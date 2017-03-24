Отточенное мастерство общения

Люди, которые умеют себя вести в различных ситуациях, красиво едят и правильно разговаривают всегда притягивают взгляд и являются примером для подражания. Многим этикет прививали в семье, другие изучают правила хорошего тона уже в сознательном возрасте. Специалист по этикету Екатерина Сартакова рассказала «Самому соку», почему тема этикета стала актуальной и как правила могут изменить жизнь и научить справляться со сложными ситуациями.

– Как вы увлеклись темой этикета?

– Все было достаточно банально. В свое время у меня было много вопросов о том, как себя вести, я часто чувствовала себя не комфортно, когда выходила в свет. Поэтому решила почитать литературу по этикету и найти ответы на все вопросы. Но так не получилось. Я пришла в книжный магазин и поняла, что вся литература устарела и совсем не цепляет. Мне хотелось каких-то особенных знаний, а не банального: «Мужчина должен придерживать дверь перед женщиной». Появился «пунктик»: решила изучить, какие в Новосибирске существуют курсы по этикету, а их просто не оказалось. Я удивилась и стала искать возможность пройти обучение у специалистов. Отправляясь на свое первое обучение в Москву, не было мысли о том, что когда-то буду преподавать. Но однажды я увидела у свадебного организатора пост о том, что она ищет специалиста по этикету, который сможет провести лекцию. Меня это зацепило, но я понимала, что еще не могу делиться знаниями, но через пару месяцев буду готова. Так и получилось: мое первое занятие было для школы свадебных организаторов Марины Михайловой. Сначала переживала, был какой-то неистовый страх, который я даже не могу передать словами. Если честно, то и сейчас очень сильно волнуюсь перед любым мероприятием.

– Как в итоге это стало бизнесом?

– Не могу сказать, что это бизнес, так как не создаю специальную программу и не называю себя школой или студией этикета. Я – звено, единичный специалист. Для меня школа – это конечная цель, займусь ее созданием не раньше, чем через три года. У меня большие требования к себе, мне важно делать качественный продукт. За пять лет моей деятельности запросов на проведение лекций и мастер-классов становилось больше, но я брала паузы, так как параллельно получала юридическое образование, которое закончила в 2016 году. Раньше я больше всего переживала о том, как ко мне отнесутся люди. Сейчас самое важное – насколько могу отточить свою программу, чтобы она была людям не только интересна, но и максимальна полезна. Я хочу и могу делиться своими знаниями, но бизнесом пока это назвать не могу.

– Почему знание основ этикета стало актуальным?

– Я занимаюсь изучением данной темы пятый год. Но долго не видела интереса в глазах людей, мне приходилось объяснять людям, зачем это нужно. Сейчас в обществе популярна идея – быть таким, какой ты есть, не вешать на себя ярлыки. Но никто не думает о том, что личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.Многие клиенты приходят ко мне после командировок в другие страны, где они чувствовали себя не комфортно, например, за деловым ужином. Многие женщины говорят, что выходят с мужем в свет и не знает, как себя вести: подавать руку или не подавать, а как выйти из-за стола, а что заказать, а что надеть? Казалось бы, простые вопросы, но люди не находят ответы в гугле. Поэтому люди со временем понимают, что этикет – это комфорт. Когда ты знаешь правила, тебе легче. Многие родители работают, им некогда заниматься ребенком, но они хотят привить ему этикет, так как понимают его значение. Я до своих знаний и сейчас – два разных человека. Этикет развивает духовность человека. Тебе нужно работать над собой, чтобы соблюдать правила. Моя миссия – возрождения традиций нашего общества, которые были потеряны после Октябрьской революции, хотя это часть нашей культуры и нас самих.

– В чем суть программы, которую вы преподаете?

– Этикет – это не просто сухие правила, а внутренне состояние и стержень человека. Моя программа нацелена на то, чтобы люди могли чувствовать себя уверенно в разных ситуациях. Золотое правило – относиться к людям так, как бы мы хотели, чтобы относились к нам. Если мы говорим о бизнес-этикете, то я даю конкретные инструменты: начиная от того, как ответить на телефонный звонок до того, как стоит выглядеть на встрече и в каком случае стоит переходить на «ты». Также суть программы в том, чтобы развить у человека чувство такта. Если говорить о женщинах, особое внимание я уделяю элегантности во всех ее проявлениях. Образ – это не только внешность, но и мысли. При этом у меня нет цели создать «леди» или «джентельмена», ведь все люди настолько разные! Нормально, что не все хотя быть Мэри Поппинс.

– Где вы черпаете теоретическую информацию?

– Если говорить о базе, то я обучалась британскому и французскому этикету. Это абсолютно разные школы. Англичане более строгие, французы в свою очередь делают упор на красоту поведение и чувство прекрасного. Поэтому из некоторых правил я делаю микс. К тому же я сама продолжаю обучение: как только появляются новые программы, я их просматриваю. У меня есть цель поехать в Европу и пройти обучение на месте. Я продолжаю покупать литературу, есть стоящие авторы. Этикет напрямую связан с историей, поэтому я повышаю свои знания и в эту сторону.

– Отличаются ли программы для детей и взрослых?

– Главное различие в способе подачи. С детьми должна быть игровая форма и занятие не больше часа, это со взрослыми можно спокойно разговаривать по три часа. Также перед занятием я знакомлюсь с ребенком, чтобы он привык ко мне. Работа с детьми должна быть комплексной, родители должны поддерживать знания, поэтому я долго отказывалась от работы с ними. Я советую накрывать родителям стол для куклы: ребенок учит ее, а вы его. Это игра, но дети впитывают эти правила. В детстве говорили: «Когда я ем, я глух и нем», но, например, в ресторане первично общение. Я это объясняю.

– Кто ваша основная аудитория?

– Основные клиенты – это «мамочки» детей, которые ходят в школу или в детский сад, для них я провожу как индивидуальные, так и групповые занятия. Также ко мне приходят девушки и женщины от 22 до 40 лет, которым нужны знания для себя. Третий тип клиентов – компании, которые хотят повысить уровень сотрудников, ведь этикет повышает уровень сервиса компании.

– Бывают ли сложные клиенты?

– Безусловно. Раньше я к этому относилась «больно». Так как я принимаю все близко к сердцу, мне важно, чтобы люди были довольны. Сейчас я реагирую на это с иронией. Иногда «сложный» клиент приходит ко мне с несоответствующим запросом. Например, я делала пост в инстаграме о том, что девушке, с которой я проводила занятие по столовому этикету сделали предложение, такие занятия обычно проходят в ресторанах. Началось с того, что ей после занятия нужно было пойти в заведение, в котором до этого она чувствовала себя некомфортно из-за ценовой политики и того, как на нее там будут смотреть. В ресторане к ней подошел молодой человек, который отметил, как она красиво держалась. У них завязалось общение, они начали встречаться и через год он ей сделал предложение. Столовый этикет очень «обнажает» человека. Этот момент послужил поводом для знакомства и через год девушке сделали предложение. После этого ко мне приходят клиентки и говорят, что хотят выйти замуж, но это не ко мне. Другой тип «сложных» клиентов – родители, у чьих детей есть проблемы с поведением. У меня нет на сегодняшний день педагогического и психологического образования, поэтому я не могу помочь в таких случаях.

– А сами всем правилам следуете в повседневной жизни?

– Изменение мира начинается с себя и самое сложное – работать над собой. Мои действия должны быть в тандеме с моей личностью, а не наигранными. Для меня правила – это привычка, я в них верю, поэтому их соблюдаю. Но этикет ситуативен и есть правила, которыми можно пренебречь. Пример: в этикете рукопожатия действует вектор уважения. Но в светском этикете у женщины есть привилегии, она должна первая подавать руку для рукопожатия. А в бизнес-этикете нет полового деления и руку первый подает старший по должности, а здоровается младший. Но, когда на работу приходит новый сотрудник, директор может пренебречь правилами: поздороваться первым и даже спросить, как дела. Сотруднику приятно и директору в плюс. Поэтому этикет ситуативен.

– У вас жесткий график? Хватает времени на себя?

– Если смотреть на прошедшие две недели то можно сказать, что да, у меня жесткий график. Я стараюсь не брать больше трех разных клиентов в неделю. Ведь к каждому мероприятию нужно готовиться, корректировать презентации, составлять меню, договариваться с ресторанами. Это трудоемкий и энергозатратный процесс.

– Каких правил придерживаетесь, когда подбираете себе одежду для жизни и работы?

– Я доверяю своей интуиции и чувству вкуса. Мне нравится женственная одежда: юбки, платья, завышенная талия, высокий каблук… Но я не зациклена. Я понимаю максимальный размер декольте, длину юбки и платья, грани прозрачности и яркости одежды. Нужно быть яркой, но не пестрой. Важно иметь в гардеробе базовые вещи. В повседневной жизни я могу спокойно надеть джинсы и кроссовки. Если мне нужно, я смогу себя презентовать в этой одежде лучше чем в коктейльном платье. По одежде встречают, безусловно, поэтому главное – опрятность.

– Какие бренды предпочитаете?

– Я люблю шить одежду на заказ. Всё, что продается – кто-то уже видел. Я предпочитаю купить хорошую европейскую ткань и сшить всё у своего портного. Что касается брендов, то есть те, за которыми я слежу – Acne Studious, Valentino, Carven, Dior и Rochas. То, что на сегодняшний день могу себе позвонить, (не побаловать, а просто пойти и купить) – это Massimo Dutti, I am Studio, Ruban, Sinequanone. Одежда – это отправная точка нашего поведения. Как только вы обуваете кроссовки и джинсы, походка и осанка меняется. Когда платье и каблуки, то сразу хочется улыбаться, держать осанку. Мне важно, чтобы в одежде я становилась увереннее.

– Что для вас главное в вашей необычной профессии?

– В последнее время я поняла, что главное – это видеть результат и эффект от своей деятельности. Понимать, что люди заряжаются и вдохновляются после общения со мной. Они должны чувствовать, что провели время с пользой. Для многих приход ко мне – это выход из зоны комфорта, поэтому для меня важно, как клиенты ведут и чувствуют себя на моих мастер-классах.

– Были ли в вашей жизни случаи, когда Вы лично ощутили значение и «магию» этикета?

– У меня целый «ящик» таких историй. Многое я лично проверяла. Допустим, в этике есть такое искусство как «small talk» – искусство ведение светской беседы. Когда вы приходите на мероприятие, вам нужно пообщаться на поверхностную тему, нельзя говорить о религии, рассовой принадлежности, политике, состоянии здоровья и деньгах. Есть, конечно, исключения – например, мероприятия, организованные партиями или банками, там темы денег и политики не избежать. Недавно на ужине человек поднял политическую тему и двое гостей в итоге вышли из-за стола. Это темы – пороховые бочки. Что касается «магии этикета», то она во всем. Особенно она чувствуется на мероприятиях с фуршетом: когда в одно руке бокал – в другой сумочка. Также вы выходите из дома и понимаете, как вести себя с соседями. Этикет – это внутреннее состояние и искусство. Для женщины главное осанка, походка, улыбка – это и есть магия.

– Есть такая фобия у некоторых: «Отточенный этикет — это маскировка, это для лицемерных. Надо не держать в себе, надо быть искренним». Каков контраргумент для таких людей?

– Есть такая фобия. Я работаю с людьми, которые хотят меняться. Первый аргумент – моя нейтральность. Мой главный аргумент, если вы хотите жить в культурном нравственном обществе, подумайте, стоит ли озвучивать все свои мысли. Маску можно надевать по-разному. Есть ситуации, когда молчание золото. Стольких бы конфликтов можно было избежать!

Текст: Анна Томилова