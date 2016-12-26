Новая жизнь в Англии

Новый Год всегда ассоциируется с переменами. Если вы в одном шаге от принятия важного решения – наше интервью вдохновит вас и подарит нужный настрой. Мария Митьковская (Дорошкова) отправилась в Англию учиться в Istituto Marangoni, который называют «Оксфордом в мире моды», нашла свою любовь, новые интересы и не планирует останавливаться на достигнутом!

— Ты была известным в городе визажистом, когда улетала в Лондон: работала с ведущими телеканалами, а образы, созданные тобой, можно было видеть на всех билбордах города. В Новосибирске у тебя была успешная карьера, семья, налаженная жизнь – чем же поманила другая страна?

— Честно говоря, другая страна манила меня уже давно. И в моих мечтах это не обязательно была Англия, точнее, совсем не Англия. Изначально я поступала в парижский филиал моего университета, но волею судеб, оказалась именно в Лондоне, о чем сейчас, конечно, я ни капли не жалею. Но это даже не имеет большого значения, потому что я всегда была уверена, что однажды я уеду куда-нибудь. И уеду не от чего-то плохого, конечно, а к чему-то другому, нужному и важному в моей жизни. Естественно, я не думала в тот момент, что я что-то бросаю или теряю. Я была настроена, как обычно, очень позитивно и искренне верила, что вот именно сейчас пришло то самое время, когда мне надо брать и ехать за новыми знаниями ради своего дальнейшего развития.

— Какой тебе показалась жизнь в Лондоне: люди, быт, уклад?

Сейчас, спустя 4 года, уже даже сложно представить, что моя жизнь когда-то была другой. Но она, действительно, сильно отличалась. За это время в Англии я научилась говорить: «Доброе утро» незнакомым людям, а в конце разговора желать хорошего дня, начала пить черный чай только с молоком и читать газеты, оставленные кем-то на скамейке, я также поддалась всеобщей любви к органическим фермерским продуктам и открыла для себя, что государственная почта может быть такой удобной и быстрой. Мне очень нравятся англичане, особенно, старшее поколение. В Лондоне, конечно, в основном живет молодежь и иммигранты, а семьи с маленькими детьми и пенсионеры живут в пригороде, что очень разумно, потому что Лондон – это не совсем Англия. Официально, конечно, это столица, но по факту – даже не две разных страны, а два разных мира. Очень много приезжих, и каждый приносит что-то свое с собой. И это чувствуется. В Лондоне постоянно все спешат, на улице много туристов, и очень сложно найти себе уголок, чтобы уединиться. Поэтому, если вы молоды, амбициозны и вам хочется «движухи», то добро пожаловать в Лондон, это место вам точно понравится.

— В 70-х годах Англия породила фрик-культуру, которая сейчас стала мейн-стримом, а Вивьен Вествуд – уже живой классик. Что сейчас в Англии числится главным фрик-трендом, что там считается вызовом обществу?

Если начистоту, то я никогда особенно не интересовалась тенденциями среди фриков, но, безусловно, их невозможно не заметить в Англии, и в Лондоне, в частности. И, наверное, мне сложно представить что-то сверх того, что уже существует. Мой институт находится в районе Шордитч, там же работает мой муж. Там невероятно творческая среда, невероятно много молодых дизайнеров, художников и, конечно, фриков. Но если еще чуть-чуть прогуляться до Кэмден таун, то там точно можно встретить самых ярких представителей среди фриков из всех существующих. И лично я уже перестала обращать внимание на парней и девушек с безумным цветом волос, с крайне нестандартной прической или в необычной одежде. Однажды я видела двух бабушек, ну точно за 70, они были полностью татуированные и пирсингованные, то есть прямо с ног до головы, но самое милым в образе одной из них для меня был вытатуированный Микки Маус прямо на лысом затылке. А в другой раз, как-то летом, мне повстречались двое молодых мужчин – типичные офисные работники, только они, кажется, забыли надеть брюки. Всё остальное: пиджак, рубашка, портфель, носки и туфли присутствовали, кроме брюк. Поэтому я даже не могу сказать, что более фриковое еще можно придумать, но уверена, английские «модники» еще не раз смогут нас всех удивить. У Вивьен Вествуд очень много поклонников и последователей. Уж в этой стране точно.

— Появились ли у тебя какие-то новые увлечения, интересы помимо учёбы?

— Благодаря учебе в моем университете, я стала увлекаться искусством и фотографией. В первый год обучения у нас был очень обширный курс истории искусств и истории костюма. А на втором году обучения мы изучали более глубоко историю искусств и костюма именно двадцатого века. Туда входили не только направления в живописи и мода, но также архитектура и все философские течения каждого десятилетия. Это очень увлекательно, потому что когда ты уже обладаешь какой-то базой знаний, тебе становится намного интереснее ходить в музеи и на выставки, смотреть тематические фильмы. Это открыло для меня целый новый мир, и, признаюсь, намного более вдохновляющий, нежели чем современная мода.

— Есть ли у тебя в Лондоне любимые места для прогулок, отдыха, шопинга?

В этом отношении Лондон – удивительный город. На западе Лондона можно насладиться архитектурой типичной Англии, викторианской и георгинской эпох. Там же знаменитый Ноттинг Хилл, где проходит еже субботний блошиный рынок. Там же интересные органические кафе, где можно выпить латте из куркумы и позавтракать кокосовым йогуртом с ягодами асаи. Или же уехать на восток, на Брик Лейн, в мир огромной очереди за бейглами, граффити Бэнкси и сотни маленьких магазинчиков местных дизайнеров. Я люблю бывать и там, и там, и на цветочных, и на маленьких фермерских маркетах выходного дня. Все зависит от настроения. Классно, когда есть выбор.

— Мода в Англии – какая она? Следуют ли англичанки общемировым трендам?

На счет англичанок я могу сказать однозначно только то, что современные англичанки очень свободные. Во всех смыслах. Одеваются они тоже очень свободно, особо не заморачиваясь. По крайней мере, выглядит это именно так. Но, скажем, встретить одетого по последней моде англичанина куда более вероятно, чем англичанку. Парни здесь одеваются классно, с девушками почему-то всё не так в большинстве случаев. Почти все англичанки любят классические зеленые парки, платья в стиле Бриджит Джонс, когда Марк Дарси сделал ей предложение и, конечно, резиновые сапоги — это маст хэв. Честно говоря, откровенных модниц среди англичанок я почти не встречала.

— В 19 веке Англия дала моду на женский типаж «английская роза» — холодная, снежная красота с акварельным румянцем. Есть ли сейчас следы этого концепта в мире моды, в рекламе? Насколько девушки хранят и оттачивают свою «английскость»?

Пожалуй, у современных англичанок от классической «английскости» остался только статус «леди». Если вы представительница женского пола, то вас непременно назовут «леди» хоть на рынке в очереди за хурмой, хоть на выставке Уильяма Тернера. Просто здесь «леди», как в России: «Женщина, вы занимали?» Но это, конечно, не распространяется на пожилых дам, на которых смотреть – одно удовольствие. В местном кофешопе, куда я хожу каждое утро за свежесваренной дозой кофеина, за соседним столиком всегда наблюдаю одну и ту же картину: три пожилых англичанки, примерно за 80, все элегантно одеты, пьют утренний чай с молоком и обсуждают новости из прессы. Каждое утро. В Англии очень любят традиции. Но, к сожалению, почему-то такие типажи среди молодёжи я ещё не встречала.

— Изменилось ли у тебя восприятие стиля и моды?

Конечно, изменилось. Когда ты «в предмете», то всё воспринимается иначе и точно – проще. Это и в отношении себя, и в отношении оценки окружающих. Теперь я знаю, как одеться к королеве, если вдруг придется, на собеседование или в ресторан. Когда в голове есть ясная картина, что же такое мода и стиль, то жить, честно говоря, во многом легче. Все-таки каждый день мы делаем презентацию себя посредством нашего внешнего облика, поэтому игнорировать этот вопрос было бы легкомысленно.

— В чем специфика английского шопинга? Есть ли у тебя заветные места?

-Мне кажется, в Англии есть всё. Хочешь – иди на Бонд и на Нью Бонд стрит за люксовыми брендами, для тебя целая улица бутиков. Хочешь – на Риджент или Оксфорд стрит за брендами средней ценовой категории. Хочешь эксклюзивности, аутентичности или винтажа, пожалуйста, Брик лейн и Спиталфилдс маркет. В последнее время я лично покупаю почти все в интернет-магазинах. Как я уже говорила, здесь безупречно работает почта и службы доставки, поэтому если даже тебе срочно что-то нужно купить, ты можешь заказать доставку на следующий день за адекватные деньги и не выходить из дома. Также многие магазины принимают возврат бесплатно, то есть тебе нужно просто приклеить нужный стикер на упаковку и отнести на почту. Та компания, где ты покупал товар, уже все оплатила. И на это у тебя есть 28 дней. По-моему, это очень удобно.

— Посещала ли ты магазины из разряда «нам 200 лет и к нам по записи за год»?

Насчёт «по записи за год», я лично в таких не была. Я примерно представляю, о чем речь. Например, в центре Лондона есть улица, называется Сэвил Роу. Я думаю, каждый о ней хоть раз слышал, особенно после фильма «Kingsman: Секретная служба». Это улица, на которой находятся ателье по пошиву мужских костюмов. Там одеваются самые богатые и известные люди, не только Англии, но и всего мира. Некоторым из этих ателье точно больше 200 лет. Я даже читала, что там заказывали костюмы не только члены британской королевской семьи, но и российские императоры и короли Испании, Дании, Бельгии. И поскольку это абсолютно мужской мир моды, я только мимо проходила, но в окна, конечно, заглядывала. Это очаровательно.

А насчёт старейших магазинов Лондона, для меня, конечно, самым любимым является Либерти. Его основали в 1875 году, изначально там продавали товары с Востока, а теперь в Либерти можно купить дизайнерскую сумку или одежду, обувь, эксклюзивный парфюм, а перед Рождеством последний этаж выделяют под товары для этого праздника. Кстати, в этом году витрины оформляли в стиле сказки «Щелкунчик». Это волшебно. Ну а еще, в этом магазине – скрипучие лестницы с половиками и пахнет, как у бабушки дома. Помимо дорогих брендов типа Acne или Alexander McQueen, там можно увидеть коллекцию антиквариата и картин. А прямо на входе продаются живые цветы, всегда очень необычные.

-Английский снобизм. Приходилось ли сталкиваться?

Заметно ли то, что англичане чувствуют свое превосходство и демонстрируют его? Безусловно. Они искренне верят, что их нация самая лучшая, они гордятся своей страной и своей принадлежностью к ней. Но англичане, в первую очередь, очень воспитанные и доброжелательные люди. Поэтому я чувствую, что, пожалуй, в каждом истинном англичанине этот снобизм есть, но конфликта никогда ни с кем у меня по этому поводу не было.

— Каковы англичане в дружбе и приятельстве? Аутичность это нации – это легенда или правда?

То, что англичане очень закрытые люди – это абсолютная правда. Как я уже говорила, они очень доброжелательные, они законопослушные, они любят соблюдать правила. Поэтому, скорее всего, то, что вам скажут при знакомстве в первый день, те же самые вежливые фразы вы услышите и через год, и через два после общения. Они не будут, как русские, открывать вам душу, и точно не захотят слушать ваши душеизлияния. Но при этом они толерантны. И им каким-то удивительным способом удается балансировать между тем, что они аутичны, но отнюдь не ксенофобы. Все вежливо, все в рамках этикета, все очень сдержанно, и, главное, с улыбкой.

— Решение остаться жить в Лондоне – спланированное, или это был неожиданный поворот в твоей жизни?

-Конечно, я уезжала учиться на три года и не знала, как сложится все дальше. Думала, что закончу обучение и вернусь домой. Все-таки здесь строго с визами и так просто не задержишься. Но у судьбы, очевидно, были другие планы на мой счёт. И я не смею жаловаться: встретила самого лучшего человека на земле, теперь уже моего мужа. И, конечно, осталась.

— Знаю тебя, как очень творческого и увлекающегося человека, на чём сосредоточена сейчас?

Сейчас всё моё творчество направлено на моих малышей. За последние два года мне удалось прожить две беременности и два рождения моих сыновей. Конечно, я максимально сосредоточена сейчас на них, но во время их сна всё же стараюсь не забывать и о своем развитии, о своих целях в жизни, стараюсь много читать, копить знания и вдохновение, тем более, что мои мальчики так усердно меня учат и вдохновляют каждый день, сами того не подозревая. Поэтому, я пока сосредоточена на аккумулировании творчества и энергии во мне.

— Планируешь строить карьеру в Англии или посвятишь всё внимание семье?

Конечно, у меня огромные планы, на карьеру в том числе. Однажды наши дети вырастут и разъедутся по университетам. Мне бы не хотелось оказаться вдруг ненужной и потерянной. Поэтому я обязательно буду параллельно развиваться в плане карьеры тоже. Но, думаю, разве что я уже немного переросла для себя лично тему стайлинга и моды. Мне хочется больше заниматься искусством, больше узнавать, больше транслировать. Поживем – увидим!

— Какой видишь свою жизнь через десять лет?

— О, через десять лет, я думаю, что я уже буду помогать покупать картины русским коллекционерам, иметь свою маленькую квартирку в Париже, куда я смогу уезжать на пару дней за очередной порцией вдохновения, я, наконец, выучу французский и ни за что не буду стесняться своих морщин.

Беседовала Олеся Шпак