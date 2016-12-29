Люблю-целую. Твой смартфон.

Возможно, для людей следующих поколений словосочетание «воздушный поцелуй» станет совсем туманной метафорой. И никто даже не вспомнит, что это за жест такой – пальцы к губам и взмах руки.

Причиной тому может стать новейшая разработка лаборатории робототехники Лондонского Университета – мессенджер для поцелуев. Эта приставка к смарфону, пожалуй, самая экзотичная на сегодня. Ничто так радикально не заменяло смайлики со знаком поцелуйчика, как эта штука.

Этот небольшой гаджет, облаченный в корпус из кавайной розовой пластмассы работает как своеобразный тактильный сканер. Мягкий полимерный овал на его лицевой стороне – это комплекс датчиков, берущих цифровой «слепок» губ в движении. Фактически, та же система 3D-Touch, что iPhone, просто со своей спецификой. Этот виртуальный слепок передается на такую же приставку на телефоне адресата и там воспроизводится.

Понятно, что пользователи должны позаботиться и о гигиеническом аспекте: лобызание с телефоном – забава, требующая чистоты девайса. Подразумевается, что пользователи будут протирать контактные платформы гигиеническими салфетками. На этом разработчики прибора не концентрировались, а всего лишь деликатно намекнули. Мол, не дети небось, сами догадаетесь. Как отметил Адриан Чиок, руководитель лаборатории-разработчика, их детище – отнюдь не товар сегмента fun tech, и возник как побочный продукт, в контексте серьезной работы – проектировании систем эмоциональных интерфейсов. По словам Чиока, коммерческими перспективами продукта они вообще не заморачивались. Но уже известно, что новинкой заинтересовались японские производители, падкие на всё цифровое, сетевое и при этом кавайное. А также китайские производители. Падкие на все то, на что до них запали японцы.

Если у новинки появится коммерческая версия, то бум цифровых поцелуев, скорее всего, начнется с японских подростков. А там уже превратится в тотальную молодёжную манию. Как это бывает, более-менее памятливые знают на примере тамагочи.

И,наконец имя девайса. Оно рождено из сложения слов KISS (поцелуй) и MESSENGER. В итоге получилось Киссинджер. Политически осведомленных россиян такое имя кавайного приборчика очень повеселит – он ведь тёзка одиозного Генри Киссинджера.

Киссинджер, Карл! Они назвали его Киссинджер!!!