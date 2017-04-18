NICE. MOLTO NICE

Центр культуры и отдыха «Победа» в девятый раз примет фестиваль нового итальянского кино.

Имя фестиваля – NICE, звучащее как омофон английского слова «мило» – это на самом деле аббревиатура New Italian Cinema Events .

«Фестиваль больших надежд, фестиваль дебютов» — это, пожалуй, компактнее всего отражает врожденную концепцию события. Ибо фестивальным контентом становятся только дебютные и вторые фильмы режиссерских портфолио.

Толщина портфолио – дело наживное. А вот увидеть потенциальную звезду в фазе восхождения – это, согласитесь, волнующее удовольствие.

Фильмы для фестиваля отбирает взыскательное жюри и для попадания в фестивальную программу одного шарма новичка мало. Дебют должен быть еще и ярким, быть новым словом. Потому, например, в программе этого года не оказалось анимации – жюри решило, что за отчетный период в этом формате ничего заслуживающего всемирного представления не родилось.

Зато программа Девятого фестиваля приросла документальным жанром – его олицетворяют два фильма. Фильм Франческо Карроцини «Франка: хаос и творчество» — кино-портрет Франки Соццани, женщины-легенды, почти 30 лет возглавлявшей итальянский Vogue. Соццани – это вербализатор итальянской моды, её уста и зоркие глаза. Фильм этот будет интересен и киноманам, и гурманам дизайна, и журналистам-юниорам, желающим увидеть в деталях кухню глянцевого жанра. Вторая документалка программы «Сегантини, возвращение к природе», исполнена в комбинированной эстетике, балансирующей на грани классического документально-искусствоведческого кино и игрового байопика. Для темы фильма такая живая подача оптимальна: ведь герой его, художник-символист Джованни Сегантини в Италии – выдающаяся фигура, один из национальных гениев XIX века, а у нас он почти не известен. Потому что у нас он в тени Леонардо, Рафаэля, Боттичелли и прочих матёрых человечищ Ренессанса. Будем честны, наша умозрительная, воображаемая Италия из них, из человечищ, в основном и состоит. Титаны Возрождения, приталенные костюмы, бархатные очи Марчелло Мастроянни, алые мотороллеры «Веспа». Ну, и прочая мама-мия, пицца-мафия…

Потому-то одной из миссий фестиваля является разрушение культурных стереотипов. Желающие завернуться в уютный, пахнущий ванильным кофе плед неореализма, будут жестоко разочарованы. За ностальгией – это не сюда. Потому что N.I.C.E с самого своего рождения пылко-пламенно и наглядно доказывает, насколько далеко итальянское кино ушло от серебряного марева «Чинечиты». Насколько оно многобрендовое, многоликое, многоголосое. Например картина «Быстрая как ветер» — полемический итальянский ответ «Форсажу», «Синдром Антонио» — акварельная лирика об эпохе хиппи, «Невидимый игрок» — классический комбинаторный детектив, «Меня зовут Джиг Робот» — киберпанк с перчинкой тарантиновщины и привкусом васаби. Да, транс-культурные цитаты в итальянском кино именно на правах специй – итальянцы не изнуряют себя желанием догнать и перегнать Голливуд, предпочитая прогулку по собственному маршруту.

За семь дней, с 18 по 23 апреля гости «Победы» увидят семь картин. А открыла фестиваль трагикомедия «Как чокнутые» — очень итальянская и при этом очень современная картина. Впрочем, о ней завтра.

*molto – ит. «очень»