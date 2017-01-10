Никаких вам ёлочек!

«Самым новогодним фильмом» 2017-го оказалась средневековая историческая драма с кровищей и булатным грохотом.

Самый популярный новогодний фильм – это статус тематически обусловленный. Обычно Новый год там либо вшит в сюжет крупными, размашистыми стежками, либо подразумевается внятными намеками – сюжетными мотивами волшебства, чудес и нестрашных, комедийных, «диетических» приключений. Но бокс-офис новогодних каникул-2017 нанес этому стереотипу сокрушительный удар.

Буквально раскроил напополам двуручным мечом. Да, мечом. Ибо самым популярным фильмом новогодней декады стала кровавая историческая драма про ранее русское Средневековье – сумрачно-монументальный фильм «Викинг».

Кассовые сборы «Викинга» в российском прокате перевалили за миллиард рублей за восемь дней проката – за неделю, фактически. А за полный каникулярный цикл набежало 1,23 миллиарда – практически, один в один к бюджету фильма. Словом, «Викинг» буквально вломился в «файв-клуб» самых доходных российских фильмов. И, возможно, в ближайшей перспективе даже задвинет «Сталинград». Тот ведь набирал свои 1,67 млрд. с гораздо более плавной динамикой. Судя по реакции создателей фильма, это стало для них «долгожданным сюрпризом» — затевали его изначально с замахом на кассовый успех. Фильмы, которые делаются по восемь лет, в принципе не могут быть просто проходными посетителями экрана. Но бум, похоже, удивил даже авторский коллектив.

А вот «программируемые» лидеры новогоднего проката – вроде пятых «Ёлок» и очередных «Богатырей» оказались в крепких середнячках.

Причины такого расклада – понятие комлексно-составное. Во-первых, публика уже откровенно подустала от многолетних кино-франшиз, от нерушимой «дежурности» самого понятия «новогодний фильм». Полнометражному мультику про былинных богатырей зритель еще как-то прощает его эпическую бесконечность (восторженные зрители первого фильма уже в вузах и старших классах учатся, а на смену им новые народились-подросли), а вот от «Ёлок» публика уже начала откровенно уставать.

Во-вторых, российское зрительское сообщество поддалось общемировой моде на формат medieval movie – формат фильмов о Средневековье (исторически реальном или вымышленном, как в «Игре престолов»). К слову, «Игра престолов» и задала этот долгоиграющий тренд. Тренд сей неспешно раскачивался, как стенобитное орудие и в 2016-м набрал таки сокрушительный напор. Эстетика так называемых «тёмных веков» (раннего, варварского Средневековья) так полюбилась публике, что в этот кино-концепт стали конвертировать даже нарядные сюжеты из детской литературной классики.

Например, новёхонький сериал Тарсема Сингха «Изумрудный город» (Emerald City), стартовавший 6 января на американском канале NBС, показывает мир, знакомый нам по книгам Баума и Волкова, как тёмный материк где вместо узорчатого детского волшебства обитает сумрачная, варварская, хтоническая магия. Ожидаете тут новую Джуди Гарденд в платьице голубеньком? Ага, щ-щаз-з! В этой версии Волшебной страны может выжить только сугубо совершеннолетняя Дороти-Элли. Лет двадцати, не меньше и с твердыми навыками военно-полевой медсестры. Потому что вокруг неё не кроткие, похожие на детей жевуны и мигуны, а жутковатые, совершенно не кавайные жители воюющих друг с другом земель.

И Изумрудный город похож сразу и на Вестерос, и на Бравос. А вместо белых ходоков – некий Вековечный Зверь. Который близко, как та зима у Джорджа Мартина. Которого все ждут. Но отнюдь не с нетерпением, а с пугливой обреченностью. На этом фоне все сюжетные докуки из оригинальных книжек Баума и волковский Урфин Джюс с его деревянными големами – просто матчасть малышового утренника в младшей детсадовской группе.

Такой вот тренд – мода на тёмные века.

Психологи и культурологи уже нашли ему и глобальное, совсем серьёзное объяснение. Они это объясняют как реакцию коллективного зрительского сознания на тревоги и ужасы Большой Политики. После каникулярной расслабленности девяностых и ранних двухтысячных обобщенный медиа-зависимый землянин вдруг проснулся не в сияющем футуризме, а в пылающем эпосе с войнами, гибелью целых стран и кошмарами библейского масштаба.

Проснулся, испугался и запросился в страшную сказку и в сумрачную легенду – туда, где ужасы придуманные.

Игорь Смольников

Фото: kino-teatr.net , filmz.ru, thecelebrityauction.co, kg-portal.ru