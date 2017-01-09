Мой железный Хатико

Каково будет 20-30-летним мотолюбителям, когда им перевалит за 60? Мотоцикл ведь штука тяжёлая. Этим вопросом задались инженеры концерна HONDA и в итоге сотворили мотоцикл в концепте «easy handle». Дословно – «легкий для рук».

Тот, кто хоть раз имел дело с мотоциклом или даже с мопедом, согласится, что в пассивном состоянии эта машина довольно неуклюжа и тяжела. Когда вкатываешь мотоцикл в гараж или под крыльцо, рукам и телу не очень-то комфортно: железный конь таки норовит придавить собой спешившегося седока, завалившись на бок. Особенно это ощутимо в подростковом возрасте. И в пожилом тоже.

Пожилых мотоциклистов будет со временем все больше. Ведь молодость первого массового мотоциклетного поколения пришлась на 1970-е. И старость их, соответственно, тоже не за горами, а в зоне прямой видимости. Особенно ярок этот тренд в самой Японии, где пожилых детей «бэби-бума» гораздо больше, чем нынешних тинэйджеров.

Маркетинговый отдел HONDA решил, что бывшие мото-юниоры диско-эпохи, даже старея, вряд ли расстанутся со своими тарахтящими любимцами (мотофанаты – социум совершенно особый, не такой как автолюбители). А инновационное подразделение концерна решила приготовить этому социальному тренду аппетитный ответ. Заранее, с запасом. Имя ему — NC750S. В нынешней линейке HONDA это весьма заметная и популярная модель. Но это, так сказать, яичко не золотое, а простое. Новинка же, обладая прежним именем и внешне сходным дизайном, отличается от всего, что прежде создавалось на планете под названием «мотоцикл». Дело в том, что новый NC750S не падает. Никогда. Даже когда стоит. И обходится без пружинной «козьей ножки» – неотъемлемой, казалось бы, детали всех двухколёсных транспортных средств.

Разработчики оснастили свое детище сенсорами балансировки, системой оптического контроля и большими гироскопами. Чтобы разгрузить «анатомию» мотоцикла под его усиленный «вестибулярный аппарат», мотоциклу сделали безмуфтовое автоматическое двойное сцепление, поручив балансировку переднему колесу. Коробка передач у мотоцикла автоматическая. Кстати, объединив это решение с «навыком» балансировки, инженеры концерна HONDA наделили мотоцикл еще одним талантом: новый NC750S не нужно вкатывать в гараж или на стояночный пятачок, держа за руль – он способен въезжать на своё спальное место самостоятельно. И может даже следовать за своим спешившимся хозяином. Кстати, мотоцикл-компаньон, сопровождающий человека на манер собаки – чарующее зрелище для японской души, падкой на мимишность и кавайность. Этакий железный Хатико.

Фото: honda.co.uk