мягкая зима и жаркое, но не изнуряющее лето. И чем французы заслужили такое счастье?

Лазурные воды Французской Ривьеры играют солнечными зайчиками с купальщиками.

Чистое прозрачное море и пляжи, похожие то ли на светский клуб, то ли на fashion-фестиваль.

Из всех городов Лазурного Берега нам больше всего понравились Канны. Этот городок настолько маленький, уютный и «белокожий», что чувствуешь себя в нем, как дома. Канны — прогулочный портовый город. В нем нет больших доков и верфей, как, например, в Ницце. Нам Ницца показалась чужой, шумной, грязной и настолько неприветливой, что мы уехали сразу же. Как потом стало понятно, это спасло нам жизнь. Через неделю после того, как мы сделали выбор в пользу Канн, 14 июля 2016 года, в день празднования Дня взятия Бастилии, смертник задавил более 80 человек на набережной Ниццы. Что тут скажешь… Светлая память погибшим.

Большинство отелей имеют статус «4 звезды плюс», а не «5 звезд». Такая скромность объясняется… ответом французской хитрости на французский же бюрократизм. За «5 звезд» собственник платит 25%, а за «4» — всего 5%. Вот и вся причина. Все дело в налогообложении.

Отдыхающие на пляжах — красивые и успешные люди. Среди них много русскоговорящих туристов. Как правило, они не общаются друг с другом и не говорят на родном языке между собой. Суровое позиционирование по-русски. Кстати, красные мокасины, которые в российских городах олицетворяют шумных молодых брюнетов со склонностью к лезгинке, стрельбе и стобалльному ЕГЭ, на Лазурном Берегу – обувь без какой-либо негативной коннотации. Просто жизнерадостная летняя обувь. А белые штаны – не фетиш Остапа Бендера, а обычная одежда для морского досуга.

В Каннах можно снять недорогую моторную яхту, парусную яхту или плавучий дом для морского путешествия. Цена — от 50 евро до бесконечности. Но в основном в Каннах фрахтуются частные яхты. Когда мы гуляли по мостикам и разглядывали судна, я спрашивала владельцев: «Вы счастливы?» Каждый из них отвечал: «Да. Я очень счастлив!» Многие говорили о свободе и радости в сердце. Кто-то из них продал дом, чтобы купить яхту, и теперь живет на ней. С самого утра французские буржуа натирают свои палубы канифолью, заправляют баки соляркой и под крики чаек отправляются в морскую даль ловить попутный ветер. Мне показалось, что в основном это мужчины возраста «сорок плюс». Многие из них продали свои люксовые машины, чтобы заменить платные автобаны бескрайним морем. Кстати, во Франции говорят не «автобан», а «авторут». От французского слова autoroute. Автобаны оставляют для немцев.

По утрам мне нравилось наблюдать за тем, как просыпается тихий порт — стоянка небольших яхт. Иногда приходила женщина в красивом платье и молча смотрела, как всходит солнце. Потом появлялись седовласые владельцы мальтийских собачек и других мохнатых друзей-компаньонов вместе со своими маленькими ушастиками. Бывало, приезжали на мотоциклах французы-подростки и так громко выясняли отношения, что чайки взлетали с насиженных мачт. Вечером приятно было смотреть, как французский дедушка итальянского происхождения учит внуков ловить рыбку в порту. Рыбаки на берегу так задорно вытаскивали рыбку за рыбкой, что мы тоже решили приобрести удочку. Поехали в «Декатлон» и больше часа допрашивали продавцов, какой спиннинг лучше подойдет для морской рыбалки. В итоге, загрузив в багажник на крыше двухметровую удочку и коробку с блеснами, крючками, наживкой, леской и прочей рыбацкой премудростью за 40 евро, мы об этой удочке… забыли. Так и уехали с ней в Прованс. Проехали с ней Тирольские Альпы в Австрии, Фюссен в Германии, Прагу, Карловы Вары, Марианские Лазне в Чехии. Пересекли Польшу и Белоруссию. Провели весь август на Черном море в Олимпийской деревне. И только в Горном Алтае, когда нам понадобилось загрузить десять подарочных упаковок таежного чая, мы открыли багажник и воскликнули: «О, удочка!» И подарили ее друзьям. Вместе с высохшими французскими червячками. Вот такие мы рррыбаки.

Воспоминания о неделе на Лазурном Берегу во Франции самые светлые. Мы загорали и купались. Принимали бесплатный душ на пляже. Гуляли по набережной, устраивали пикники в море. Вечером смотрели, как светится на острове Сент-Оноре аббатство Лерен. Хорошая была неделя! Но все надоедает. В дорогу! Точнее — в Монако! Да, по пути вам попадется эта маленькая НЕФРАНЦИЯ. Небольшая, даже крошечная, но вполне отдельная страна, хотя и франкоязычная. Без зримых границ, но с собственным «Я». Мы проехали по городской трассе Монте-Карло, не потратив ни евро в Монако. Незаметно французская часть Ривьеры закончилась. Пограничники на таможенном пункте, как обычно, не обратили внимания на машину с неевропейскими номерными знаками. Так странно. Ведь только-только произошел теракт, и в стране было объявлено чрезвычайное положение. Но у нас не стали проверять паспорта. Мы без остановки поехали смотреть закаты на Лигурийском море в Италии. Венеция все ближе и ближе.

Must see

на Лазурном берегу

Канны

В этом городе у вас не будет проблем с люксовым шопингом. А вот с простым шоппингом – будет. Бульвар Круазет состоит только из дорогих витрин. Ив Сен-Лоран, Шанель, Луи Виттон, Диор, Гермес… Возможно, в соседней примерочной будет крутиться перед зеркалом Джулия Робертс.

Интересно прогуляться на катере до острова Сент-Оноре в аббатство Лерен. Оно было основано в 410 годах. Да, 1 606 лет тому назад! Здание, конечно, не такое древнее. Его построили в XI веке, разрушили в XVIII, восстановили в XIX в. Почти как храм Христа Спасителя в Москве. Храм — бассейн-храм.

Всего в одном километре от Канн есть остров Сент-Маргерит. На нем находится тот самый Форт-Ройял, в котором, по легенде, содержался «человек в железной маске». На самом деле, этот таинственный узник носил бархатную маску – аксессуар гораздо более гигиеничный. Но народный эпос превратил ее в железную – так ведь страшнее и жалостнее. Рекомендуем посетить!

Княжество Монако

Посмотрите смену часовых. Проходит каждый день в Княжеском дворце на скале в 11 ч 55 мин. Или просто погуляйте по старому городу. Где-то здесь еще витает аромат духов принцессы Грейс.

Монте-Карло

Даже и не знаю… интересны ли вам будут Национальный музей кукол и Японский сад в этом центре европейского азарта и фортуны? Кстати, нестандартную валюту, например, русский рубль, можно обменять только в специальных обменных пунктах рядом с казино.

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