Радио га-га, радио гу-гу, радио ку-ку

Норвегия хоронит своё радио. Правда. Не всё, а классическое – FM.

Норвегия, не раз уже озадачивавшая мир своей скорострельной прогрессивностью, удивит его в очередной раз. Скоро в этой флегматичной стране исчезнет радиовещание. Не то, что бы целиком исчезнет, но в том виде, в каком мы привыкли эту реалию воспринимать. В Норвегии больше не будет FM-вещания. Его заменит цифровое радио. У «эвтаназии» FM-формата благовидные причины. Дескать, Норвегия – слишком гористая, слишком рельефная страна. Слишком много гор, фьордов, холмов и впадин. Мол, FM не вывозит, надо заманить.

Столь радикальному обновлению радиовещания не рады большинство норвежцев – 66%. В особой панике автолюбители – им всем придется заменять магнитолы своих автомобилей, к тому же ГАИ-шная служба экстренного оповещения работает пока только в FM диапазоне, потому для магнитолы «с цифрой» она практически не существует. Свои возражения есть и социальных служб – например, опасения, что пожилые люди не освоят цифровые радиоприемники и останутся в информационном вакууме.

Соседние страны – даже этнически близкие норвежцам Дания и Швеция – следовать их примеру не торопятся и воспринимают инициативу созерцательно. Просто как опыт, который следует рассмотреть и оценить. А опыт бывает разным – и с плюсом, и с минусом.

Игорь Смольников

фото: interlochenpublicradio.org