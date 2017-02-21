Мелодия души Олега Влади

Уехав из Новосибирска в Москву за своей мечтой, Олег стал одним из немногих, кто её осуществил. Сегодня каждое его творение становится хитом. О творческом пути, вдохновении, волшебстве творческого процесса и его воплощении – в нашем интервью.

— Если слова и музыка песни написаны Олегом Влади – это гарантированный хит, который прогремит на всю страну, у тебя самого есть любимые произведения?

— Почти все, с кем я когда либо сотрудничал, говорили, что я аномально скромный. И вот, то ли эта скромность, то ли просто здравый смысл, мне никогда не позволяли заявить, что мои песни — это гарантированный хит. Успех той или иной песни — это всегда комплекс коллективных усилий: автор, исполнитель, аранжировщик, продюсер записи, режиссёр клипа, время выхода песни, в конце концов. Всё должно совпасть. Иногда, стоит вынуть одну часть мозаики, и рисунок не сложится. Вот в случае с песней «К черту любовь!» для Лободы, это отчётливо видно и слышно! Я уверен, что если бы эту песню спела другая артистка, аранжировку сделал не Александр Лев-Коновалов и Chin-Kong, продюсировала — не Нателла Крапивина, то не получилось бы такого эффекта!



Самое страшное — это как раз заблуждения по поводу собственной важности. Сколько примеров, когда участники успешных проектов начинали тянуть одеяло на себя, полностью уверенные, что всё зависит только от них. Вспомнить хотя бы «ТаТу». Вместе они сделали бомбу. Разошлись — и не стало ни музыки, ни успеха.

Возвращаясь к песне «К черту любовь!», не могу не сказать, что во многом, благодаря Свете, получилась именно та песня, какой её узнала публика. Изначально там был совсем другой припев. С другой мелодией, с другими стихами. Света попросила его изменить, и я переписывал уже с прицелом на неё.

Сложно сказать, наверное, всё-таки самого любимого произведения нет.

Но самому себе я отдаю отчёт, что какая-то песня получилась, а какая-то — нет. Спрогнозировать заранее это просто невозможно.

— Считается, что творческий человек и в повседневном образе эксцентричен. Каковы эти пределы для тебя?

— Как показывает опыт — эксцентричность, вспыльчивость, недисциплинированность очень дорого обходятся.

Сколько себя помню, я всегда был достаточно деспотичен, упрям и упёрт. У меня очень высокие требования: к самому себе, к людям, с которыми создаём музыку, да и к самой музыке тоже.

Быть расплывчатым, витиеватым, безответственным — это значит — поставить под угрозу весь процесс.

От тебя ждут результат, и никого не интересуют твои драмы, депрессии, настроения. Назвался груздем — полезай в кузов. Я видел много раз, как музыканты строили из себя необузданных гениев, странных, пространных, «не от мира сего», пропускали репетиции, опаздывали, срывали сроки. Их просто меняли на других. Это ж такая гонка, такой конвейер. Либо ты собираешься и крутишься — либо сходишь на первой же станции, и поезд едет дальше без тебя. Шоу бизнес принимает эти жертвы жестоко и безжалостно. Наверное, тут ещё сыграл хорошую роль мой самоконтроль Девы: я очень быстро понял правила этой игры.

— Продумывая свой образ для выхода в свет, ты больше полагаешься на статус марок, образующих твой look или на самоощущение?

— Все эти мероприятия — каждый раз настоящая пытка для меня, мне неуютно на них. Это же такая ярмарка тщеславия: улыбки, наряды, дежурные диалоги. И я всякий раз не понимаю. что я там делаю?!? Есть ощущение бесполезной траты времени. С одной стороны, безусловно, нужно периодически бывать на виду, но, с другой, — это всё никак не поможет мне написать новую хорошую песню!

Что касается одежды, мне, наверное, проще, поскольку я — не артист, и никто не стане меня осуждать, если я дважды надену один и тот же костюм. Мне очень нравится стиль chip and chic, когда хорошие дорогие вещи миксуются с какими-то простыми, но прикольными, из масс маркета. Совершенно равнодушен к брендам, украшениям, а вот сумки, часы и обувь могут вызвать моё волнение!

— Кто из звёзд тебя впечатляет в плане личного стиля, самоподачи?

— Мы очень давно и близко дружим с Колей Басковым. В жизни он совершенно другой, в плане внешнего образа и общения, человек: простой спортивный костюм, кроссовки, никаких блестящих штучек. Это всё для сцены, съёмок. И многие очень удивляются, когда встречают Колю в кинотеатре, а он — не в блестящем пиджаке! Невероятной души и таланта человек. Ещё очень удивительным для меня стал Эмин.

Так вышло, что мы познакомились с ним уже после того, как он спел мою песню «Забыть тебя». И, с первой же встречи, он совершенно разрушил стереотипное представление о нём, как о властном бизнесмене, владельце заводов-пароходов. Очень благородный, открытый и добрый. И, опять же, в плане визуального образа — у него всё очень гармонично и сдержано. Прекрасная физическая форма, и ему очень идут смокинги. Недавно был его концерт-презентация англоязычного альбома «Love is a deadly game» (это, кстати, английская версия песни «Забыть тебя»), и он на сцене был просто как настоящий Джеймс Бонд!

— Look эстрадного человека вне сцены должен соответствовать «стандартам звёздности» или может выражать только личность этого, конкретного, человека – каково твое мнение на этот счёт? Образно говоря, кто тебе эмоционально ближе – Филипп Киркоров в стразах или Стинг в дешёвой гринписовской футболке?

— Я понимаю, что сцена — это сцена, определённый образ, картинка на сцене, картинка на экране. Люди всегда хотят видеть артиста в идеальной звёздной амуниции. Антураж, атмосфера… Я видел много звёзд, и наших, и мировых, в обычной жизни. Все выглядят очень демократично и по-земному. Но, безусловно, на сцене должна быть магия, должна быть сказка. Ты должен верить, что этот человек, как будто с другой планеты. Мне, в этом смысле, очень нравится более ранняя Милен Фармер — мистическая, загадочная, инфернальная…

— Ты много путешествуешь. Имеют ли города, которые ты посещаешь, свои звуковые образы, свои музыкальные послевкусия? Пользуешься ли ты путешествием, как стимулятором вдохновения, или это — только отдых?

— Я путешествую гораздо меньше, чем хотелось бы. Я помню, как в самом начале переезда в Москву, мне вообще не хотелось её покидать! Было столько впечатлений и работы, эмоциональной загрузки. Жара, смог, снег, дождь, лето, зима, осень, слякоть — всё было в кайф! Потом, обрастая постепенно друзьями, стали выезжать то в Европу, то в Азию, то в Штаты. Очень люблю Нью-Йорк — это любовь с первого взгляда и, думаю, навсегда. Город-энергия, всегда живой, всегда свободный, стремительный. Из каждой поездки раньше привозил тонну компакт-дисков, проводил несколько часов в музыкальных магазинах, иногда брал с полки альбомы просто из-за обложки, и почти всегда интуиция срабатывала на 10 из 10!

Сейчас, в век iTunes, почти всё можно скачать, диски отходят, музыкальных магазинов становится всё меньше и меньше. В последнее время стал привозить виниловые пластинки. Совершенно другое качество звука. Какая-то аналоговая теплота в них есть, живая эстетика, и, опять же, это — напоминание о какой-то поездке.

Также в последнее время стал рассматривать свои путешествия с прикладной точки зрения: искать уголок для финала, когда закончится музыка, когда закончится творческая деятельность. Ведь всё конечно…

И хочется в итоге оказаться где-то на берегу моря-океана, под солнышком, и читать-читать-читать книжки, скопившиеся за долгие годы.

— Многие композиторы в виде хобби занимаются и другими видами творчества. Причём, тоже, как правило, композиционными: живописью, сложным рукоделием, кулинарией. Есть ли у тебя такие хобби?

— Пока мне хватает музыки! Есть внутренний азарт и недосказанность, идеи, мелодии, рифмы, которые увлекают с головой. К тому же, я, как классическая Дева, — упёртый перфекционист, мне важно быть сконцентрированным и профессиональным в каком то одном своём деле. Если писать картины — то это должно быть сделано круто, а просто пачкать холсты — как-то несерьёзно. Но я достаточно хорошо готовлю, вот это — моё. Люблю собираться с друзьями на home party и удивлять их чем- нибудь вкусненьким. Никто никогда ценеленаправленно не учил меня готовить, это пришло как-то само и зависит от случая и настроения.

— Какие чувства ты испытываешь, возвращаясь в Новосибирск – уютный «гнездовой инстинкт» или «Ура, я вырвался отсюда!»?

— Новосибирск — это детство, самое замечательное, это Университет, который, прежде всего, подарил мне любимых друзей. Это — начало, мечты, планы, надежды, когда казалось, что всё впереди. Уже на втором-третьем курсе Университета, я совершенно точно знал, что журналистикой заниматься не буду. Музыка увлекала всё больше и больше. И было понятно, что реализовать свои музыкальные мечты можно только в Москве. Было страшно, но интересно, было какое-то предвкушение.

Так получилось, что сейчас с Новосибирском меня почти ничего не связывает. Раньше приезжал к родителям, но вот, уже больше трёх лет назад, они тоже переехали в Москву. Видимся практически каждые выходные на семейных обедах. Много друзей разъехалось по разным городам и странам. А те, что живут в Новосибирске, частенько бывают в Москве проездом, и мы обязательно стараемся встречаться.

Сейчас уже могу сказать, что Москва стала для меня домом. Знаю и люблю этот город. Она прекрасна, к тому же, тоже Дева, как и я: День Города отмечается в первое воскресенье сентября. Поэтому у нас с ней полное взаимопонимание.

— Новосибирск – это для тебя звуковой образ или визуальный?

— Наверное, всё таки, звуковой. Там мое музыкальное начало: первые музыкальные открытия, впечатления, концерты приезжающих артистов, пластинки из детства, музыкальная школа, звуки фортепиано…

— Какой уголок Москвы для тебя стал «местом силы»? Чтобы ты посоветовал творческим людям, перерастающим свои города, и желающим «понаехать»? К чему им нужно быть готовым?

— Все районы, в которых приходилось жить за эти годы, становились родными и любимыми. Это была и Фрунзенская набережная, и ВДНХ, и Тишинка, сейчас живу на Малой Грузинской. Великолепное место с очень уютной атмосферой, рядом Московский зоопарк, Патриаршие пруды, переулки Старой Москвы. Очень люблю в летнее время встать пораньше, когда ещё малолюдно, взять кофе в кофейне на углу дома и двигаться по делам.

А по поводу какого-то совета тем, кто планирует ехать в Москву за своими мечтами, моя любимая шутка по этому поводу: «Краткое пособие для начинающих — НАЧИНАЙТЕ УЖЕ!» Если вы понимаете, что только здесь, и нигде больше, найдут применение ваши таланты, возможности, мечты обретут жизнь, а вы — гармонию, значит, нужно брать и ехать! Всем страхам вопреки. Никогда не узнаешь, что могло бы получиться, если не попробовать. В конце концов, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть, проверено! В одном я совершенно точно убедился — Москва никого не ждёт, и ей никто не нужен. Это сверкающий стремительный локомотив, огромный, сложно устроенный механизм, с миллионом шестерёнок, которые перемалывают тебя изо дня в день. НО! Если есть талант, терпение, желание делать, делать и делать, рано или поздно, открываются окна и двери возможностей, и тогда нужно быть готовым в них войти.

— Твои песни – очень личные, и, в то же время, находят отклик у огромной аудитории. По словам поклонников твоего творчества, их особенность в том, что они воспринимаются сердцем. Насколько они автобиографичны?

— Это невероятно приятно слышать! Именно в такие моменты понимаешь, что, видимо, всё не зря! Не могу сказать, что каждая песня автобиографична. Наверное, это больше собирательно-аналитическая история, когда смотришь какие-то фильмы, пропускаешь через себя сюжеты, ситуации, эмоции, примеряешь их на себя, думаешь, как бы себя повёл на месте героев… В этом смысле ещё вдохновляют разные истории друзей. А бывает такое, что приходит непонятно откуда строчка и музыкальная фраза к ней — потом постепенно рождается песня и понимаешь, что, вроде бы, никогда описанная история с тобой самим не происходила. Самое удивительное, что иногда написанная песня опережает события в жизни! Какие-то пророческие моменты что ли…

— Что чувствуешь, когда слышишь и видишь результаты своего творчества?

— Наверное, привыкнуть к этому невозможно. Каждый раз, сидя на концерте того или иного исполнителя, вдруг слышишь звуки своей песни, и сердце замирает… Передать эти эмоции невозможно…

Когда сидишь и понимаешь, что вместе с тобой, твою песню слышат одновременно пять-семь-десять-пятнадцать тысяч человек, в зависимости от концертного зала. Ууууххх… мурашки.

— Как твои песни находят своих исполнителей? К примеру, практически невозможно представить, что кто-то другой, кроме Анниты Цой исполняет «Пожалуйста, Небо» или «К черту любовь» поёт не Loboda. И такое можно сказать о каждом хите!

— Это всегда непредсказуемо. Я верю, что музыка, как чистейшая энергия, сама выбирает, через кого она будет транслироваться, вопреки желаниям и планам автора. И, каждый раз, с каждым исполнителем, создание песни — это таинство. Иногда, кажется, что какая-то композиция идеально подходит для какого-то исполнителя: находишь его всеми правдами и неправдами, а песня не производит на артиста никакого впечатления! Поначалу расстраивался, а потом понял, что музыке самой виднее.

Была история с песней «Забыть тебя», от которой, один за другим, отказались почти все наши поющие мужчины артисты. И, в итоге, она попала к Эмину благодаря нашему общему другу – продюсеру, Артёму Сорокину. Он услышал эту песню, тут же показал ее Эмину, который, не дослушав до конца, сказал: «Песня МОЯ! Забираю!».

Однажды, я попытался показать свои песни Кристине Орбакайте и попал в неудачный для себя момент: Кристина окончила работу над новым альбомом, готовила шоу и новый материал, разумеется, не искала.

Среди отправленных композиций, была «Раз и навсегда», которая спустя пять лет всё-таки попала в репертуар Кристины, но, уже через другую дверь. Мы дружим с дизайнером и музыкантом Алишером, который сотрудничает с Аллой Борисовной Пугачевой. И, вот, началась подготовка к очередным «Рождественским встречам». Я, конечно же, показал ей весь свой музыкальный материал в надежде, что она выберет для себя какую-то песню. И ей очень понравилась песня «Раз и навсегда». Она спросила, не буду ли я против, если эту песню споёт Кристина.



Вот так песня дождалась свою певицу! А с Аллой Борисовной мы вместе сделали другую песню: у неё была мелодия, которую она написала много лет назад, она лежала без текста. Я попробовал. Так получилась композиция «Вот и всё». Я до конца не верил, что это возможно, и всё это — не сон. Певица, настоящая легенда нашей страны, чьи песни я слушал, когда-то на пластинках в далеком Новосибирске… И вот, мы ВМЕСТЕ написали песню.!

— Как насчёт твоего проекта MAYO, планируешь его развивать?

— По большому счёту, этот проект появился от безысходности: в какой- то период никак не получалось достучаться до артистов со своими песнями, несмотря на то, что уже были песни, записанные Анитой Цой, Митей Фоминым. Либо не было нужных контактов, либо песни не подходили тем, кому показывал. И я решил потихоньку записывать свои композиции самостоятельно. Потом несколько раз выступал на мероприятиях друзей, знакомых, стали приглашать на сборные концерты. Питерский меценат Руслан Линьков помог снять первый клип, было несколько выступлений на очень больших площадках Петербурга, в том числе на Дворцовой Площади. В какой-то момент я понял, что это — совершенно отдельный вид деятельности. Дорога, подготовка, репетиции. Выходишь на сцену, отдаёшь всю энергию и потом два-три дня восстанавливаешься. И совершенно нет сил и эмоций, чтобы написать что-то новое, опустошение. Слава Богу, что в какой-то момент вдруг сдвинулась с мертвой точки авторская история, появились предложения о сотрудничестве от артистов. В очередной раз убедился, что всему своё время!

— Твои песни исполняли Анита Цой, Эмин, Митя Фомин, Loboda, Лолита, Алла Пугачёва, Алишер, Кристина Орбакайте, Катя Лель и другие звёзды. С кем бы ты ещё хотел поработать?

— Мы с Колей Басковым шутим, что за шесть лет дружбы, он спел половину одной моей песни (дуэт с Катей Лель «Бессонница»). И, вот, ещё через шесть лет, он запишет какую-нибудь мою песню целиком. Хотя у Коли лежат несколько моих песен, ждут своего часа.

— Поделись творческими планами?

— Никогда не рассказываю заранее о том, что готовится — творческое суеверие! Пишу потихоньку, отправляю артистам, а что получится — покажет время. Мне самому интересно — что будет дальше!

Беседовала Олеся Шпак