Они убили Лёху!

Фёдор Бондарчук снял фильм, который причудливым образом оказался глубже авторского замысла.

«О, господи! Они убили Кенни! Сволочи!»

(м/ф South Park)

В отношении к Фёдору Бондарчуку и его фильмам российская публика похожа на вздорную школьницу, которая не может разобраться в своих чувствах к однокласснику. Он и бесит её, и привлекает – «Уходи, противный! Завтра снова приходи!».

В уходящем январе эта ситуативная модель была отработана на все сто: старт фантастического блокбастера «Притяжение» коллективная «мегашкольница» начала приветствовать таким громким «бе-бе-бе», таким нарочитым «фи-фи-фи», что стало сразу понятно – без внимания новинка не останется.

Бондарчук-младший не просто привычно протроллил публику, еще раз заставив её ощутить конфузность своего коллективного «я» — инфантильного, девчоночьего, смешного. Нет, у него в этот раз получилось нечто большее – чрезвычайно сложная, с шиком сделанная карманная фига, которая больше, чем фига. Ну, возможно он-то затевал фигу обычную, из линейного ассортимента. Или кассовый блокбастер вдогонку «Прибытию» и «Интерстеллару». Но получилось нечто третье, нечто неожиданное. Большее, чем затевалось. Сверхизделие.

Этот фильм – вообще замечательная обманка. Обманка – слово родственное обману, но это не ругательство. Обманка – просто предмет, чья вещественность иллюзорна. Вещь-эквилибр. В 18-м веке, в эпоху блестящих империй, этот специфический жанр дизайна был в расцвете. Россыпь фруктов на столе вдруг оказывалась искусной росписью столешницы, рыбки в фонтане – мозаикой на дне, а прекрасная дама на аллее французского сада – плоским фанерным манекеном.

Так и «Притяжение» притворяется фильмом про нашествие инопланетян на Москву. Компоновка рекламного трейлера точно повторяет все каноны: библейски ужасное, сокрушительное вторжение, единый патриотический порыв юных москвичей, проникновенные слова «Это наша Земля! Это наша Москва! Это наше Чертаново!». Проектор в голове тут же начинает крутить кадры военного парада 1941-го, а воображаемый репродуктор поёт «Дорогая моя столица».

Первые тридцать минут просмотра это блюдо таково, каким его рисует его фантик-трейлер: во время метеоритного дождя, когда вся Москва забралась на крыши полюбоваться дивным зрелищем, на эти самые крыши с неба жахнулась преогромная шаровидная фиговина, обрамленная какими-то то ли дисковыми пилами, то ли железными кольцами Сатурна. Грохоча, пылая и вращаясь, фиговина пропахала половину спального района Чертаново, подкашивая панельные 16-тажки, снося эстакады и универсамы. И остановилась на смятой кромке стадионной чаши. Тут коллективный зритель выдохнул восторженное детское «Вау!» (возрастной ценз фильма, между прочим, 12+).

И, правда, «Вау!». Потому что с Москвой такое не часто случается. Разве что в «Дозорах». Кстати, по обилию потенциальных мемов и цитат «Притяжение» к бекмамбетовской эпопее очень даже близко. В общем, любители грандиозных разрушений разочарованы не будут – катастрофа получилась очень живописной. А вот дальше начинается увлекательный аттракцион, более всего интересный тем, кому сильно за 12+. И даже за 25+. Наблюдательным людям, любящим «пасхалки», намёки, игру смыслов и контекстов.

В виде потенциальных сопртивленцев, этаких панфиловцев и молодогвардейцев космической эры нам предъявлена весьма пестрая молодежная компания: десятиклассница Юля, дочь офицера (нет, не «крымчанка» из дурацкой фейсбучной фальшивки, вполне реальная), её одноклассники, бойфренд Тёма (существенно старше и при «бумере»), друзья бойфренда Тёмы.

Ну, есть и немножко взрослых – Юлин папа-офицер, плохо сыгранный Олегом Меньшиковым, Юлина же бабушка, мэр Москвы Сергей Собянин, лихо сыгранный Сергеем Гармашем, комично пафосный депутат Госдумы, и безымянные, но отлично экипированные военные. Местами фильм вообще походит на рекламный ролик для военкоматов – настолько там красива и величественна наша армия. А Юлин папа, соответственно, походит на красивый манекен из красивого магазина «Военная мода». Тут, конечно, дело не в сценарном замысле, а в актерских навыках и фактуре Олега Меньшикова. Из его бархатной томности трудно изготовить милитарную брутальность, ну хоть ты убейся об стену. Видимо, Александр Балуев, беспроигрышный в ролях харизматичных военных пап, был неотлучно занят на другой площадке. Потому и Меньшиков. Ну, как смог. Играет межбровной складкой, выпучивает глаза.Он умеет именно так. Зато он красивый…

Впрочем, Бог с ним, с невсамделишным папой, он всё равно фоновый, фигурка садовой обманки Молодёжь тут, ясное дело, главная. Потому что «12+». Потому что те, кому от двенадцати, любят смотреть про тех, кто старше их, но не слишком.

Пожалуй, даже чрезмерно «не слишком». Главная героиня, несмотря на отчетливо видимую половозрелость, ведет себя как оторва-капризуля лет тринадцати. «ПодрУг» её, столь же бурно и безадресно бунтующий юноша Тёма, этакий чертановский Джеймс Дин – тоже перчик интересный. Возраст Тёмы явно движется к терпкой цифре «30». Но он всё еще Тёма, а не Артём, он упоённо «зависает» с десятиклассницей. Пс-с-с, парень, что не так с твоей самооценкой? Что с твоим психологическим возрастом?

Друзья пожилого мальчика Тёмы, такие же заматеревшие мальчики разных калибров и расовых типов, тусят в огромном, стильно обустроенном гараже (то ли эта декорация осталась с «Приключений Электроника», то ли сам идеал мальчуганского убежища не изменился со времён Серёжи Сыроежкина).

Мальчики по-мушкетёрски дружны, как и велят каноны детско-молодёжного кино («Мы с ним с детского сада вместе!»), но не особо умны (явно на потребу девчоночьему шовинистическому штампу «Все мальчишки такие дураки дурацкие!»).

Степень их неумноты проявит себя самым критично-роковым образом, одному из юношей назначено амплуа Кенни Маккормика, но не буду спойлерить. Тем более, они – не единственные у кого тут проблемы с возрастной самоидентификацией. Бабушка Любы, например, тоже отказывается именоваться бабушкой. Люба она. Лю-ба! Баба Люба, давай, давай, давай…

Когда большая инопланетная гравицапа падает и убивает собой и срубленными многоэтажками немалое количество чертановцев, главные герои воспламеняются праведной местью. По целой сумме поводов. Во-первых, у многих погибли близкие. Во-вторых, «а чо они вообще прилетели?!». В-третьих, армия, оцепившая район падения глухим кордоном, рослую чертановскую детвору бесит не меньше самих пришельцев. Чо это они их охраняют, а не нас? К тому же, непонятно, сколько их вообще, этих самых инопланетян.

Оказалось, что немного. И выглядят они не так монструозно, как изображалось в параноидальных американских фильмах 1950-х. Афиша одного из таких фильмов висит в комнате Юлиного одноклассника – её безответного воздыхателя, классического знайки-ботана. Впрочем, знайке в числе первых выпала честь знакомства с пришельцем. А первой свезло самой бунтарке Юле – она обнаружила горемыку в груде манекенов разрушенного магазина, отмыла, вылечила (тьфу, чуть не сказал «починила»). Ну, а дальше вы сами догадаетесь – это уже в сотне фильмов было.

Правда, не все сразу шло гладко. Инопланетянин ладен и пригож (было бы странно с такой фактурой не затеряться в пластмассовых телах!), но его эмоциональная составляющая…. эээ… ммм.. тоже близка к среде его обнаружения. Он не добрый и не злой. Он нейтральный («Ни зла не знаем, ни добра, на мир взираем безучастно» — угодливо зазвенела в подсознании кукольная песенка из телеревю Аркадия Райкина). У них в созвездии Близнецов там все такие. Просто там нет смерти. Научно победили её. Нет смерти – нет страха. Нет страха – нет и остальных эмоций, производных и сопутствующих. И ты тоже узбагойзя…

Эмоциям Юля пришельца успешно обучила, а познакомить его со смертью вокруг и без того куча желающих. Потому что нефиг тут прилетать кому попало!

Фирменное московское «Понаехали тут!» обретает глобальную монументальность, сакрализованную масштабами жертв и разрушений. Но при этом остается как бы сугубо муниципальной проблемой, сферой компетенции мэра Москвы (того самого, который Собянин-Гармаш). Президент, да и вообще лидеры всех прочих стран появляются в фильме мельком, на экранах реквизитных телевизоров. Кстати, в виде президента США в этих кадрах фигурирует уже Дональд Трамп (оперативность Бондарчука все-таки восхищает, чёрт побери!). А телевизор и вообще медиа-экраны (компьтерные и смартфонные) – тут полноценные, могучие, хоть и неодушевленные участники действия. Именно на них кипит подсознание землян, материализуясь в постах и твитах. Именно в их мерцающей плоти зреет очередной русский бунт. Хайтечный, но опять бессмысленный и беспощадный. Именно зарождение массовой истерии, сотворение толпы опасной для себя самой в «Притяжении» показано с завораживающей, пугающей точностью. Ни молодогварейцев, ни панфиловцев не получилось. Получился охлос, многорукое и многоногое чудовище. Мосмайдан. Майдан, кстати, это не обязательно политическая реалия. Это в большей степени медийная патология.

Зарождение и развитие этой патологии в «Притяжении» изображено довольно наглядно.

Возможно, это даже не плановый художественный успех Бондарчука, а эффект из категории «Ой, я нечаянно!». Потому как один из коопродюсеров фильма, вообще-то, федеральный телеканал. Телеканал, Карл!

Впрочем, сарказм ситуации замечаешь уже после просмотра, а по ходу сюжета психоз затягивает как спиральное колесо гипнотизёра, как воронка, как омут. Прежде такую же толпу мы видели лишь в американских фильмах – толпу, идущую убивать пришельцев, мутантов и разных там прочих франкенштейнов. Толпу прежде уютных, клетчато-фланелевых реднеков, за миг превратившихся из милых жевунов в армию Урфина Джюса.

В американском кино такая массовка воспринимается уже как жанровый штамп. Но видеть в подобной коллективной роли собственных сограждан – это ново, непривычно и забористо-страшно. И это, пожалуй, едва ли не главный хорор-эффект, конкурентный с начальной катастрофой гравицапы.

Которая, к слову, не по своей злой воле упала, а просто потеряла свой оптический камуфляж из-за попадания под метеоритный дождь. И была сбита бдительными российскими ВКС. Качественно и бдительно сбита. Просто никто не думал, что она такая большая…

В общем, Фёдор Бондарчук сотворил не чеканный, точеный шедевр. И даже не крепкую, как соевая сосиска, коммерческую картину. И не трэш-муви для глупых подростков. А нечто совершенно удивительное – этакую петарду, с шипением рвущуюся из рук, рассыпающую жгучие искры и грозящую шарахнуть.

Так бывает иногда: готовит человек гладкий и справный культур-мультур-продукт по проверенным заграничным рецептам и образцам. И тут что-то пошло не так. И гладкость не та, как у образцов. Но и начинка плотнее. Вот так же в свое время мультик «South Park», рожденный как микробюджетное артхаусное хулиганство, рожденный всего лишь бесить «диснеелюбов», превратился в анимационное зеркало американского коллективного подсознания. Не потеряв корявости, впрочем.

Вот и Бондарчук в итоге изготовил нечто большее, чем сам планировал. Грохочущий космоэпик оказался вещью со сверхсмыслами. Не нашей «Войной миров», а нашим «Саус-Парком». Ну а что? Мы ж великая евразийская цивилизация. Потому и саус-парки у нас огого какие!

Игорь Смольников

Иллюстрации: ovideo.ru, kinopoisk.ru, best-top 10.ru